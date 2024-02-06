YouTube TV aboneleri için yeni kalite seçeneği sunulmaya başlandı

Tam Boyutta Gör YouTube TV akış servisi genelinde kalitenin arttığını fark edebilirsiniz. Uyumlu bir yayın cihazına ve yüksek hızlı internet bağlantısına sahip olmanız koşuluyla bazı kanallar artık YouTube TV’de 1080p Gelişmiş kalitede yayın yapıyor. Bu kalite seçeneği tüm YouTube TV kullanıcılarına açık; paket yükseltmeniz gerekmiyor.

YouTube Premium abone sayısı 100 milyon barajını aştı 3 gün önce eklendi

1080p Gelişmiş kalite seçeneği

YouTube TV'de yayın kalitesi, izlediğiniz şeye, hatta izlenen programa bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Birçok kanal için, bir süredir yayın kalitesi standardı olan 1080i, diğer yayın hizmetlerinden alışık olabileceğiniz 1080p ile aynı değilken, bazı kanallar da 1080p kalitesini destekliyor. Şu anda YouTube TV birçok kanal için 1080P Enhanced özelliğini kullanıma sunuyor. YouTube, bu artırılmış kalitenin 4K uyumlu akış cihazlarında seçilebilir olduğunu, 4K Plus dışında mevcut olan en yüksek video kalitesi olduğunu söylüyor.

4K uyumlu cihaz gerektiriyor

1080p gelişmiş ayarı, Google’ın VP9 codec bileşenini destekleyen bir 4K akış cihazı gerektiriyor. Apple TV 4K, NVIDIA Shield TV Pro, Chromecast with Google TV 4K, Fire TV Stick 4K ve Xbox Series X dahil çoğu 4K akış cihazı VP9 codec bileşenini destekliyor. Tercih ettiğiniz video kalitesi 720p veya standart 1080p olarak ayarlanmadığı sürece bu kalite ayarı, kullanılabilir olduğunda otomatik olarak uygulanıyor.

Bu yeni seçenek ilk olarak 2023 yılında kullanıcılara gösterilmeye başlandı ancak şimdi herkesin görebildiği bir seçenek. YouTube TV’de özellikle geçen Şubat ayında görüntü kalitesinde bazı iyileştirmeler yapılırken, YouTube'da birkaç ay önce daha yüksek bit hızı sunan 1080p Premium seçeneği sunulmaya başlandı.

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YouTube TV için yeni kalite seçeneği sunulmaya başlandı