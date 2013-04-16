YouTube'un iOS uygulaması, canlı yayın görüntüleme desteğiyle güncellendi

Google, iOS platformu için geliştirdiği YouTube uygulamasını güncelleyerek uygulamaya canlı yayın izleme özelliği ekledi.





Canlı yayın izleme özelliğinin yanı sıra, hali hazırda geçtiğimiz şubat ayından beri kullanılan Google TV entegrasyonuna TV için çalma listesi oluşturma özelliğini de eklendi. Uygulamanın menüsünde de ufak bir değişikliğe giden Google, menü üzerinden yüklenen en son videolara erişim imkanı da sunmaya başladı.





Güncellemeyle birlikte 1.3 versiyon numarasına erişen YouTube uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/youtube/id544007664?mt=8