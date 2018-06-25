YouTube'dan para kazanmayı öğreten eğitim seti sadece 24,99TL

Dijital eğitim platformu Udemy, günümüzün en popüler sosyal medyalarından YouTube platformuna içerik oluşturmak isteyenler için YouTube eğitim setinde büyük indirime gitti. Günümüzde meslek haline gelen ve Altın Kelebek gibi önemli ödüllerde kategorisi dahi açılan YouTube dünyasına nasıl adım atılacağını merak ediyorsanız bu kurs size göre.
Afgan Rasulov tarafından hazırlanan “Uzmanından YouTube Kanal Geliştirme ve SEO Formülleri” eğitimi, geçici süreliğine 24,99 TL'ye satılıyor. Bu kurs, bireysel veya kurumsal YouTube sayfasını geliştirmeyi veya sıfırdan kanal açmayı düşünenlere hitap ediyor. YouTube’un temellerinden, ileri YouTube tekniklerine kadar bu serüvende ihtiyacınız her bilgiyi barındırıyor.
Aralarında ünlü YouTuber’ların da bulunduğu ayda ortalama 600’ün üzerinde kanal danışmanlık yapan Afgan Rasulov, bilgi ve tecrübelerini bu eğitim setinde bir araya getirdi. Afgan Rasulov, bu eğitim setinde A'dan Z'ye YouTube’dan para kazanma sırlarını öğretiyor. Arama sonuçlarında üst sırada çıkmanın ve izlenme sayılarını arttırmanın formüllerini anlatıyor.
Neler öğreneceğim?
- Uzmanından YouTube Kanal Geliştirme ve SEO Formülleri
- YouTube izlenme arttırma formülleri nelerdir?
- YouTube SEO uygulamaları ve formülleri nelerdir?
- YouTube gelirleri CPM nasıl yükseltilir?
- YouTube video reklamcılığı, YouTube'a reklam verme nasıl yapılır
- Kanal optimizasyonu nasıl yapılır? (Uzmanların kullandığı yöntemler)
- Başlık ve küçük resim formüllerini nelerdir? (Sunum dosyası dâhil)
- Milyon izlenmesi olan kanalların kullandıkları taktikler nelerdir?
- Kendi kanalınızı profesyonelce yönetebileceksiniz
- Toplu düzenlemeler ile profesyonel kanal yönetimi uygulamaları ve kullanımı
Hemen hemen tüm kurslar kısa süreliğine 24,99 TL!
Udemy’nin DonanımHaber ziyaretçilerine özel olarak hazırladığı kampanya ile bu bağlantı üzerinden YouTube eğitim kursu da dâhil olmak üzere hemen hemen tüm kursları 24,99 TL’ye satın alabilirsiniz. Satın aldığınız kurslara ömür boyunca erişim sağlayabilirsiniz.DonanımHaber takipçilerine özel kurslar 24,99 TL
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hedef kitle abd kullanıcısı olacak, tabi ilerde tutarsa abd de youtuber olmuş gibi daha fazla para kazanılabilir.
İddia maçlarını satan elemanlar aklıma geldi
KerizAvi.exe
haber görüntüsü altında reklam ne kadar etik, sormak istiyorum yöneticilere.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4487 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
youtube, indirim ve