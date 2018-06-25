YouTube'dan para kazanmayı öğreten eğitim seti sadece 24,99TL

Udemy, günümüzün en popüler sosyal medyalarından YouTube platformuna içerik oluşturmak isteyenler için YouTube eğitim setinde büyük indirime gitti. Günümüzde meslek haline gelen ve Altın Kelebek gibi önemli ödüllerde kategorisi dahi açılan YouTube dünyasına nasıl adım atılacağını merak ediyorsanız Dijital eğitim platformu, günümüzün en popüler sosyal medyalarındanplatformuna içerik oluşturmak isteyenler için YouTube eğitim setinde büyük indirime gitti. Günümüzde meslek haline gelen ve Altın Kelebek gibi önemli ödüllerde kategorisi dahi açılan YouTube dünyasına nasıl adım atılacağını merak ediyorsanız bu kurs size göre.

Afgan Rasulov tarafından hazırlanan “Uzmanından YouTube Kanal Geliştirme ve SEO Formülleri” eğitimi, geçici süreliğine 24,99 TL'ye satılıyor. Bu kurs, bireysel veya kurumsal YouTube sayfasını geliştirmeyi veya sıfırdan kanal açmayı düşünenlere hitap ediyor. YouTube’un temellerinden, ileri YouTube tekniklerine kadar bu serüvende ihtiyacınız her bilgiyi barındırıyor.

Aralarında ünlü YouTuber’ların da bulunduğu ayda ortalama 600’ün üzerinde kanal danışmanlık yapan Afgan Rasulov, bilgi ve tecrübelerini bu eğitim setinde bir araya getirdi. Afgan Rasulov, bu eğitim setinde A'dan Z'ye YouTube’dan para kazanma sırlarını öğretiyor. Arama sonuçlarında üst sırada çıkmanın ve izlenme sayılarını arttırmanın formüllerini anlatıyor.

Neler öğreneceğim?

Uzmanından YouTube Kanal Geliştirme ve SEO Formülleri

YouTube izlenme arttırma formülleri nelerdir?

YouTube SEO uygulamaları ve formülleri nelerdir?

YouTube gelirleri CPM nasıl yükseltilir?

YouTube video reklamcılığı, YouTube'a reklam verme nasıl yapılır

Kanal optimizasyonu nasıl yapılır? (Uzmanların kullandığı yöntemler)

Başlık ve küçük resim formüllerini nelerdir? (Sunum dosyası dâhil)

Milyon izlenmesi olan kanalların kullandıkları taktikler nelerdir?

Kendi kanalınızı profesyonelce yönetebileceksiniz

Toplu düzenlemeler ile profesyonel kanal yönetimi uygulamaları ve kullanımı

Hemen hemen tüm kurslar kısa süreliğine 24,99 TL!

Udemy’nin DonanımHaber ziyaretçilerine özel olarak hazırladığı kampanya ile bu bağlantı üzerinden YouTube eğitim kursu da dâhil olmak üzere hemen hemen tüm kursları 24,99 TL’ye satın alabilirsiniz. Satın aldığınız kurslara ömür boyunca erişim sağlayabilirsiniz.