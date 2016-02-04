Youtube 360 derece canlı yayınlar için hazırlık yapıyor

Bugün Youtube'da 360 derecelik videolara rastlamak çok da zor değil. Özellikle VR gözlüklerin gelişmesi ve CardBoard gibi alternatiflerin yaygınlaşmasıyla birlikte 360 derecelik videolarda da patlama yaşanmış durumda. Hatta bu videoları izleyebilmek için VR teknolojisine bile gerek yok, standart bir kullanıcı da mouse yardımıyla video içerisinde gezinti yapabiliyor.

Google'ın sıradaki hamlesi ise bu özelliği bir adım daha ileriye taşımak. BuzzFeed'de çıkan habere göre şirket yakın bir zamanda canlı yayınlarda da aynı özelliği kullanmaya başlayacak. Bu durum ise Youtube'da yayınlanacak konser, spor vb. gibi özel etkinliklerin daha ilgi çekici olmasını sağlayacak. Canlı olarak etkinliğin yapıldığı alana Youtube üzerinden 360 derecelik görüş açısıyla katılma fikri kulağa oldukça hoş geliyor.

http://www.engadget.com/2016/02/02/youtube-live-360-degree-videos/?ncid=txtlnkusaolp00000595