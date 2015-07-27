YouTube yakında sanal gerçeklik videolarını desteklemeye başlayacak

Oculus Rift'in CES 2014 kapsamında görücüye çıktığı günden beri teknoloji dünyasının gündeminden düşmeyen sanal gerçeklik cihazları ve bu cihazların beraberinde getirdikleri içerikler, önümüzdeki dönemde de oldukça önemli bir yere sahip olacak gibi görünüyor. Sanal gerçekliğe olan ilginin her geçen gün artmasına kayıtsız kalmayan YouTube da kullanıcılarına bu tarz içerikler sunmaya hazırlanıyor.



VidCon 2015 kapsamında konuyla ilgili planlarını açıklayan YouTube, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla sanal gerçekliğin çok yakında 3D 360 derece videolarla YouTube'a geleceğini duyurdu. Klavye yönlendirmesiyle incelenebilen 360 derece videoların ve 3D'nin bir süredir YouTube tarafından göz önüne alındığında, sanal gerçekliğin de desteklenmesinin artık an meselesi olduğunu tahmin etmek pek de zor değildi.



Twitter üzerinden yayınlanan açıklamada sanal gerçeklik desteğinin ne zaman başlayacağı açıklanmamış olsa da YouTube'un tweetinde paylaştığı resim, YouTube'da yer alacak sanal gerçeklik videolarının Google Cardboard ile uyumlu olacağını gösterdi.







http://www.techradar.com/news/internet/youtube-will-soon-have-virtual-reality-videos-1300161