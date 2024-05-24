Tam Boyutta Gör YouTube Music’e kullanıcıların bir şarkıyı çalarak, söyleyerek ya da mırıldanarak arama yapmasına olanak tanıyan bir özellik geliyor. Peki, nasıl kullanılacak?

Gemini artık YouTube Müzik'teki şarkılara erişebiliyor 1 gün önce eklendi

YouTube Müzik mırıldanarak şarkı bulma özelliği nasıl kullanılacak?

Kullanıcılar, YouTube Müzik uygulamasında sağ üst köşede mikrofonun yanındaki dalga simgesine dokunarak yeni özelliğe erişebilecek.

YouTube Music, şarkıyı çalma, söyleme ve mırıldanma seçeneği sunacak. Uygulama müziği bulduğunda kullanıcıya şarkıyı doğrudan dinleme ve kaydetme seçeneği sunacak. Arama sonucu sayfasında şarkı ve sanatçının adıyla birlikte albüm ismi, çıkış yılı, indirme/çevrimdışı dinleme durumu da görülecek. Bu ekranda ayrıca hızlıca yeni arama yapmak için de simge olacak.

Yeni şarkı arama özelliği ilk olarak Android kullanıcılarına sunuldu ve 7.02 sürümde mevcut.

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YouTube Müzik'e mırıldanarak şarkı bulma özelliği geliyor