YouTube'un geçtiği yeni veri API'si ile eski cihazlardaki uygulamalar devre dışı kalıyor

İnternet devi Google'ın kar edebilmek adına birçok çalışma içerisinde olduğu dünyanın en büyük video ağı YouTube, güncellenen veri API'si (v3) ile eski cihazlardaki uygulamalarda artık kullanılamıyor.

Eski veri API'sinin (v2) 20 Nisan tarihinde kapatıldığı belirten YouTube, uygulama olarak artık 2012 ve eski model yılına sahip cihazlarda kullanılamıyor. Sony ile Panasonic televizyonlar, Blu-ray oynatıcılar ve Apple iOS cihazlar (Örneğin ikinci nesil Apple TV) dahil olmak üzere birçok cihazı etkileyen bu değişiklik, iOS 7 üzeri işletim sisteme sahip iPhone, iPod Touch ve iPad cihazları etkilemezken, mobil internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen YouTube sürümü için de herhangi bir uyum sorunu ortaya çıkmıyor. Ayrıca 2013 sonrası televizyon modelleri, Blu-ray oynatıcılar ya da oyun konsollarında da YouTube uygulaması açısından herhangi bir sıkıntı yer almıyor.

Birçok diğer üçüncü parti YouTube istemcisinin de geçiş yaptığı yeni süreç, daha etkili bir deneyim için geliştiricilere önemli imkanlar sunuyor. Konu hakkında şirketin hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz

https://support.google.com/youtube/answer/6098135?p=yt_devicesupport&hl=en&rd=1