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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube'un iOS uygulaması, canlı yayın görüntüleme desteğiyle güncellendi

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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YouTube'un iOS uygulaması, canlı yayın görüntüleme desteğiyle güncellendi
Google, iOS platformu için geliştirdiği YouTube uygulamasını güncelleyerek uygulamaya canlı yayın izleme özelliği ekledi. 

Canlı yayın izleme özelliğinin yanı sıra, hali hazırda geçtiğimiz şubat ayından beri kullanılan Google TV entegrasyonuna TV için çalma listesi oluşturma özelliğini de eklendi. Uygulamanın menüsünde de ufak bir değişikliğe giden Google, menü üzerinden yüklenen en son videolara erişim imkanı da sunmaya başladı.

Güncellemeyle birlikte 1.3 versiyon numarasına erişen YouTube uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/youtube/id544007664?mt=8 Yorum Yaz
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cibicibi 6 yıl
LightningRaven

Androidin yanında ios nedir

saol akıln ettiğin iyi oldu
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geceleriişgören 6 yıl
Arka planda çalışmıyor olması iyi önceden çalışıyordu ios 6 da kalktı. bide video kalitesinin seçilememesi kötü eksiği çok onları yapsalardıda öyle canlı yayına gecsinler
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napolyon94 6 yıl
Uyguluma çok kötü , ben neden arka planda ipadlerdeki gibi çalıştıraöıyorum ipodumda , illa uygulama açık kalacak
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
uygulama gercekten vasat.. bunlari kim yapiyor sanki butceleri yok adamlarda hersey var beyinleride zehir gibi, en onemli eksiklik bence goruntu kalitsinin secimi.. buda hala yok
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LightningRaven 6 yıl

Androidin yanında ios nedir
4 Yanıt Yanıtla
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myfranco 6 yıl LightningRaven
LightningRaven


Androidin yanında ios nedir


Konuyla ilgisi? Tabiki yok. Laf olsun, torba dolsun.
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Jül Sezar 6 yıl LightningRaven
LightningRaven


Androidin yanında ios nedir


Yeni bir engurlu mu doğuyor
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4hill 6 yıl LightningRaven
LightningRaven

Androidin yanında ios nedir



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| OMG! | 6 yıl
Uygulama iyi güzel de eksikleri neden hala gidermiyorlar?
Arkaplanda çalmıyor,uygulamaya mahkum ediyor.
Görüntü kalitesi seçilemiyor,bazı videolar çamur gibi.
Bu eksiklerin bir an önce giderilmesi lazım. Zaten appstore yorumlarında da herkes bu eksiklerden şikayetçi.
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