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    Anlık Bildirim

    YouTube TV aboneleri için yeni kalite seçeneği sunulmaya başlandı

    YouTube, TV servisinde 1080p gelişmiş kalite seçeneğini sunmaya başladı. Yeni video kalitesi seçeneği, güncellenmiş 4K uyumlu akış cihazlarında çıkacak.         
    youtube tv 1080p gelişmiş kalite seçeneği Tam Boyutta Gör
    YouTube TV akış servisi genelinde kalitenin arttığını fark edebilirsiniz. Uyumlu bir yayın cihazına ve yüksek hızlı internet bağlantısına sahip olmanız koşuluyla bazı kanallar artık YouTube TV’de 1080p Gelişmiş kalitede yayın yapıyor. Bu kalite seçeneği tüm YouTube TV kullanıcılarına açık; paket yükseltmeniz gerekmiyor.

    1080p Gelişmiş kalite seçeneği

    YouTube TV'de yayın kalitesi, izlediğiniz şeye, hatta izlenen programa bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Birçok kanal için, bir süredir yayın kalitesi standardı olan 1080i, diğer yayın hizmetlerinden alışık olabileceğiniz 1080p ile aynı değilken, bazı kanallar da 1080p kalitesini destekliyor. Şu anda YouTube TV birçok kanal için 1080P Enhanced özelliğini kullanıma sunuyor. YouTube, bu artırılmış kalitenin 4K uyumlu akış cihazlarında seçilebilir olduğunu, 4K Plus dışında mevcut olan en yüksek video kalitesi olduğunu söylüyor.

    4K uyumlu cihaz gerektiriyor

    1080p gelişmiş ayarı, Google’ın VP9 codec bileşenini destekleyen bir 4K akış cihazı gerektiriyor. Apple TV 4K, NVIDIA Shield TV Pro, Chromecast with Google TV 4K, Fire TV Stick 4K ve Xbox Series X dahil çoğu 4K akış cihazı VP9 codec bileşenini destekliyor. Tercih ettiğiniz video kalitesi 720p veya standart 1080p olarak ayarlanmadığı sürece bu kalite ayarı, kullanılabilir olduğunda otomatik olarak uygulanıyor.

    Bu yeni seçenek ilk olarak 2023 yılında kullanıcılara gösterilmeye başlandı ancak şimdi herkesin görebildiği bir seçenek. YouTube TV’de özellikle geçen Şubat ayında görüntü kalitesinde bazı iyileştirmeler yapılırken, YouTube'da birkaç ay önce daha yüksek bit hızı sunan 1080p Premium seçeneği sunulmaya başlandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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