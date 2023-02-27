Bir YouTube videosu ile telefon çöker mi? İşte ilginç olay!

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz dönemde akıllı telefonlara gönderilen SMS mesajları, WhatsApp görselleri, duvar kağıtları veya Bluetooth aktarımları ile sistemin saldırıya uğradığını veya çalışmaz hale geldiğini görmüştük. Bu kez sadece bir YouTube videosu ile Pixel telefonları çöküyor.

YouTube videosu ile Pixel telefonlar nasıl çöküyor?

Söz konusu olay Pixel telefonlarda YouTube uygulaması ile Alien filminin 4K HDR klibini izlerken yaşanıyor. Telefon kapanıyor ve hızlı bir şekilde geri açılıyor ancak hücresel ağ gelmediği için kullanıcının yeniden telefonu başlatması gerekiyor.

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Pixel 7, Pixel 6, Pixel 6a telefonlarında denenmiş ve aynı sorun yaşanmış. Galaxy S22, Galaxy S23, Galaxy A52s gibi telefonlarda ise herhangi bir sıkıntı yaşanmamış. Yine YouTube Revanced uygulamasında da aynı sorunun yaşandığı ifade ediliyor.

Henüz Google tarafından yapılan bir açıklama yok ancak YouTube uygulamasının bu klibi oynatırken yaşadığı bir problemin telefonlarda çökmeye sebep olduğu tahmin ediliyor ancak bu da elbette net değil.

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