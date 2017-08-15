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YouTube'daki 4 FETÖ videosuna erişim engeli

YouTube'da bulunan 4 videoya erişim yasağı getirildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara göre erişim yasağı getirilen videolar FETÖ propagandası içeriyor.
1 yıl
3,8b
1
20
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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YouTube'daki 4 FETÖ videosuna erişim engeli
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, İstanbul Ceza Hakimliği'ne gönderdiği yazıda YouTube'daki 4 videoya erişim yasağı talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği talebi değerlendirdi ve FETÖ propagandasına yönelik 4 videoya erişim yasağı getirdi.

YouTube'da yayınlanan söz konusu 4 video HerkulNagme adlı kanal tarafından paylaşıldı. Videoların başlıkları şöyle:


  • Diyanet mi Rapor mu?
  • Süfyaniyet çağı, toplumsal cinnet ve hukuk mücadelesi (Bamteli)
  • Üçüncü Şeytanlık Faslı
  • Son Şeytani Senaryo (Bamteli)

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, videolar için "Bu yayın içeriklerinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesinde düzenlenen 'terör örgütü propagandası' suçu soruşturmaları kapsamında FETÖ/PDY'nin propagandasına yönelik olduğu anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu. Erişim engeli gelmesine rağmen videolar YouTube'dan kaldırılmadı. İlerleyen günlerde YouTube ve hükümet arasında pürüz yaşanabilir.


https://www.cnnturk.com/turkiye/youtubedaki-4-feto-videosuna-erisim-engeli-karari Yorum Yaz
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Tornado of Souls 1 yıl en beğenilen
şu gençhane'yi de engelleseler ya.
Yanıtla +30
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Exterminio 1 yıl İstanblue_34
Bu üye gibileri büyüyüp başa geldiği için eziyet çekiyoruz.
Mantığa bak arkadaş, kendisi sevmiyor diye youtube engellensin istiyor. Zaten konuşma tarzından yaşının da epeyce küçük olduğu anlaşılıyor
Bu üye gibileri büyüyüp başa geldiği için eziyet çekiyoruz.Mantığa bak arkadaş, kendisi sevmiyor diye youtube engellensin istiyor. Zaten konuşma tarzından ...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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İstanblue_34 1 yıl
Keşke direkt youtube engellense kabak tadi verdi artık millet para için mala bağladı
2 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 1 yıl
video isimleri niye veriyorsunuz feto nun propagandasini yapiyorsunuz. videodan haberlerim yoktu sizin yuzunden merek ettim baktim. lütfen isimleri kaldirin.
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yesil1026 1 yıl
Neyse, bu da bir gelişme. Youtube'u komple yasaklamaktansa...
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alp0007 1 yıl
Youtube bizi kıskanıyor....
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kadirirdem 1 yıl
İyi olmuş,Videolar engellensin,komple Youtube'u kapatmanın bir anlamı yok.
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El Fuego 1 yıl
Kardinal Gülen'i başımıza kim sardı?
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Six Feet Under. 1 yıl
Youtube engellenmeli acilen.
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ardaq 1 yıl
heyy gidi zamanında kendileri paylaşıp izleyelim sevaptır diyenler şimdi engelliyor. dünya ne güzel dönüyor bee :d
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dark_hell_86 1 yıl
Ee millet şimdi meraktan girip bakacak resmen ilgiyi buraya çekmiş oldu karar. Paradoks gibi karar olmuş
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aycibin 1 yıl
herkesin yıllardır bildiği oluşum neden 2 yıl önce suç örgtü ilan edildi.bu adamlar hep böyleydi zaten
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gonuldagi 1 yıl
ne engeliymiş videolar cayır cayır seyrediliyor. Kanala engel koymuşlar videolar seyrediliyor türk usulu engel :))))
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