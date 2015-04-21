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YouTube'un geçtiği yeni veri API'si ile eski cihazlardaki uygulamalar devre dışı kalıyor

4 yıl
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13
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube'un geçtiği yeni veri API'si ile eski cihazlardaki uygulamalar devre dışı kalıyor
 
İnternet devi Google'ın kar edebilmek adına birçok çalışma içerisinde olduğu dünyanın en büyük video ağı YouTube, güncellenen veri API'si (v3) ile eski cihazlardaki uygulamalarda artık kullanılamıyor.
Eski veri API'sinin (v2) 20 Nisan tarihinde kapatıldığı belirten YouTube, uygulama olarak artık 2012 ve eski model yılına sahip cihazlarda kullanılamıyor. Sony ile Panasonic televizyonlar, Blu-ray oynatıcılar ve Apple iOS cihazlar (Örneğin ikinci nesil Apple TV) dahil olmak üzere birçok cihazı etkileyen bu değişiklik, iOS 7 üzeri işletim sisteme sahip iPhone, iPod Touch ve iPad cihazları etkilemezken, mobil internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen YouTube sürümü için de herhangi bir uyum sorunu ortaya çıkmıyor. Ayrıca 2013 sonrası televizyon modelleri, Blu-ray oynatıcılar ya da oyun konsollarında da YouTube uygulaması açısından herhangi bir sıkıntı yer almıyor.
Birçok diğer üçüncü parti YouTube istemcisinin de geçiş yaptığı yeni süreç, daha etkili bir deneyim için geliştiricilere önemli imkanlar sunuyor. Konu hakkında şirketin hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz

https://support.google.com/youtube/answer/6098135?p=yt_devicesupport&hl=en&rd=1 Yorum Yaz
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Turkforce 4 yıl en beğenilen
Tükettirme dünyası..
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DH Misafiri 4 yıl
Samsung 40B652 tv'ler için bir çözümü varmı youtube bağlanmanın?
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sinyorahıskalı 4 yıl
Sony bir yazilim guncellemesi ile beyaz renkli youtube uygulaması ile yine youtube'ye girilebileceğini belirten bir mail gonderdi bana. Yani tvde iki adet uygulama var. Beyaz olanda sıkıntı yok.
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cebm1k 4 yıl
Bu durum java ve linux işletim sistemli cihazları da etkiler mi?
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dranas 4 yıl
Verimlilik adına alınmış bir karar, son derece doğru buluyorum.
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Crauls 4 yıl
Androidde surum olayi varmi acaba hangi sürümleri aacak yada acmayacak youtube
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Adoring 4 yıl
Tüketim dünyası olduk gittikçe bu daha çok bağımlı hale geliyor.Bir kanıtı daha en ufak bir rahatlamada haklar kısıtlanmaya başlıyor.

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smart1978 4 yıl
Casper Vestel in cihazlari da etkileniyor mu peki ?! ...
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Elsa 4 yıl
Sony bravia cihazım bu olaydan etkilendi akşam araştırıp yolu varsa açacağım. İlla zorluyorlar yeni cihaz ALMIYORUM.
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Umutcan 4 yıl
Sorgu ve geri dönüş bilgilerini eski api ile uyumlu yapabilirlerdi. Ya da v2 de v3 ile birlikte aktif kalsaydı, koca google'a ne zararı var ?
Yeni sürüme güncellenemeyen eski işletim sistemleri bu uygulamaları kullanmak zorunda. Amacın yazılımdan vurup yeni cihaz aldırma olduğu belli.
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doctor_bey 4 yıl
Sırf youtube için yeni cihaz mı alacağım? Vardır herhalde bir çözümü.
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_-CeZa-_ 4 yıl
Şubat ayında duyurulan 20 Nisanda PS Vita'dan Youtube uygulamasının kalkmasının sebebi buymuş demekki.
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