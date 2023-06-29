YouTube, reklam engelleyici kullananları "darlamaya" başladı: İşte yeni taktik

Bir Reddit kullanıcısı reklam engelleyici kullanarak üç video oynattıktan sonra YouTube oynatıcısının devre dışı bırakılacağına dair bir uyarı bildirimi aldığını söylüyor. Yayınlanan ekran görüntüsü şirketin bu kondudaki agresif tutumunu gözler önüne serdi.
Ya reklamlara izin ver, ya ücretli abone ol!
Bildirim ekranında izlemeye devam etmek için ilgili reklam engelleme uzantısının devre dışı bırakılması veya YouTube Premium aboneliği satın alması öneriliyor. Gönderiye gelen yorumlara bakılırsa Google bunu şimdilik küçük bir kitle üzerinde test etmeye başladı.
Söz konusu engellemenin ileriki bir tarihte tüm kullanıcılar için geçerli olması bekleniyor. Ancak şu an için bununla ilgili bir zaman çizelgesi mevcut değil. Google daha önce reklamların atlanmasına izin veren YouTube Vanced uygulaması için de yasal süreç başlatmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D