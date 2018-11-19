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Youtube artık tam ekrandayken yorumları okumanıza izin veriyor

Youtube'un masaüstü versiyonuna önemli bir yenilik geldi. Artık videoları tam ekran izlerken aşağı doğru kaydırarak yorumları ve önerilen içerikleri görebileceksiniz...
6 ay
3,3b
1
10
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Youtube kullanıcıları için videoyu tam ekran izlemek iyi bir deneyim sunsa da, yorumları ve diğer içerikleri görmek açısından kısıtlayıcıydı. Platformun masaüstü versiyonuna gelen yeni bir güncelleme ile artık videoları tam ekran izlerken yorum ve diğer içeriklere de göz atabileceksiniz.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor

Youtube ekibinin Twitter'dan yaptığı duyuruya göre artık videolar tam ekran oynatılırken alt kısımda "Ayrıntılar için kaydırın" ibaresi belirecek ve kullanıcılar buraya tıklayarak sayfayı aşağıya doğru kaydırıp yorum ve önerilen videolara göz atabilecekler.

Video ile ilgili yorumlara göz attıktan sonra da ekranı yukarıya doğru kaydırarak yine videoyu tam ekran izlemeye kesintisiz olarak devam edebileceksiniz. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara açıldığını ve hemen kullanmaya başlayabileceğinizi de belirtelim.

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nedensiz07 6 ay
Birde şu yorum okuma özelliği PS4'teki youtube uygulamasına gelse.. Tam ekrandan geçtik yorum okuma hiç yok PS4'te
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Xeqona 6 ay en beğenilen
Bu özellik çoktan beri var yeni değil
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Onerdal 6 ay
Çok güzel bir özellik. Mobilde yorumlara ulaşmak çok zordu. :)
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Ucan Hollandalı 6 ay
Gardaşım youtube gardaşım ne zaman arka planda calacan gardaşım..Neden böyle yapıyorsun,niye çalmıyon gardaşım?
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Rachsuchtig 6 ay Ucan Hollandalı
Ve ayda 15$ arka planda çalsın dursun
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Moving On 6 ay
Mobile önceden gelmişti galiba, iyi bir özellik.
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Omisis046 6 ay
Ben de bug sandıydım o özelliği.
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yorumculuklar 6 ay
Video sonunda beğen beğenme düğmesi de gelse tüm platformlara güzel olur. Telefonu çevirmeye üşendiğimden geri dönüş yapamıyorum. Gereksiz bir özellik gibi oluyor bu düğmeler.
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Y-ZiyA 6 ay
Deneyelim bakalım
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Xeqona 6 ay en beğenilen
Bu özellik çoktan beri var yeni değil
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yorumculuklar 6 ay Xeqona
Özellikler herkese aynı anda dağıtılmıyor. Bazı kişiler çok önceden test kullanıcısı gibi seçilip özellik sağlanıyor. Bazen de kademe kademe dağıtılır. Büyük ihtimalle siz test kullanıcısı olarak seçildiniz.
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nedensiz07 6 ay
Birde şu yorum okuma özelliği PS4'teki youtube uygulamasına gelse.. Tam ekrandan geçtik yorum okuma hiç yok PS4'te
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