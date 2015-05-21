Youtube canlı yayınlarda 60FPS desteği sunmaya başlıyor

Dünyanın en büyük video içerik sitesi Youtube geçtiğimiz dönemlerde 60FPS desteği sunmaya başlamıştı. Bu destek ile birlikte standart videolara göre daha fazla kare içeren videolar göze çok daha akıcı gelecek şekilde izlenebiliyordu.

Youtube özellikle oyuncuların yoğun ilgisini çeken 60 FPS desteğini bu kez canlı yayınlara taşımaya hazırlanıyor. Yalnızca HTML5 oynatıcısı ile ulaşılabilen özellik şimdilik test aşamasında. Yenilik ile birlikte görüntü kalitesinin 720p veya 1080p'ye çıkarılmasıyla canlı yayınların FPS değeri de direk olarak 60'a yükselecek. Ancak kullanıcıların internet bağlantıları bu yayını izlemekte sıkıntı yaşayacak olursa FPS değeri 30'a düşecek.

Özellikle yine oyuncuların ilgisini çekmesi beklenen bu özellik aksiyon oyunlarında yüksek kare saniyeye ulaşan yayıncıları izlemeyi daha keyifli hale getirecek. Bunun yanında canlı yayınlar için geri sarma ve sonrasında yayına yetişmek için hızlı ileri sarma gibi özellikler de eklenecek. Bu yenilikler ile birlikte Youtube canlı yayın içeriklerinde oyun yayınlarının ne kadar değişeceği merak konusu.