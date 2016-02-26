YouTube'un yeni bulanıklaştırma özelliği kullanıma sunuldu

YouTube ilk kez 2012 yılında tanıttığı yüz bulanıklaştırma özelliğini genişletiyor. Kullanıcılar artık hareket eden nesneleri de kolayca bulanıklaştırabilecekler. Video yükledikten sonra "Bulanıklaştırma Efektleri" altında yer alan "Özel Bulanıklaştırma" aracı ile yeni özelliğe erişilebiliyor. Görüntüde bulanıklaştırılacak yeri çerçeve içine almak yeterli geliyor ve daha sonra YouTube işaretlediğiniz hareketli nesneyi algılayarak nereye giderse gitsin takip ederek bulanıklaştırıyor.

Bulanık bölge çizilirken, videonun yer aldığı bir zaman çizelgesi açılıyor. Bu ekranda, görüntünün dilediğiniz noktasındaki hareketli nesneye bulanıklık efekti uygulayabileceğiniz gibi daha sonra yeninden yapılandırabiliyorsunuz. Bulanık alanın otomatik olarak hareket etmesini istemiyor ve başlangıçta çizdiğiniz noktada tutmak istiyorsanız zaman çizelgesinde yer alan "Kilitle" butonuna basmanız yeterli oluyor.

YouTube Gizlilik ekibi lideri Amanda Conway konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kullanıcılara içeriklerini kaldırmak ve yeniden yüklemek zorunda kalmadan iletişim bilgileri, plakalar, uygun olmayan görüntüler veya finansal bilgiler gibi özel şeyleri bulanıklaştırabilmeleri için basit bir yol sunmaya çalıştık" dedi. Özel Bulanıklaştırma aracı, ayrı bir video düzenleme yazılımına gerek kalmadan listelenen videoların başkalarının mahremiyetine saygı gösterecek şekilde düzenlenebilmesini sağlıyor. Ayrıca geriye dönük olarak bulanıklaştırılması gereken eski videolara da işlem yaparak sansür uygulamak mümkün.

via GIPHY

http://mashable.com/2016/02/25/youtube-blur-moving-objects/#rO_ClmFjO5qM