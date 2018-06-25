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YouTube'dan para kazanmayı öğreten eğitim seti sadece 24,99TL

Nasıl YouTuber olunur? Markanın YouTube sayfası nasıl geliştirilir ve para kazanılır? Bu gibi soruların yanıtını merak ediyorsanız Afgan Rasulov tarafından hazırlanan Udemy kursu tam size göre.
11 ay
4,5b
1
44
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dijital eğitim platformu Udemy, günümüzün en popüler sosyal medyalarından YouTube platformuna içerik oluşturmak isteyenler için YouTube eğitim setinde büyük indirime gitti. Günümüzde meslek haline gelen ve Altın Kelebek gibi önemli ödüllerde kategorisi dahi açılan YouTube dünyasına nasıl adım atılacağını merak ediyorsanız bu kurs size göre.

Afgan Rasulov tarafından hazırlanan “Uzmanından YouTube Kanal Geliştirme ve SEO Formülleri” eğitimi, geçici süreliğine 24,99 TL'ye satılıyor. Bu kurs, bireysel veya kurumsal YouTube sayfasını geliştirmeyi veya sıfırdan kanal açmayı düşünenlere hitap ediyor. YouTube’un temellerinden, ileri YouTube tekniklerine kadar bu serüvende ihtiyacınız her bilgiyi barındırıyor.

Aralarında ünlü YouTuber’ların da bulunduğu ayda ortalama 600’ün üzerinde kanal danışmanlık yapan Afgan Rasulov, bilgi ve tecrübelerini bu eğitim setinde bir araya getirdi. Afgan Rasulov, bu eğitim setinde A'dan Z'ye YouTube’dan para kazanma sırlarını öğretiyor. Arama sonuçlarında üst sırada çıkmanın ve izlenme sayılarını arttırmanın formüllerini anlatıyor. 

Neler öğreneceğim?

  • Uzmanından YouTube Kanal Geliştirme ve SEO Formülleri
  • YouTube izlenme arttırma formülleri nelerdir?
  • YouTube SEO uygulamaları ve formülleri nelerdir?
  • YouTube gelirleri CPM nasıl yükseltilir?
  • YouTube video reklamcılığı, YouTube'a reklam verme nasıl yapılır
  • Kanal optimizasyonu nasıl yapılır? (Uzmanların kullandığı yöntemler)
  • Başlık ve küçük resim formüllerini nelerdir? (Sunum dosyası dâhil)
  • Milyon izlenmesi olan kanalların kullandıkları taktikler nelerdir?
  • Kendi kanalınızı profesyonelce yönetebileceksiniz
  • Toplu düzenlemeler ile profesyonel kanal yönetimi uygulamaları ve kullanımı

Hemen hemen tüm kurslar kısa süreliğine 24,99 TL!

Udemy’nin DonanımHaber ziyaretçilerine özel olarak hazırladığı kampanya ile bu bağlantı üzerinden YouTube eğitim kursu da dâhil olmak üzere hemen hemen tüm kursları 24,99 TL’ye satın alabilirsiniz. Satın aldığınız kurslara ömür boyunca erişim sağlayabilirsiniz.

DonanımHaber takipçilerine özel kurslar 24,99 TL
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Marty.McFLY 11 ay en beğenilen
Bana balık tutmayı öğretme balık ver.
1 Yanıt Yanıtla +64
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furkanemre8 11 ay
YouTube dan para kazanma yöntemi ile para kazanmak

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nefendim 11 ay
-Reklamlar-
1 Yanıt Yanıtla +32
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1 Avatar
Erwin-Rommel 11 ay
Nasıl zengin olunur kitabı aklıma geldi. Ayni hesap
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isviçreli bilim adamı 11 ay
Bu arada ABD den hesap açma sanki orada youtube kanalına sahip olma gibi bir durum olur mu?
Hedef kitle abd kullanıcısı olacak, tabi ilerde tutarsa abd de youtuber olmuş gibi daha fazla para kazanılabilir.
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lord3 11 ay
10 adımda 15 adım, yersen.
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gurkanse 11 ay
normalde de 24,99TL size özel değilki
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-RAMMSTEIN- 11 ay
Sazan.Avi
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Kadima 11 ay
Madem para kazanma taktiğini biliyorsunuz siz niye kazanmıyorsunuz da satış yapmakla uğraşıyorsunuz

İddia maçlarını satan elemanlar aklıma geldi
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Fokfe 11 ay
Udemy'de para kazanmak diye bi video serisi çekip onu da youtube'ye yüklesin. 10 numara olur
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ÇatlakMerlin 11 ay
Ek gelir sağlamak için denenebilir. Bu aralar yoğunum ama yıllık iznimi aldığımda bir göz atayım bu sete. Herkes kazanıyor bu youtube'dan, bizim neyimiz eksik değil mi :) Ne tipler ne paralar götürdü sonuçta...
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MeqaS xLR 11 ay
Para nasıl kazanılır kitabını yazan adamla bu eğitimi veren kişi aynı olmalı...
KerizAvi.exe
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maxmania 11 ay
eskiden bu tarz reklam yapılırken kıyıya köşeye reklamdır, advertorial falan yazıyorlardı.
haber görüntüsü altında reklam ne kadar etik, sormak istiyorum yöneticilere.
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youtube, indirim ve
5 etiket daha udemy afgan rasulov sosyal medya Internet Yusuf Akbaş
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