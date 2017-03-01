YouTube televizyon sektörüne giriş yaptı: Karşınızda YouTube TV

Son birkaç yıldır televizyon alanında çalışmalar yaptığı bilinen Google, bugün düzenlenen bir etkinlik ile yeni platformu YouTube TV’yi nihayet görücüye çıkardı. Böylelikle popüler yayın kuruluşlarının da yer aldığı yaklaşık 35 kanalı bünyesinde barındıran servis üzerinden favori programlara, dizilere ve spor müsabakalarına tek tıkla ulaşabilmek mümkün hale geliyor.

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İlkbaharda öncelikle Amerika’da hayata geçirilecek servise aylık 35 dolar ödeyerek 6 kişilik erişim hakkı edinebilirsiniz. NFL maçlarını da yayınlayacağını açıklayan Google’ın YouTube TV’yi diğer ülkelere ne zaman getireceği şimdilik bilinmiyor. Kulislerde konuşulanlara bakılırsa internet devinin ilerleyen dönemlerde kendi televizyon kanalını açabileceği belirtiliyor.

https://youtube.googleblog.com/2017/02/finally-live-tv-made-for-you.html

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Etkinlikte yapılan açıklamalara göre YouTube’a giriş yapılabilen tüm mecralardan YouTube TV'ye ulaşım sağlanabiliyor. Üsteliközelliği sayesinde kullanıcılar istedikleri yayını favorilerine ekleyerek -daha sonra izlemek üzere- otomatik şekilde kaydedebilecek. FOX, ABC, NBC, FX gibi kanalların yanı sıra NBCSN, ESPN ve Fox Sports gibi 10 adet spor kanalının da bulunduğu platformda TNT, AMC Networks, CNN, BO, Time Warner, A+E ve Discovery Communications gibi kanallar ise yer almıyor.