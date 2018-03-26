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Youtube'da müzik dinleyenlere kötü haber

Youtube üzerinde müzik dinleyen kullanıcılara kötü haber geldi. Şirketin yöneticisi Lyor Cohen, Youtube'u müzik dinlemek için kullanan kullanıcılara daha fazla reklam gösterileceğini açıkladı.
1 yıl
11,3b
1
61
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Eğer Youtube'u müzik dinlemek için de kullanıyorsanız bu haber hoşunuza gitmeyecek. Youtube'un müzikten sorumlu yöneticisi Lyor Cohen, kullanıcıların büyük bir kısmının Youtube'u müzik dinleme platformu olarak kullandığını ve şirketin bunun önüne geçerek kullanıcıları Youtube'un ücretli müzik servisine yönlendireceğini açıkladı.

Youtube'da müzik dinleyen kullanıcılar daha sık reklam görecek

South by Southwest festivalinde açıklamalar yapan Lyor Cohen, bundan böyle müzik dinleyen kullanıcılara daha sık reklam gösterileceğini açıkladı. Bu sayede sürekli reklamlarla karşılaşan kullanıcılar bunaltılarak, Youtube'un ücretli müzik dinleme servisine yönlendirilecek. Cohen bunu yapmalarının sebebini ise Spotify ve Apple Music ile yarışacak bir ortam oluşturmak istemeleri olarak açıkladı.
Youtube'un bu kararı almasındaki diğer bir sebebin ise uzun süredir müzik şirketleri tarafından hedefte olması olarak açıklayabiliriz. Zira müzik şirketleri Youtube'un telif haklarını ihlal ettiğini sık sık dile getiriyor ve bunun kendilerine zarar verdiğini belirtiyorlar. Geçtiğimiz yıl reklamlardan 10 milyar dolarlık bir gelir elde eden Youtube, ücretli abonelik ile bu kazancı yükseltmenin peşinde. Müzik dinleyenlere yönelik alınan sık sık reklam gösterme kararının ise ne zaman uygulamaya geçeceği henüz bilinmiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-21/youtube-to-frustrate-some-users-with-ads-so-they-pay-for-music Yorum Yaz
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ardicli2000 1 yıl en beğenilen
Youtube reklam mı gösteriyor???
Benim hiiç haberim yok..
Yanıtla +79
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Mr. Jingles 1 yıl
Yıl olmuş 2018 tonla çevrimiçi müzik platformu varken hâlâ YouTube'un detayları katleden ses kalitesiyle müzik dinleyen insanları bağlayacak konu.
3 Yanıt Yanıtla +33
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Gravaze 1 yıl
Reklam engellemeyi bu kadar dillendirmeyin, onun da önü tıkanır bu kadar adını zikredip yayarsanız.
Şu anda sadece gıdıklıyor bu reklam engelleme yazılımları, az daha rahatsız olurlarsa onun önüne de geçerler.
Reklam engellemeyi bu kadar dillendirmeyin, onun da önü tıkanır bu kadar adını zikredip yayarsanız.Şu anda sadece gıdıklıyor bu reklam engelleme ya...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Sensuski 4 ay
gözünüz doysun. beleşe alıştırıp sonra da parayla satıyorlar. bu beleş uyuşturucu verip alıştırıp sonra parasıyla satmaya benziyor.
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interwap 4 ay
OGYoutube reklam engelliyor ve arkaplanda oynatabiliyor. Yalnız eksikleri mevcut. Koyu tema yok, kaldığı yerden devam edemiyor. Alternatif önerisi olan var mı?
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drkengin 1 yıl
Spotlfy varken pcde YouTube gereksiz bance Müzik icin telde zaten bin tane pro var
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DH Misafiri 1 yıl
Yaşasın adblock
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adroid 1 yıl
Youtube red apk diye bir şey var.
Hem reklam göstermiyor hem de müzikleri arkaplana atabiliyor.
Bilgisayardaki tarayıcıda adguard var.
Telefondaki tarayıcıda tianxying ve **** fast yüklü
Reklam falan görmüyorum kafa rahat.
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Barış Manço 1 yıl
Hala reklam gören var mı reklam engelleyici kullanmayıp ?
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Not Today! 1 yıl
Konu dışı olacak ama herkes bu yönde yorum atmış :) Yabancı müzik ağırlıklı ve sağlam bi kulaklıkla müzik dinliyorsanız kesinlikle spoti yerine tidal kullanın. Arada uçurum fark var. Standart kulaklık kullanıp daha kalitesini aramıyorsanız Spotify işinizi görür türkçe içerik baya bol tidal a göre.
Tidal HiFi 1411 kbps (Flac), Spotify 320 kbps ( yüksek kalite seçenekli), Apple müzik 256 kbps (wifi) 128kbps (mobil veri) karar sizin.
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Paetzold 1 yıl
Ne kadar uzucu haber
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snoppy 1 yıl
spotify premium akar aga
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Artunç 1 yıl
Youtube'dan müzik dinlemek daha doğrusu klip izlemek hoşuma giderdi her zaman. Bu zevkimize de limon sıkmışlar maalesef!!
Neyse herşeyin çaresi var bununda çaresi bulunur elbet.
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