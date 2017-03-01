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YouTube televizyon sektörüne giriş yaptı: Karşınızda YouTube TV

Uzun süredir bir şekilde televizyon cephesinde boy göstereceği konuşulan YouTube, beklentileri boşa çıkarmadı ve popüler kanalların yer aldığı yeni çevrim içi TV servisini tanıttı.
2 yıl
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15
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Son birkaç yıldır televizyon alanında çalışmalar yaptığı bilinen Google, bugün düzenlenen bir etkinlik ile yeni platformu YouTube TV’yi nihayet görücüye çıkardı. Böylelikle popüler yayın kuruluşlarının da yer aldığı yaklaşık 35 kanalı bünyesinde barındıran servis üzerinden favori programlara, dizilere ve spor müsabakalarına tek tıkla ulaşabilmek mümkün hale geliyor.
Ayrıca Bkz. "Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor: Tasarı TBMM’ye sunuldu"
Etkinlikte yapılan açıklamalara göre YouTube’a giriş yapılabilen tüm mecralardan YouTube TV'ye ulaşım sağlanabiliyor. Üstelik "cloud DVR" özelliği sayesinde kullanıcılar istedikleri yayını favorilerine ekleyerek -daha sonra izlemek üzere- otomatik şekilde kaydedebilecek. FOX, ABC, NBC, FX gibi kanalların yanı sıra NBCSN, ESPN ve Fox Sports gibi 10 adet spor kanalının da bulunduğu platformda TNT, AMC Networks, CNN, BO, Time Warner, A+E ve Discovery Communications gibi kanallar ise yer almıyor.
YouTube televizyon sektörüne giriş yaptı: Karşınızda YouTube TV
 
İlkbaharda öncelikle Amerika’da hayata geçirilecek servise aylık 35 dolar ödeyerek 6 kişilik erişim hakkı edinebilirsiniz. NFL maçlarını da yayınlayacağını açıklayan Google’ın YouTube TV’yi diğer ülkelere ne zaman getireceği şimdilik bilinmiyor. Kulislerde konuşulanlara bakılırsa internet devinin ilerleyen dönemlerde kendi televizyon kanalını açabileceği belirtiliyor.

https://youtube.googleblog.com/2017/02/finally-live-tv-made-for-you.html Yorum Yaz
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KraftMK 2 yıl en beğenilen
Akk kalkınca görüşürüz
1 Yanıt Yanıtla +33
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sniper23 2 yıl
Copyright Strike dolayısı ile yayında ki muzikler dinlenmez artık.
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Crixsus4477 2 yıl
Google istese tüm spor branşlarıni yayıncı kuruluş olarak satın alıp yayınlayabilir. Tepki çekmemek için alttan alttan yürüyor önce film müzik şimdi kanal ileride tüm ücretli yayınlar
Facebook ile Google ileride Intel Microsoft gibi tekel olacak bu dünyanın düzeni böyle önce yenilik düşük fiyat kullanıcı dostu işler sonra despot monopol bir yapı...
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axaxa 2 yıl
Youtube ve facebook biyere girmesin artk.
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mehmetoguzderin 2 yıl
YouTube TV: $35
Netflix (Tam Paket): $12
YouTube Red: $10
YouTube Music Key: $10
XBOX Game Pass: $10
XBOX Live Gold: $5
EA Access: $5
Demek ki Amerika'da yaşayan birinin aylık bütün televizyon, film, dizi, müzik, oyun (kısacası eğlence) isteğini abonelik servisleriyle gidermek istemesi aylık 87 dolara mal oluyor. Yılda nereden baksanız 4000 TL.
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cem650 2 yıl
adblock vidyo içindeki reklamı kaldırmaz..
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Gopc@ 2 yıl cem650
cem650

**** vidyo içindeki reklamı kaldırmaz..

Eminmisin ben hiç bir videoda reklam görmedim halbuki :D **** for youtube eklentisinden haberiniz yok sanırım.
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ozmenakif 2 yıl
Tv'deki reklamlardan kaçmak için youtube ve benzeri sitelerden izlerdik istediğimizi. Sonra bunlar da reklam koymaya başladılar. Şimdi baktılar ki olmuyor tv işine giriyorlar. Hay başınıza reklam yağsın!
1 Yanıt Yanıtla +1
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silver0021 2 yıl ozmenakif
ozmenakif
Tv'deki reklamlardan kaçmak için youtube ve benzeri sitelerden izlerdik istediğimizi. Sonra bunlar da reklam koymaya başladılar. Şimdi baktılar ki olmuyor tv işine giriyorlar. Hay başınıza reklam yağsın!

Ad block nimetinden yararlanmak bedava oysa ki


1 Yanıt Yanıtla +1
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sniper23 2 yıl
Copyright Strike dolayısı ile yayında ki muzikler dinlenmez artık.
Yanıtla +5
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onsos1100 2 yıl
Google istese tüm spor branşlarıni yayıncı kuruluş olarak satın alıp yayınlayabilir. Tepki çekmemek için alttan alttan yürüyor önce film müzik şimdi kanal ileride tüm ücretli yayınlar
Facebook ile Google ileride Intel Microsoft gibi tekel olacak bu dünyanın düzeni böyle önce yenilik düşük fiyat kullanıcı dostu işler sonra despot monopol bir yapı...
1 Yanıt Yanıtla +3
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reshthesucker 2 yıl onsos1100
onsos1100

Google istese tüm spor branşlarıni yayıncı kuruluş olarak satın alıp yayınlayabilir. Tepki çekmemek için alttan alttan yürüyor önce film müzik şimdi kanal ileride tüm ücretli yayınlar
Facebook ile Google ileride Intel Microsoft gibi tekel olacak bu dünyanın düzeni böyle önce yenilik düşük fiyat kullanıcı dostu işler sonra despot monopol bir yapı...

nereye yayınlıyor? spor medya data şirketlerinin kaçını biliyorsun? diğer şeyleri geçtim, nba sadece yayınları kaç kanala servise lisanslıyor buradan ne kadar para geliyor? premier league ispanya ligi şu bu ne kadar paralar dönüyor? herhalde olayın sadece maç görüntüsü olduğunu sanıyorsun. o izlediğin maçlar önce bahis şirketlerine gidiyor.
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KraftMK 2 yıl en beğenilen
Akk kalkınca görüşürüz
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cinemaker 2 yıl
KraftMK

Akk kalkınca görüşürüz

amma büyüttünüz siz de tamam dünya standardı olarak ben de eleştiriyorum ülkemizdeki akk çağdışı falan da benim kotam ayın 20 sinde bitiyor genelde ama ondan sonra hiç bir sorun yaşamıyorum videoları 1080p olarak akıcı olarak oynatıyır film indiriyorum 15dk indirdiği filmi 45dk indiriyor aydan en az 15 film indririm yani uzaya çıkmıcaz sonuçta
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