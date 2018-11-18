Samsung Galaxy Note 10 modeli 6.66 inç 4K ekranla gelebilir

Teknoloji Editörü
Bundan yıllar önce 2009'da akıllı telefon üreticilerinden HTC, 4.3 inçlik HD2 modelini piyasaya sürdüğünde, birçok kişi artık bu ekrandan daha büyüğünün gelmeyeceğini savunmuştu. Ardından Samsung Galaxy Note, 5.3 inçlik ekranı ile bu öngörüleri sonlandırmayı başarmıştı.
2019 ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor
Güney Koreli şirket şimdi de 6.4 inçlik Note 9 modelini bir üst seviyeye çıkararak 6.66 inç 4K ekranlı Note 10 modeli üzerinde çalışıyor. Sektöre yakın kaynakların bildirdiğine göre Da Vinci kod adı verilen Note 10, Qualcomm Snapdragon 8150 yonga setine sahip olacak.
https://www.igeekphone.com/samsung-galaxy-note-10-accidental-exposure-the-largest-notebook-phone-in-history/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung Galaxy Satan Edition
Samsung'cuğum bir dur artık fakat seviliyorsun. Seviyorum ulan seni. Elmaya, armuta göre daha iyisin. Ah ulan ah... Boş yere elma tükettim kaç sene. Beynime tüküreyim.
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