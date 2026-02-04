Giriş
    Dünyada yayılan sosyal medya yasağı, VPN uygulamalarını da hedef hâline getiriyor

    Avustralya, Fransa, Danimarka gibi ülkelerin belli bir yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmesi, bu yasağın delinmesine zemin hazırlayan VPN uygulamalarını da hedef hâline getirdi.

    Dünyada yayılan sosyal medya yasağı, VPN uygulamalarını da hedef hâline getiriyor Tam Boyutta Gör
    Sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkisi, son günlerde pek çok ülkede yoğun biçimde tartışılıyor. Dahası artık bu endişeler yasal düzenlemelere de dönüşüyor. Avustralya, Fransa, Danimarka gibi ülkeler belirli bir yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklama yoluna giderken, platformlara da zorunlu yaş doğrulama sistemleri getiriyor. Ancak bu yasakların ne denli uygulanabilir olduğu tartışma konusu olmaya devam ediyor. Çünkü Avustralya örneğinde de gördüğümüz üzere, gençler ve çocuklar VPN kullanarak bu tarz kısıtlamaların etrafından dolanabiliyor.

    Fransa, Sosyal Ağlardan Sonra VPN Uygulamalarına da Kısıtlama Getirebilir

    15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan yasa tararısı, geçtiğimiz günlerde Fransa Ulusal Meclisi’nden geçti. Tasarının yasalaşması hâlinde, 2026 sonuna kadar tüm sosyal medya platformlarının yaş doğrulama sistemlerini devreye alması gerekecek. Bu düzenleme, muhtemelen Fransa’yı Avrupa’da sosyal medyaya yaş sınırı getiren ilk ülke konumuna getirecek. Ancak Fransa bununla yetinmeyebilir. Çünkü Fransız siyasetçiler şimdiden VPN uygulamalarına yönelik benzer kısıtlamaları gündeme taşımaya başladı.

    Fransa’nın Yapay Zekâ ve Dijital İşlerden Sorumlu Bakan Delegesi Anne Le Hénanff, bu ihtimali göz ardı etmediklerini açıkça dile getirdi. Franceinfo’ya konuşan Le Hénanff, sosyal medya yasağının “sadece ilk adım” olduğunu belirterek, “Eğer bu düzenleme çocukların büyük çoğunluğunu korumamızı sağlarsa, devam edeceği ve VPN’ler sıradaki başlık” ifadelerini kullandı.

    Devletlerin İnternet Üzerindeki Artan Kontrolü Tepki de Topluyor

    Bu açıklama, özellikle dijital haklar savunucuları ve bazı kamuoyu figürleri tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Fransız yazar ve yönetmen Alexandre Jardin, sosyal medya yasağının internet sansürünün başlangıcı olabileceğini öne sürerek, VPN’lerin hedef alınmasının otoriter rejimlerde görülen uygulamalara benzediğini savundu. Tartışma kısa sürede ifade özgürlüğü ve dijital mahremiyet eksenine taşındı.

    Aslında VPN’lerin Fransa’da ilk kez tartışma konusu olması bu değil. 2023 yılında gündeme gelen SREN yasa tasarısına eklenmek istenen bir değişiklik önerisi de VPN kullanımını sınırlama ihtimalini masaya yatırmıştı. O dönemde Proton’un kurucusu ve CEO’su Andy Yen, VPN’lerin yasaklanmasının bireylerin temel haklarını ihlal edeceğini ve Avrupa değerleriyle çelişeceğini söylemişti. Çünkü VPN’ler yalnızca coğrafi kısıtlamaları aşmak için değil, aynı zamanda halka açık Wi-Fi ağlarında veri güvenliği sağlamak, sansürlü ülkelerde bilgiye erişmek ve çevrim içi gizliliği korumak için de kullanılıyor.

    Fransa’daki bu gelişme, küresel ölçekteki daha geniş bir eğilimin yansıması olmasıyla dikkat çekiyor. Birleşik Krallık’ta hükümet, çocukların çevrim içi güvenliği kapsamında VPN kullanımını da değerlendirmeye almış durumda. Lordlar Kamarası’nda kabul edilen bir değişiklik önerisi, reşit olmayanların VPN kullanımının tamamen yasaklanmasını gündeme taşıdı. ABD’de ise Michigan eyaletinde sunulan bir tasarı, yalnızca VPN kullanımını değil, bu teknolojinin tanıtımını dahi yasaklamayı öngörüyor. Yani anlayacağınız sadece Fransa'da değil, dünyanın dört bir yanında sosyal medyadan sonra VPN uygulamalarına da kısıtlama getirilebilir.

