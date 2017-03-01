YouTube televizyon sektörüne giriş yaptı: Karşınızda YouTube TV

Haber Editörü
Son birkaç yıldır televizyon alanında çalışmalar yaptığı bilinen Google, bugün düzenlenen bir etkinlik ile yeni platformu YouTube TV’yi nihayet görücüye çıkardı. Böylelikle popüler yayın kuruluşlarının da yer aldığı yaklaşık 35 kanalı bünyesinde barındıran servis üzerinden favori programlara, dizilere ve spor müsabakalarına tek tıkla ulaşabilmek mümkün hale geliyor.Ayrıca Bkz. "Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor: Tasarı TBMM’ye sunuldu"
Etkinlikte yapılan açıklamalara göre YouTube’a giriş yapılabilen tüm mecralardan YouTube TV'ye ulaşım sağlanabiliyor. Üstelik "cloud DVR" özelliği sayesinde kullanıcılar istedikleri yayını favorilerine ekleyerek -daha sonra izlemek üzere- otomatik şekilde kaydedebilecek. FOX, ABC, NBC, FX gibi kanalların yanı sıra NBCSN, ESPN ve Fox Sports gibi 10 adet spor kanalının da bulunduğu platformda TNT, AMC Networks, CNN, BO, Time Warner, A+E ve Discovery Communications gibi kanallar ise yer almıyor.
İlkbaharda öncelikle Amerika’da hayata geçirilecek servise aylık 35 dolar ödeyerek 6 kişilik erişim hakkı edinebilirsiniz. NFL maçlarını da yayınlayacağını açıklayan Google’ın YouTube TV’yi diğer ülkelere ne zaman getireceği şimdilik bilinmiyor. Kulislerde konuşulanlara bakılırsa internet devinin ilerleyen dönemlerde kendi televizyon kanalını açabileceği belirtiliyor.
https://youtube.googleblog.com/2017/02/finally-live-tv-made-for-you.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Facebook ile Google ileride Intel Microsoft gibi tekel olacak bu dünyanın düzeni böyle önce yenilik düşük fiyat kullanıcı dostu işler sonra despot monopol bir yapı...
Netflix (Tam Paket): $12
YouTube Red: $10
YouTube Music Key: $10
XBOX Game Pass: $10
XBOX Live Gold: $5
EA Access: $5
Demek ki Amerika'da yaşayan birinin aylık bütün televizyon, film, dizi, müzik, oyun (kısacası eğlence) isteğini abonelik servisleriyle gidermek istemesi aylık 87 dolara mal oluyor. Yılda nereden baksanız 4000 TL.
Eminmisin ben hiç bir videoda reklam görmedim halbuki :D **** for youtube eklentisinden haberiniz yok sanırım.
Ad block nimetinden yararlanmak bedava oysa ki
Facebook ile Google ileride Intel Microsoft gibi tekel olacak bu dünyanın düzeni böyle önce yenilik düşük fiyat kullanıcı dostu işler sonra despot monopol bir yapı...
nereye yayınlıyor? spor medya data şirketlerinin kaçını biliyorsun? diğer şeyleri geçtim, nba sadece yayınları kaç kanala servise lisanslıyor buradan ne kadar para geliyor? premier league ispanya ligi şu bu ne kadar paralar dönüyor? herhalde olayın sadece maç görüntüsü olduğunu sanıyorsun. o izlediğin maçlar önce bahis şirketlerine gidiyor.
amma büyüttünüz siz de tamam dünya standardı olarak ben de eleştiriyorum ülkemizdeki akk çağdışı falan da benim kotam ayın 20 sinde bitiyor genelde ama ondan sonra hiç bir sorun yaşamıyorum videoları 1080p olarak akıcı olarak oynatıyır film indiriyorum 15dk indirdiği filmi 45dk indiriyor aydan en az 15 film indririm yani uzaya çıkmıcaz sonuçta
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