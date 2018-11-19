Youtube artık tam ekrandayken yorumları okumanıza izin veriyor

Youtube kullanıcıları için videoyu tam ekran izlemek iyi bir deneyim sunsa da, yorumları ve diğer içerikleri görmek açısından kısıtlayıcıydı. Platformun masaüstü versiyonuna gelen yeni bir güncelleme ile artık videoları tam ekran izlerken yorum ve diğer içeriklere de göz atabileceksiniz.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor

Video ile ilgili yorumlara göz attıktan sonra da ekranı yukarıya doğru kaydırarak yine videoyu tam ekran izlemeye kesintisiz olarak devam edebileceksiniz. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara açıldığını ve hemen kullanmaya başlayabileceğinizi de belirtelim.

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Youtube ekibinin Twitter'dan yaptığı duyuruya göre artık videolar tam ekran oynatılırken alt kısımda "" ibaresi belirecek ve kullanıcılar buraya tıklayarak sayfayıyorum ve önerilen videolara göz atabilecekler.