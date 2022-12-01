YouTube uygulamasının iPhone ve iPad'de yaşadığı çökme sorunu giderildi

Tam Boyutta Gör Twitter'da TeamYouTube isimli hesabından iPhone ve iPad kullanıcılarının YouTube uygulamasına erişemediğini ve çökme sorununa şahit olunduğunu duyuran YouTube'dan kullanıcıları rahatlatan bir açıklama geldi.

YouTube Music, 2022 Recap listesini kullanıma sundu 1 gün önce eklendi

YouTube uygulaması iPhone ve iPad'de neden çöktü?

Kullanıcılar bir süre boyunca ünlü video paylaşım sitesinin uygulamasını kapattı ve onu yeniden çalıştırmayı denedi ancak bu yöntem işe yaramadı. Apple TV kullanıcılarının bile YouTube'dan video izleyemediği ifade edildi.

YouTube böyle bir problemin neden yaşandığı hakkında bir bilgi vermedi. Neyse ki ilgili sorun kullanıcıları günlerce zarara uğratmadı. Çökme problemi yaklaşık 3 saat sürdü. Bir tarayıcı aracılığıyla YouTube'a erişmeye çalışanlar geçici bir çözüm bulmayı başarıp video izlemeye devam edebildi.

Bazı kullanıcılar YouTube Music için de böyle bir sorunun yaşandığını söylüyor. Çöküntü durumunun kendisi adına hâlâ çözülmediğini belirten insanlar da mevcut.

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YouTube’un iPhone ve iPad'de yaşadığı çökme sorunu giderildi