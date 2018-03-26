Youtube'da müzik dinleyenlere kötü haber

Eğer Youtube'u müzik dinlemek için de kullanıyorsanız bu haber hoşunuza gitmeyecek. Youtube'un müzikten sorumlu yöneticisi Lyor Cohen, kullanıcıların büyük bir kısmının Youtube'u müzik dinleme platformu olarak kullandığını ve şirketin bunun önüne geçerek kullanıcıları Youtube'un ücretli müzik servisine yönlendireceğini açıkladı.

Youtube'da müzik dinleyen kullanıcılar daha sık reklam görecek

South by Southwest festivalinde açıklamalar yapan Lyor Cohen, bundan böyle müzik dinleyen kullanıcılara daha sık reklam gösterileceğini açıkladı. Bu sayede sürekli reklamlarla karşılaşan kullanıcılar bunaltılarak, Youtube'un ücretli müzik dinleme servisine yönlendirilecek. Cohen bunu yapmalarının sebebini ise Spotify ve Apple Music ile yarışacak bir ortam oluşturmak istemeleri olarak açıkladı.

Youtube'un bu kararı almasındaki diğer bir sebebin ise uzun süredir müzik şirketleri tarafından hedefte olması olarak açıklayabiliriz. Zira müzik şirketleri Youtube'un telif haklarını ihlal ettiğini sık sık dile getiriyor ve bunun kendilerine zarar verdiğini belirtiyorlar. Geçtiğimiz yıl reklamlardan 10 milyar dolarlık bir gelir elde eden Youtube, ücretli abonelik ile bu kazancı yükseltmenin peşinde. Müzik dinleyenlere yönelik alınan sık sık reklam gösterme kararının ise ne zaman uygulamaya geçeceği henüz bilinmiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-21/youtube-to-frustrate-some-users-with-ads-so-they-pay-for-music