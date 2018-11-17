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YouTube, ücretsiz film yayınlamaya başlıyor

Youtube ücretsiz film içerikleri yayınlamak için hazırlanıyor. Bazı bölgelerde Terminatör, Rocky vb. filmlerin gösterimine başlayan platform, reklam gelirleriyle filmleri destekleyecek.
6 ay
11,7b
1
46
Web Siteleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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YouTube, ücretsiz film yayınlamaya başlıyor
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YouTube’u geleneksel televizyon ile gerçek manada rekabet eden ve diğer video içerik platformlarını geride bırakan bir hale getirmek isteyen Google, ücretsiz izlenebilen film paylaşımına başlıyor. Geçtiğimiz aydan bu yana 100 adetten fazla Holywood filmini bünyesine katan platform Rocky, Terminatör, Hayvan Bakıcısı vb. filmleri bazı bölgeler için yayınlamaya başladı bile.

Reklam destekli filmler

Daha öncesinde yaptığı gibi ücretli film satmak yerine bu sefer ücretsiz filmler yayınlayarak reklam geliriyle kazanç sağlamak isteyen YouTube, 1,9 milyarın üzerindeki aylık aktif kullanıcı sayısından gücünü alıyor. Firmalar ile sponsorluk ve özel ara kesitler gibi seçenekleri de bu ücretsiz filmleri desteklemek için kullanmayı planlıyor.

YouTube ürün yönetimi müdürü Rohit Dhawan; “Kullanıcıların bu talebine sessiz kalamadık. Reklam destekli bir şekilde ücretsiz filmler sunmak istedik. Ayrıca, reklam verenler içinde yeni fırsatlar yaratabileceğimizin farkındayız.” açıklamasında bulundu. Dhawan, YouTube’un stüdyolarla yaptığı anlaşmaların şartları ve reklam gelirlerinin nasıl bölüşüleceği hakkında ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ayrıca Bkz. "Kullanıcıların yarısı YouTube’u hayatlarında daha önce hiç yapmamış oldukları şeyleri öğrenmek için kullanıyorlar"

Filmlerini YouTube’a yayınlayıp gelir elde etmek isteyen stüdyolar içinde yeni bir kapı aralanmışa benziyor. Bir başka online film platformu Roku, benzeri bir sistemle çalışsa da YouTube gibi global çapta dev bir platformun bu tarz ücretsiz filmleri yayınlaması daha çok ses getirecektir.


https://adage.com/article/digital/youtube-starts-showing-free-hollywood-movies-ad-breaks/315631/ Yorum Yaz
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Ohol Oula 6 ay en beğenilen
Ulan daha 2 dakikalık videoda bile 3-4 reklam var. Eksik olsun, yere batsın sizin vereceğiniz film!!!!!! Bu reklamlarla koskoca şirket ne yapmak istemektedir? Nereye varacak bu işin sonu! Yakında bal reklamı da yapar bunlar. Vallaha yazıklar olsun. Ne diyeyim.
Ulan daha 2 dakikalık videoda bile 3-4 reklam var. Eksik olsun, yere batsın sizin vereceğiniz film!!!!!! Bu reklamlarla koskoca şirket ne yapmak istemektedir? ...
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Pc.programcı 6 ay
Yani bu siteden de birşey izlemek ciddi anlamda işkence olmaya başladı zırt bırt reklam gelmekte ve bazen bunaltıyor. 14 sn reklamı atla çıkmadan zorla reklam izletiyorlar bize
Yani bu siteden de birşey izlemek ciddi anlamda işkence olmaya başladı zırt bırt reklam gelmekte ve bazen bunaltıyor. 14 sn reklamı atla çıkmadan zorla reklam...
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Y-ZiyA 6 ay
zeki müren de bizi görecek mi
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ali.kose 4 ay
Reklamı abartmadıkları sürece güzel bir uygulama olabilir.
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scorpion20 5 ay
Abartmadıkları sürece reklam koymak zaten hakları, yoksa geliri izleyenden almak gerekir. Bence 2 seçenek olsun isteyen de ufak bir ücretle reklamsız izleyebilsin
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umit d 5 ay
güzel haber
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kartilkisi 5 ay
arkadaşım...youtube tv üzerinden premium şifreli özel kanallar dünya ülkelerinde abonelik yöntemiylemi izlenebiliniyomuş?...ülkemize henüz youtube tv servisi teşrif etmedimi?...
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gecem1903 5 ay
YouTube öncellikle tüm büyük ücretsiz kanalları bünyesinde doğru düzgün kesintisiz canlı barındırsın.
Dizi ve filmlerin telif hakkı sahipleri zaten yüklüyorlar içeriklerini.
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Archer the Archer 5 ay
Ad block
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MK* 5 ay
Film destekli reklamlar olmasın da
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bugracaz 6 ay
YouTube resmini görüp video sanmam ve play logosuna basmaya çalışmam çok cahilim kahretsin 😂😂
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Father Torque 6 ay
Ve tabii ki ülkemizde bu filmlerden biri bile gösterilemiyor. O kadar yerli reklam alıyorsunuz Google, 2 film atamadınız mı Türkiye kütüphanesine??
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DH Misafiri 6 ay
Amma da uzattıniz adblock kullanın kafanız rahat etsin
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