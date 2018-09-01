Youtube üzerinden hayır kurumlarına bağış yapılabilecek

Lider video akış platformu YouTube, yeni duyurduğu YouTube Giving özelliği ile içerik oluşturucu ve ziyaretçilerin, kâr amacı gütmeyen hayır kurumlarına bağış yapabilmesinin önünü açıyor. Bir süredir test edilen özellik ABD ve Kanada'da kullanıma sunuldu ve önümüzdeki dönemde tüm dünyaya açılması bekleniyor.

Pilot bölge olarak ABD seçildi

Bağış yapacak olan kullanıcılar ABD tarafından onaylanmış sivil toplum kuruluşlarına katkıda bulunabilecekler. Bunun için ise tek yapmaları gereken şey, sistemi kullanan kanalların videolarının altında belirecek olan Bağış düğmesine tıklayarak istedikleri miktarı girmek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

İşlem ücretlerininsüresindeve bağışların tamamının kesinti olmadan hayır kurumlarınınifade ediliyor. YouTube yetkilileri, yeni başlatılan bu sistemle ilgili olarak kullanıcılardanalacaklarını ve gelecek fikir, tavsiye veya şikayetlere görebelirtiyorlar.