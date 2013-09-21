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YouTube'un çevrimdışı video izleyebilme özelliği detaylanıyor

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube'un çevrimdışı video izleyebilme özelliği detaylanıyor
Her gün milyonlarca insan tarafından ziyaret edilen popüler video servisi YouTube'un geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre yakın zamanda çevrimdışı yani internet bağlantısı olmayan durumlarda da video izlenmesine imkan vereceğini öğrenmiştik. İşte bu yeni sürecin işleyişi hakkında bazı ayrıntılar ortaya çıktı. 
Servis üzerinde bazı kanal sahiplerine gönderilen eposta doğrultusunda Kasım ayında başlayacağı belirtilen yeni özellik, mobil uygulamalara konacak "cihaza ekle" butonuyla eklenen video ya da video listelerinin 48 saatlik zaman dilimi içerisinde internet bağlantısı olmadan izlenmesine imkan tanıyacak. Çevrimdışı videoların içerisinde de reklam göstermeye devam edeceğini vurgulanan YouTube, isteyen kanal sahiplerine çevrimdışı video izleyebilme özelliği kapatma şansını da verecek. Ayrıca bu süreç sırasında izleme sayısı da hesaplanabilecek.
Yeni özellik hakkında çok daha ayrıntılı bilgilerin kısa zaman içerisinde ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

http://allthingsd.com/20130919/heres-how-youtubes-offline-videos-will-work-memo/?mod=tw_mobt Yorum Yaz
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Srcn81 5 yıl
İyi valla güzel olmuş.
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Fenomenon 5 yıl
güzel ama tlfon belleğinde çok yer kaplar
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sis651 5 yıl
Bizdeki bağlantılar ile kota da gidecek, zaman da...
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| OMG! | 5 yıl
arkaplanda oynatamadığı sürece benim için çöp kalacak.
neden oynatmadığını açıklayabilecek bir arkadaş var mı?
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dr_divx 5 yıl
daha sonra izle seçeneğiyle cevirimdisi kullanılabiliyor sadece video başlamadan kucuk bir internet erişimi yaparak indirilen video cevirimdisi oynatilabiliyor
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seven44 5 yıl
kota gidiyormu gitmiyormu
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