YouTube, ücretsiz film yayınlamaya başlıyor

YouTube’u geleneksel televizyon ile gerçek manada rekabet eden ve diğer video içerik platformlarını geride bırakan bir hale getirmek isteyen Google, ücretsiz izlenebilen film paylaşımına başlıyor. Geçtiğimiz aydan bu yana 100 adetten fazla Holywood filmini bünyesine katan platform Rocky, Terminatör, Hayvan Bakıcısı vb. filmleri bazı bölgeler için yayınlamaya başladı bile.

Reklam destekli filmler

Daha öncesinde yaptığı gibi ücretli film satmak yerine bu sefer ücretsiz filmler yayınlayarak reklam geliriyle kazanç sağlamak isteyen YouTube, 1,9 milyarın üzerindeki aylık aktif kullanıcı sayısından gücünü alıyor. Firmalar ile sponsorluk ve özel ara kesitler gibi seçenekleri de bu ücretsiz filmleri desteklemek için kullanmayı planlıyor.

YouTube ürün yönetimi müdürü Rohit Dhawan; “Kullanıcıların bu talebine sessiz kalamadık. Reklam destekli bir şekilde ücretsiz filmler sunmak istedik. Ayrıca, reklam verenler içinde yeni fırsatlar yaratabileceğimizin farkındayız.” açıklamasında bulundu. Dhawan, YouTube’un stüdyolarla yaptığı anlaşmaların şartları ve reklam gelirlerinin nasıl bölüşüleceği hakkında ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ayrıca Bkz.

"Kullanıcıların yarısı YouTube’u hayatlarında daha önce hiç yapmamış oldukları şeyleri öğrenmek için kullanıyorlar"

Filmlerini YouTube’a yayınlayıp gelir elde etmek isteyen stüdyolar içinde yeni bir kapı aralanmışa benziyor. Bir başka online film platformu Roku, benzeri bir sistemle çalışsa da YouTube gibi global çapta dev bir platformun bu tarz ücretsiz filmleri yayınlaması daha çok ses getirecektir.

https://adage.com/article/digital/youtube-starts-showing-free-hollywood-movies-ad-breaks/315631/