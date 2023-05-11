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    Google Bard herkesin kullanımına açıldı: Türkçe bilmiyor ve hataları var, işte detaylar

    Google yapay zekalı sohbet robotu Bard için bekleme listesini kaldırdı ve bir sürü yeni özellik duyurdu. Yaptığımız ilk denemeler ve güncel sürüm hakkındaki tüm detaylar haberimizde:
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    Google Bard yapay zekası herkesin kullanımına açıldı: İşte detayl Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zekalı sohbet robotu Bard'a yeni dil desteği (Japonca ve Korece), Google Docs ve Gmail'e metin aktarmanın daha kolay yolları, kod yazabilme, görsel arama ve karanlık mod dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ekledi. En önemlisi ise artık Google, Bard için bekleme listesini kaldırdı ve sohbet robotunu 180 ülke ve bölgede İngilizce olarak kullanıma sundu.

    Google Bard artık daha gelişmiş

    İki ay önce ABD ve Birleşik Krallık'taki belirli kullanıcılar için piyasaya sürülen Bard, yeni yetenekleri ile daha gelişmiş ve işlevsel bir hale büründü. Google'ın hala bir deney olduğunu ve arama motorunun yerini almayacağını vurguladığı sohbet robotu, OpenAI'nin ChatGPT'si ve Microsoft'un yeni Bing sohbet robotu gibi rakiplerine kıyasla halen daha zayıf diyebilirim. Ancak Google birçok yeni özellik eklemenin yanı sıra Bard'ı yeni PaLM 2 dil modelini kullanacak şekilde güncelledi. İlk sürüme kıyasla ise şimdi kesinlikle çok daha güçlü ve kullanılabilir.

    Google Bard'ı kullanmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

    Google, yükseltilmiş Bard'ın 20'den fazla dilde hata ayıklama ve kod parçalarını açıklama ve yazma dahil olmak üzere kodlama sorgularının üstesinden gelmede özellikle iyi olduğunu söylüyor. Artık Bard’da yeni karanlık mod, kod için geliştirilmiş alıntılar (yalnızca kaynak sunmakla kalmayacak, aynı zamanda parçacıkları da açıklayacak) ve yeni bir dışa aktarma düğmesi yer alıyor. Bu düğme halihazırda Google'ın Colab platformuna kod göndermek için kullanılabiliyor ancak artık başka bir tarayıcı tabanlı IDE olan Replit ile de çalışacak.

    Google ayrıca, görüntüleri analiz etme, sorgu sonuçlarında görüntüler sunma ve yapay zeka kullanarak görseller oluşturma (Adobe'un Firefly yazılımı tarafından desteklenen "önümüzdeki aylarda" gelecek bir özellik) yeteneği ile Bard'ı daha görsel hale getiriyor.

    İlk denemede hata bulduk

    Google Bard yapay zekası herkesin kullanımına açıldı: İşte detayl Tam Boyutta Gör
    Bard’ı bu yeni özellikleriyle erkenden denemeye başladım. İlk sorumu Türkçe olarak sordum ancak kendisi henüz Türkçe konuşamıyor. Sonrasında DonanımHaber hakkında Bard’tan bilgiler istedim. Burada bir hata yaptığını görmedim. Ancak sonrasında DonanımHaber'de çalışan bendeniz hakkında yapay zekadan bilgiler vermesini istedim.
    Google Bard yapay zekası herkesin kullanımına açıldı: İşte detayl Tam Boyutta Gör
    Genel olarak bilgiler doğru olsa da benim Bilgisayar Mühendisi bölümünden mezun olduğumu söylüyor. Bunun doğru olmadığını söylediğimde ise bu sefer Gazetecilik ve İletişim üzerinde eğitim aldığımı söyledi. Ki, bu da yanlış. Üstelik Bard, bu bilgileri LinkedIn profilimden aldığını söylüyor.

    Bard, görsel oluşturma yeteneği kazandı

    Daha ilginç bir işlev ise sisteme bir görüntü sorma yeteneğidir. Bu özellik, resimlerdeki nesneleri tanımlayabilen Google Lens tarafından destekleniyor. Google, "bu ikisi hakkında komik bir başlık yazın" uyarısıyla birlikte köpeklerinizin bir fotoğrafını gönderme örneğini veriyor. Google Lens köpeklerin cinslerini tanımlıyor ve Bard da onların özellikleriyle ilgili bir şeyler yazıyor.

    Google, Adobe'un yapay zekalı görüntü oluşturucusu Firefly'ı da yakında Bard'a entegre edeceğini söylüyor. Bu önemli bir gelişme çünkü Adobe, Firefly'ı eğitim verilerinin "etik" niteliğine vurgu yaparak pazarladı. Bu aynı zamanda Bard için birçok üçüncü taraf entegrasyonunun ilki olacak. Ek olarak Google, sistemin yakında doğrudan "Google'dan uygulamalara ve web'deki harika hizmetlere" bağlanacağını vaat ediyor.

    Bu oldukça büyük bir eklenti, ancak Google'ın rakipleriyle denkliğini koruyor olması dikkat çekici. Microsoft, Mart ayında Bing'e OpenAI'nin DALL-E sistemi tarafından desteklenen yapay zeka görüntü oluşturma özelliğini eklemişti.

    Bard, Arama'nın yerini almayacak

    Hem OpenAI hem de Microsoft sohbet robotlarının internete derinlemesine nasıl entegre edileceğini araştırıyor. OpenAI, ChatGPT için bu özelliği ilk kez bu yılın başlarında duyurmuş ve botun OpenTable üzerinden restoran rezervasyonu yapmak veya Instacart üzerinden market siparişi vermek için kullanılmasını örnek olarak göstermişti. Google da tam olarak aynı hizmetlerle çalıştığını söylüyor. Bu yeni özellikler toplu olarak Bard için büyük bir yükseltmeyi temsil etse de, hizmet için daha varoluşsal bir soru devam ediyor: Bard ne için? Google, botun Arama'nın yerine geçmediğini vurgulasa da, bu insanların onu bu şekilde kullanmasını engellemiyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 11 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 17 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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