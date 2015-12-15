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Youtube, webcam üzerinden direk video aktarma desteğini kaldırıyor

Dünyanın en popüler video servisi Youtube direk kayıt cihazından video aktarma özelliğini kaldırıyor. Çok nadiren kullanılan bu özelliğin kesilmesinin asıl sebebi Flash desteğinin sona ermesi.
3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Youtube, webcam üzerinden direk video aktarma desteğini kaldırıyor
 
Çektiğiniz görüntüleri bilgisayarınıza kaydetmeden direk Youtube'a göndermeyi denediniz mi? Her ne kadar denememiş olsanız da Google'a ait video servisi Youtube'un böyle bir özelliği bulunuyordu. Çok az kullanılan bu özelliğe 16 Ocak'tan itibaren destek verilmeyecek.
Desteğin sona ermesindeki asıl sebep gerektirdiği Flash Player desteği. 16 Ocaktan itibaren bu desteğin sona erecek olması özelliğin de ömrünü belirlemiş oldu. Yapılan açıklamada bu seçeneğin zaten çok nadiren kullanıldığına dikkat çeken Google, kullanıcılardan videoları yüklemeden önce mobil cihazlarında ya da bilgisayarlarında kaydetmelerini istiyor.

http://www.engadget.com/2015/12/14/youtube-direct-upload-webcams/ Yorum Yaz
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arel.gr 3 yıl
baska kim boyle benzer destek sagliyor ?
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