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Samsung Galaxy Note 10 modeli 6.66 inç 4K ekranla gelebilir

Güney Korede yayınlanan bir rapora göre, sektöre yakın kaynaklar Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Note 10 modelinin 6.66 inçlik 4K bir ekranla geleceğini belirtiyor.
6 ay
12,4b
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21
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bundan yıllar önce 2009'da akıllı telefon üreticilerinden HTC, 4.3 inçlik HD2 modelini piyasaya sürdüğünde, birçok kişi artık bu ekrandan daha büyüğünün gelmeyeceğini savunmuştu. Ardından Samsung Galaxy Note, 5.3 inçlik ekranı ile bu öngörüleri sonlandırmayı başarmıştı.

2019 ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor

Güney Koreli şirket şimdi de 6.4 inçlik Note 9 modelini bir üst seviyeye çıkararak 6.66 inç 4K ekranlı Note 10 modeli üzerinde çalışıyor. Sektöre yakın kaynakların bildirdiğine göre Da Vinci kod adı verilen Note 10, Qualcomm Snapdragon 8150 yonga setine sahip olacak.
Üç arka kamera ve 5G desteği de sunacak olan Note 10'un, gelecek yılın ortalarında piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Cihaz 6.66 inçlik ekranına rağmen en büyük ekranlı akıllı telefon rekorunu ise daha şimdiden Samsung'un 7.3 inçlik katlanabilir Galaxy F modeline kaptırmış durumda.

https://www.igeekphone.com/samsung-galaxy-note-10-accidental-exposure-the-largest-notebook-phone-in-history/ Yorum Yaz
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foreveriphone 6 ay en beğenilen
7, 8"lik tabletlere sim desteği verin bari bitsin bu savaş
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Bgood 6 ay
4 K ekranın lüzumu yok , Samsung ekranlarıı hali hazırda çok iyi tartışmasız çözünürlükte gayet iyi 4 K koymak işlemci yoracak, performansı düşürücek ,maliyeti artıracak, bataryayı sömürecek bu tür aksiyonlara gerek yok diğer yanlarını geliştirin telefonların ekranda bir numarasınız.
4 K ekranın lüzumu yok , Samsung ekranlarıı hali hazırda çok iyi tartışmasız çözünürlükte gayet iyi 4 K koymak işlemci yoracak, performansı düşürücek ,maliyet...
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sky__walker 6 ay
4k değil 8k gelsede mevcut pil teknolojisiyle bir kıymeti yok.
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Hayalci 6 ay
Yok canım ya 10k yapın ekranıda 10 inç yapın sırtımıza bağlar gezeriz artık, ne K meraklısı firmaymış bu be..
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Boldrex 6 ay
Bütün firmalar öğrenmiş yüksek çözünürlük, çoklu kamera..ulan bir firmada çıkıp bataryayı da geliştirelim demiyor.
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cabriyo 6 ay
geçen elime aldım kaydı vitrine düştü. tablet mi taşıyacağız?
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chengineer 6 ay
titreşimsiz ekran yapsalar artık efsane olacak.
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Gt95 6 ay
telefonun satış fiyatını nasıl artırırız onu düşünüyorlar
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marseltalon 6 ay
Tamam.
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hdtv 6 ay
pentile olmayan adam gibi 2k ekran verseler yeter
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fhrstw 6 ay
Kimse yazmamış bana düştü o zaman
Samsung Galaxy Satan Edition
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Cute Hentai 6 ay
Samsung Galaxy Mega kullanmış biri olarak ne desem bilemiyorum. Yolda veya toplu ulaşımda tüm gözler üzerinizde... (hoşuma giden bir durum değildi)
Samsung'cuğum bir dur artık fakat seviliyorsun. Seviyorum ulan seni. Elmaya, armuta göre daha iyisin. Ah ulan ah... Boş yere elma tükettim kaç sene. Beynime tüküreyim.
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cheetah_first 6 ay
dayanamadılar en son "666" dediler aanlaşılan :)))
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