YouTube Müzik'e mırıldanarak şarkı bulma özelliği geliyor

YouTube Müzik mırıldanarak şarkı bulma özelliği nasıl kullanılacak?
Kullanıcılar, YouTube Müzik uygulamasında sağ üst köşede mikrofonun yanındaki dalga simgesine dokunarak yeni özelliğe erişebilecek.
YouTube Music, şarkıyı çalma, söyleme ve mırıldanma seçeneği sunacak. Uygulama müziği bulduğunda kullanıcıya şarkıyı doğrudan dinleme ve kaydetme seçeneği sunacak. Arama sonucu sayfasında şarkı ve sanatçının adıyla birlikte albüm ismi, çıkış yılı, indirme/çevrimdışı dinleme durumu da görülecek. Bu ekranda ayrıca hızlıca yeni arama yapmak için de simge olacak.
Yeni şarkı arama özelliği ilk olarak Android kullanıcılarına sunuldu ve 7.02 sürümde mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.