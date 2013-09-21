YouTube'un çevrimdışı video izleyebilme özelliği detaylanıyor

Her gün milyonlarca insan tarafından ziyaret edilen popüler video servisi YouTube'un geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre yakın zamanda çevrimdışı yani internet bağlantısı olmayan durumlarda da video izlenmesine imkan vereceğini öğrenmiştik. İşte bu yeni sürecin işleyişi hakkında bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

Servis üzerinde bazı kanal sahiplerine gönderilen eposta doğrultusunda Kasım ayında başlayacağı belirtilen yeni özellik, mobil uygulamalara konacak "cihaza ekle" butonuyla eklenen video ya da video listelerinin 48 saatlik zaman dilimi içerisinde internet bağlantısı olmadan izlenmesine imkan tanıyacak. Çevrimdışı videoların içerisinde de reklam göstermeye devam edeceğini vurgulanan YouTube, isteyen kanal sahiplerine çevrimdışı video izleyebilme özelliği kapatma şansını da verecek. Ayrıca bu süreç sırasında izleme sayısı da hesaplanabilecek.

Yeni özellik hakkında çok daha ayrıntılı bilgilerin kısa zaman içerisinde ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

http://allthingsd.com/20130919/heres-how-youtubes-offline-videos-will-work-memo/?mod=tw_mobt