YouTube telif hakkı talebi sistemini değiştiriyor

YouTube üzerinde bugün telif hakları büyük bir önem arz ediyor. Hak ihlali yapanlar süreli uzaklaştırılıyor veya tamamen hesapları kapatılıyor. Bununla birlikte telif hakkı taleplerinde suiistimal en büyük eleştiri konusu. YouTube sistemin hak talebi kısmında önemli bir değişiklik yaptı.

Detaylı sistem

YouTube normalde geniş bir telif hakkı veri tabanına sahip. Bir video yüklendiği zaman yapay zekâ algoritmaları veri tabanlarını tarayarak telif hakkı ihlallerini tespit ediyor ve paylaşımı engelliyor.

Diğer taraftan manuel telif hakkı talebi ise kullanıcı kendi özgün içeriğinin veya müziğinin başkası tarafından izinsiz kullanıldığını tespit ettiğinde devreye giriyor ve şikayetçi tarafından doldurulması gerekiyor.

Ayrıca Bkz.

"İlk yerli programlanabilir Drone destek arıyor"

Bununla birlikte kullanıcı videonun tamamına telif hakkı şikâyeti yaptığı için hak ihlali olmayan videonun diğer kısımlarını ayırmak mümkün olmuyordu. Şimdi yeni değişiklikte artık hak talebi yaparken hani süreler arasında olduğu mutlaka belirtilecek. Diğer taraftan bu zaman aralığını belirtmeden sürekli şikâyette bulunanlar da engellenecek.

Şikâyet edilen kullanıcı tarafında ise zaten bir itiraz sistemi mevcuttu. Ayrıca düzenleme araçları ile kullanıcı telifli kısmı sessize alabilecek veya videonun müziğini telifsiz bir müzik ile değiştirebilecek. Böylece tüm videonun kaldırılması engellenmiş olacak.

Yeni telif hakkı talep sistemi dağıtıma başlamış durumda. YouTube zaman içerisinde şikâyet ve itiraz araçlarını daha verimli hale getireceğini ifade ediyor.