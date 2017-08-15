YouTube'daki 4 FETÖ videosuna erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, İstanbul Ceza Hakimliği'ne gönderdiği yazıda YouTube'daki 4 videoya erişim yasağı talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği talebi değerlendirdi ve FETÖ propagandasına yönelik 4 videoya erişim yasağı getirdi.
YouTube'da yayınlanan söz konusu 4 video HerkulNagme adlı kanal tarafından paylaşıldı. Videoların başlıkları şöyle:
- Diyanet mi Rapor mu?
- Süfyaniyet çağı, toplumsal cinnet ve hukuk mücadelesi (Bamteli)
- Üçüncü Şeytanlık Faslı
- Son Şeytani Senaryo (Bamteli)
İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, videolar için "Bu yayın içeriklerinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesinde düzenlenen 'terör örgütü propagandası' suçu soruşturmaları kapsamında FETÖ/PDY'nin propagandasına yönelik olduğu anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu. Erişim engeli gelmesine rağmen videolar YouTube'dan kaldırılmadı. İlerleyen günlerde YouTube ve hükümet arasında pürüz yaşanabilir.
https://www.cnnturk.com/turkiye/youtubedaki-4-feto-videosuna-erisim-engeli-karari Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mantığa bak arkadaş, kendisi sevmiyor diye youtube engellensin istiyor. Zaten konuşma tarzından yaşının da epeyce küçük olduğu anlaşılıyor