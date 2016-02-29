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Youtube telif hakkı ihlali sorununu çözmek için bir takım kurdu

Youtube'ta telif hakkı ihlali konusunda bağımsız video yapımcıları ve kurumlar arasında önemli sorunlar var. Bazen küçük bir alıntıda bile telif hakkı sorununa takılabiliyorsunuz.
3 yıl
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10
Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Youtube'ta telif hakkı konusu büyük bir sorun teşkil ediyor. Özellikle bağımsız video yapımcıları ile kurumlar arasında önemli tartışmalar var. Bazen küçük bir alıntıda bile telif hakkı yüzünden videonuzun kaldırılması söz konusu olabiliyor. Şimdi bu sorun üzerinde çalışmak için youtube bir ekip kurdu.
Yapılan açıklamada youtube'un bazen telif hakları konusunda yanlış kararlar verebildiği, kullanıcıların şikayetleri üzerine bu sorunların giderilmesi için yoğun çaba gösterildiği vurgulanırken bundan sonra özel bir ekiple sorunları minimum seviyeye indirmek için mücadele edileceği açıklandı. Bakalım "let's play" adlı youtube video oyun serilerinde oyunların müzikleri yüzünden video kaldırılma konusu halledilebilecek mi? Bazı oyunlarda bu büyük bir sorun teşkil ediyordu.
Bunun yanı sıra youtube'a yüklenen videolardan izlenme sayısına göre para kazanma konusu da daha şeffaf bir hale getirilecekmiş. Yine de henüz bunun nasıl olacağı netleştirilmedi. Umarız Türkiye ile yurt dışı arasındaki büyk fark ortadan kaldırılır.

http://9to5google.com/2016/02/26/youtube-dedicated-team-violations/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 yıl
google sesli arama bizim her kelimemizi ( ağızımızdan çıkan her harfi ) analiz ediyor da istese zaten veri tabanına kayıtlı videoları benzerlik %sine göre eşleştiremez mi sanıyorsunuz !? sözde youtube çalışıyor ama o da biliyor ki ! yarın tüm olası izinsiz müzik içeren videoları yarın sunucudan sileyim dese !
şu an barındırdığı videoların 10 da 9 unu sileceğinin farkında olduğu için bare bu süreci elinden geldiğince yavaşlatma çabasında yani google ve ortak işletmeleri tüm gelirini popülist faaliyetler sayesinde ilgi çeken video ve müzikleri yanında insanlara seyrettirdikleri reklamlar sayesinde para kazanan bir şirket olduğu gerçeği ortada ! ve her firma google üzerinden eser satma meraklısı olmadığı da düşünülür ise ; google bu kafa ile manuel işaretleme şikayetleri 24 saat içinde elle siliyor , ama o 24 saat içinde o videoların 24 kere kopyası tekrar tekrar yükleniyor ! uzun lafın kısası youtube bu işten menun gibi !
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*siteci* 3 yıl
metinolmetin


Ben bazı şarkı coverlarında telif ihlali uyarısı gördüğümü bilirim
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Umutcan 3 yıl *siteci*
*siteci*

metinolmetin


Ben bazı şarkı coverlarında telif ihlali uyarısı gördüğümü bilirim


Çok iyi cover'lamış demek ki otomatik tespite takıldığına göre
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bkaakco 3 yıl
YouTube politikalarını oldu bitti sevmiyorum. Reklamdan para kazanmalar, telifler vb. Reklamdan para kazanma özelliği, birbirinin kopyası ve sadece video oyunu odaklı kanalların artmasına neden oluyor. Dolayısıyla kaliteyi yerle bir ediyor. Bu nedenle düzenli olarak video yüklemek istemiyorum, büyük çoğunlukla izleyici olarak geziyorum.
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GenkaNuank 3 yıl
Bizim dhdekilere baksalar %80ini cozerler zaten onune gelen ergen videoyu indirip kendi kanalina yukluyo sonra da burada paylasiyor.
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OneTheMillOn 3 yıl
Günde 30 bin izlenme alan video'mu küçük resmi ve geçersiz etiketi mazeret göstererek kaldırdılar bütün emeklerim boşa gitti. Telif hakkı içermediği halde videomu kaldırdı ne isterse onu yapan bir algoritme var karşımızda...
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metinolmetin 3 yıl
Tamir Servis kusurunu belgelemek için bir ham video çekip montajlamadan youtube'a yükleyip yayınlamıştım. Aradan 1 hafta geçmeden ilgili video hakkında telif hakkı ihlâli uyarısı aldım. Videoyu çekerken ortamda radyo çalıyordu (TRT radyo 1) kısık seste çalan bir şarkıyı da farkında olmadan videoya kaydetmişim. Çektiğim videoyla hiç bir ilgisi olmayan ortamdaki ses yüzünden telif hakkı ihlâli uyarısı aldım. Her halta maydonoz olan bu telif hakkı, giderek can sıkmaya nedeni olmaya başladı. Benim merak ettiğim konu şu.. video çekerken kazara gaz çıkartırsak o da telif hakkı ihlâli durumuna girermi? :)

Telif hakkı ihlâline takılan video



Video listedesindeki yeri.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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kımyasal 3 yıl
Dünyada üretkenliğin önünü,büyük oranda telif,patent ve lisans gibi uygulamaların sıkı bir şekilde uygulanması kesiyor.
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Das Boot 3 yıl
İyi yapmışlarda spama da bir çözüm getirseler keşke.
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umut_baris 3 yıl
Çok büyük bir ekip kurması gerekiyor bence. O kadar yükleyici var. Hangi birine yetişecek, denetleyecek adamlar?
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