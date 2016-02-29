Youtube telif hakkı ihlali sorununu çözmek için bir takım kurdu

Youtube'ta telif hakkı konusu büyük bir sorun teşkil ediyor. Özellikle bağımsız video yapımcıları ile kurumlar arasında önemli tartışmalar var. Bazen küçük bir alıntıda bile telif hakkı yüzünden videonuzun kaldırılması söz konusu olabiliyor. Şimdi bu sorun üzerinde çalışmak için youtube bir ekip kurdu.

Yapılan açıklamada youtube'un bazen telif hakları konusunda yanlış kararlar verebildiği, kullanıcıların şikayetleri üzerine bu sorunların giderilmesi için yoğun çaba gösterildiği vurgulanırken bundan sonra özel bir ekiple sorunları minimum seviyeye indirmek için mücadele edileceği açıklandı. Bakalım "let's play" adlı youtube video oyun serilerinde oyunların müzikleri yüzünden video kaldırılma konusu halledilebilecek mi? Bazı oyunlarda bu büyük bir sorun teşkil ediyordu.

Bunun yanı sıra youtube'a yüklenen videolardan izlenme sayısına göre para kazanma konusu da daha şeffaf bir hale getirilecekmiş. Yine de henüz bunun nasıl olacağı netleştirilmedi. Umarız Türkiye ile yurt dışı arasındaki büyk fark ortadan kaldırılır.

http://9to5google.com/2016/02/26/youtube-dedicated-team-violations/