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Youtube üzerinden hayır kurumlarına bağış yapılabilecek

Video akış sitesi Youtube, kâr amacı gütmeyen hayır kurumları için bağış toplama özelliğini hayata geçirdi. Şimdilik ABD'de kullanılan bu özelliğin tüm ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor.
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Lider video akış platformu YouTube, yeni duyurduğu YouTube Giving özelliği ile içerik oluşturucu ve ziyaretçilerin, kâr amacı gütmeyen hayır kurumlarına bağış yapabilmesinin önünü açıyor. Bir süredir test edilen özellik ABD ve Kanada'da kullanıma sunuldu ve önümüzdeki dönemde tüm dünyaya açılması bekleniyor.

Pilot bölge olarak ABD seçildi

Bağış yapacak olan kullanıcılar ABD tarafından onaylanmış sivil toplum kuruluşlarına katkıda bulunabilecekler. Bunun için ise tek yapmaları gereken şey, sistemi kullanan kanalların videolarının altında belirecek olan Bağış düğmesine tıklayarak istedikleri miktarı girmek.
İşlem ücretlerinin test aşaması süresinde Youtube tarafından karşılanacağı ve bağışların tamamının kesinti olmadan hayır kurumlarının hesaplarına geçeceği ifade ediliyor. YouTube yetkilileri, yeni başlatılan bu sistemle ilgili olarak kullanıcılardan geri bildirim alacaklarını ve gelecek fikir, tavsiye veya şikayetlere göre düzenlemeler yapacaklarını belirtiyorlar.

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IbolarKisilikBozuklugu 8 ay
Teoride güzel fakat bizde olursa Twitchteki gibi zenginlere bağış atılır.
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sosisvesalam 8 ay
test sürecinden sonra komisyon alacakmış :)
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kayamtky 8 ay
Onu da suistimal edenler mutlaka çıkacaktır.
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Tommy Shelby 8 ay
Helal youtube
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Tugrul_512bit 8 ay
Tamam o zaman hemen açsınlar bir adet "savaş mağdurları için vakıf" kanalı, gerekli yardım yapılsın.
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