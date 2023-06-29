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    Anlık Bildirim

    YouTube, reklam engelleyici kullananları "darlamaya" başladı: İşte yeni taktik

    Google, YouTube'da reklam engelleyici kullanılmasını önlemek için sıkı önlemler alıyor. Şirket son olarak kullanıcıları YouTube oynatıcısını devre dışı bırakmakla tehdit etmeye başladı.
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    YouTube reklam engelleyenleri darlamaya başladı: İşte yeni taktik Tam Boyutta Gör
    Google'ın YouTube'da reklam engellemeye karşı mücadelesi ivme kazanmaya devam ediyor. Şirket kullanıcıları ücret karşılığında YouTube Premium abonesi olmaya ya da en azından reklamları izlemeye ikna etmek için yeni bir yöntem denemeye başladı.

    Bir Reddit kullanıcısı reklam engelleyici kullanarak üç video oynattıktan sonra YouTube oynatıcısının devre dışı bırakılacağına dair bir uyarı bildirimi aldığını söylüyor. Yayınlanan ekran görüntüsü şirketin bu kondudaki agresif tutumunu gözler önüne serdi.

    YouTube reklam engelleyenleri darlamaya başladı: İşte yeni taktik Tam Boyutta Gör

    Ya reklamlara izin ver, ya ücretli abone ol!

    Bildirim ekranında izlemeye devam etmek için ilgili reklam engelleme uzantısının devre dışı bırakılması veya YouTube Premium aboneliği satın alması öneriliyor. Gönderiye gelen yorumlara bakılırsa Google bunu şimdilik küçük bir kitle üzerinde test etmeye başladı.

    Söz konusu engellemenin ileriki bir tarihte tüm kullanıcılar için geçerli olması bekleniyor. Ancak şu an için bununla ilgili bir zaman çizelgesi mevcut değil. Google daha önce reklamların atlanmasına izin veren YouTube Vanced uygulaması için de yasal süreç başlatmıştı.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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