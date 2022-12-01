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    Anlık Bildirim

    YouTube uygulamasının iPhone ve iPad'de yaşadığı çökme sorunu giderildi

    Kısa bir süre önce iPhone ve iPad kullanıcılarının YouTube uygulamasına erişemediği veya erişse bile buradan video izleyemediği ortaya çıkmıştı. YouTube'dan beklenen açıklama geldi.
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    YouTube Tam Boyutta Gör
    Twitter'da TeamYouTube isimli hesabından iPhone ve iPad kullanıcılarının YouTube uygulamasına erişemediğini ve çökme sorununa şahit olunduğunu duyuran YouTube'dan kullanıcıları rahatlatan bir açıklama geldi.

    YouTube uygulaması iPhone ve iPad'de neden çöktü?

    Kullanıcılar bir süre boyunca ünlü video paylaşım sitesinin uygulamasını kapattı ve onu yeniden çalıştırmayı denedi ancak bu yöntem işe yaramadı. Apple TV kullanıcılarının bile YouTube'dan video izleyemediği ifade edildi.

    YouTube böyle bir problemin neden yaşandığı hakkında bir bilgi vermedi. Neyse ki ilgili sorun kullanıcıları günlerce zarara uğratmadı. Çökme problemi yaklaşık 3 saat sürdü. Bir tarayıcı aracılığıyla YouTube'a erişmeye çalışanlar geçici bir çözüm bulmayı başarıp video izlemeye devam edebildi.

    Bazı kullanıcılar YouTube Music için de böyle bir sorunun yaşandığını söylüyor. Çöküntü durumunun kendisi adına hâlâ çözülmediğini belirten insanlar da mevcut. 

    Kaynakça https://bgr.com/tech/youtube-says-that-its-app-isnt-crashing-on-the-iphone-anymore/ https://twitter.com/TeamYouTube
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    StaatSanWalt 12 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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