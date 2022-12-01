YouTube uygulamasının iPhone ve iPad'de yaşadığı çökme sorunu giderildi

YouTube uygulaması iPhone ve iPad'de neden çöktü?
Kullanıcılar bir süre boyunca ünlü video paylaşım sitesinin uygulamasını kapattı ve onu yeniden çalıştırmayı denedi ancak bu yöntem işe yaramadı. Apple TV kullanıcılarının bile YouTube'dan video izleyemediği ifade edildi.
YouTube böyle bir problemin neden yaşandığı hakkında bir bilgi vermedi. Neyse ki ilgili sorun kullanıcıları günlerce zarara uğratmadı. Çökme problemi yaklaşık 3 saat sürdü. Bir tarayıcı aracılığıyla YouTube'a erişmeye çalışanlar geçici bir çözüm bulmayı başarıp video izlemeye devam edebildi.
Bazı kullanıcılar YouTube Music için de böyle bir sorunun yaşandığını söylüyor. Çöküntü durumunun kendisi adına hâlâ çözülmediğini belirten insanlar da mevcut.Kaynakça https://bgr.com/tech/youtube-says-that-its-app-isnt-crashing-on-the-iphone-anymore/ https://twitter.com/TeamYouTube Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam