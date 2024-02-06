YouTube TV aboneleri için yeni kalite seçeneği sunulmaya başlandı

1080p Gelişmiş kalite seçeneği
YouTube TV'de yayın kalitesi, izlediğiniz şeye, hatta izlenen programa bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Birçok kanal için, bir süredir yayın kalitesi standardı olan 1080i, diğer yayın hizmetlerinden alışık olabileceğiniz 1080p ile aynı değilken, bazı kanallar da 1080p kalitesini destekliyor. Şu anda YouTube TV birçok kanal için 1080P Enhanced özelliğini kullanıma sunuyor. YouTube, bu artırılmış kalitenin 4K uyumlu akış cihazlarında seçilebilir olduğunu, 4K Plus dışında mevcut olan en yüksek video kalitesi olduğunu söylüyor.
4K uyumlu cihaz gerektiriyor
1080p gelişmiş ayarı, Google’ın VP9 codec bileşenini destekleyen bir 4K akış cihazı gerektiriyor. Apple TV 4K, NVIDIA Shield TV Pro, Chromecast with Google TV 4K, Fire TV Stick 4K ve Xbox Series X dahil çoğu 4K akış cihazı VP9 codec bileşenini destekliyor. Tercih ettiğiniz video kalitesi 720p veya standart 1080p olarak ayarlanmadığı sürece bu kalite ayarı, kullanılabilir olduğunda otomatik olarak uygulanıyor.
Bu yeni seçenek ilk olarak 2023 yılında kullanıcılara gösterilmeye başlandı ancak şimdi herkesin görebildiği bir seçenek. YouTube TV’de özellikle geçen Şubat ayında görüntü kalitesinde bazı iyileştirmeler yapılırken, YouTube'da birkaç ay önce daha yüksek bit hızı sunan 1080p Premium seçeneği sunulmaya başlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.