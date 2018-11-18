Samsung Galaxy Note 10 modeli 6.66 inç 4K ekranla gelebilir

Bundan yıllar önce 2009'da akıllı telefon üreticilerinden HTC, 4.3 inçlik HD2 modelini piyasaya sürdüğünde, birçok kişi artık bu ekrandan daha büyüğünün gelmeyeceğini savunmuştu. Ardından Samsung Galaxy Note, 5.3 inçlik ekranı ile bu öngörüleri sonlandırmayı başarmıştı.

2019 ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor

Güney Koreli şirket şimdi de 6.4 inçlik Note 9 modelini bir üst seviyeye çıkararak 6.66 inç 4K ekranlı Note 10 modeli üzerinde çalışıyor. Sektöre yakın kaynakların bildirdiğine göre Da Vinci kod adı verilen Note 10, Qualcomm Snapdragon 8150 yonga setine sahip olacak.

https://www.igeekphone.com/samsung-galaxy-note-10-accidental-exposure-the-largest-notebook-phone-in-history/

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vede sunacak olan Note 10'un,piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Cihazekranına rağmen en büyük ekranlı akıllı telefon rekorunu ise daha şimdidenkatlanabilirmodeline kaptırmış durumda.