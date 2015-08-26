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Youtube Gaming servisi açılıyor

3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Youtube Gaming servisi açılıyor
 
Günümüzde oyun canlı yayınları ve videoları büyük bir sektör haline gelmiş durumda. Sektördeki canlı yayın payını ise uzun süredir Twitch elinde tutuyordu. Youtube ise bu duruma kayıtsız kalmayarak Youtube Gaming servisi duyurmuştu.
Uzun süredir merakla beklenen servis bu akşamdan itibaren İngiltere ve ABD için hizmet vermeye başlayacak. Türkiye saatiyle 20.00'da açılacak hizmetin ilk etapta 25 binden fazla oyun sayfasında 60 FPS ile canlı yayın imkanı sunacak. Canlı yayınların dışında çeşitli video içerikleri de oyun severleri bekliyor olacak. Bunun örneğin Youtube Gaming sayfasında bir kullanıcı "call" anahtar kelimesini arattığında "call me maybe"  şarkısı yerine ilk sıralarda "call of duty" gibi oyun içeriklerine yer verilecek.
Daha önce paylaşılan detaylardan bildiğimiz kadarıyla servis tıpkı Twitch gibi sohbet ekranına sahip olacak. Bu ekran üzerinden izleyiciler ve yayıncılar iletişime geçebilirken her canlı yayın için özel bir bağlantı oluşturulması bekleniyor. Oyuncular Android ve iOS uygulamalarıyla da canlı yayınları takip etme imkanı bulacak. Servisin diğer bölgelerde ne zaman hizmet vermeye başlayacağı henüz bilinmiyor.

http://thenextweb.com/google/2015/08/25/youtube-gaming-googles-anti-twitch-officially-launches-on-august-26/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheNextWeb+%28The+Next+Web+All+Stories%29&utm_content=FeedBurner+user+view Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
bu güzel gelişme youtube'da çok gaming yapan arkadaşlar var oraya taşınırlar en azından kendi bölgeleri olur :)
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silverygt 3 yıl
Uygulamaya eriştiğimde bu öğe ülkenizde kullanılamamaktadır diyor :) şaka mı la bu ? illa root lucaz mı yani yeni aldığımız telefonu
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Alperk87 3 yıl
Güzel haber rekabet olması güzel youtube kaliteli işler çıkarıyor umarım bu serviside güzel olur hergün yayın izliyorum bolbol kullanıırm :)
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