YouTube'daki 4 FETÖ videosuna erişim engeli

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, İstanbul Ceza Hakimliği'ne gönderdiği yazıda YouTube'daki 4 videoya erişim yasağı talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği talebi değerlendirdi ve FETÖ propagandasına yönelik 4 videoya erişim yasağı getirdi.

YouTube'da yayınlanan söz konusu 4 video HerkulNagme adlı kanal tarafından paylaşıldı. Videoların başlıkları şöyle:





Diyanet mi Rapor mu?

Süfyaniyet çağı, toplumsal cinnet ve hukuk mücadelesi (Bamteli)

Üçüncü Şeytanlık Faslı

Son Şeytani Senaryo (Bamteli)

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, videolar için "Bu yayın içeriklerinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesinde düzenlenen 'terör örgütü propagandası' suçu soruşturmaları kapsamında FETÖ/PDY'nin propagandasına yönelik olduğu anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu. Erişim engeli gelmesine rağmen videolar YouTube'dan kaldırılmadı. İlerleyen günlerde YouTube ve hükümet arasında pürüz yaşanabilir.

https://www.cnnturk.com/turkiye/youtubedaki-4-feto-videosuna-erisim-engeli-karari