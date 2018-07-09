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Youtube'daki kanallar vergi takibi altında

Youtube'da oluşturdukları kanallarda gelirleri 26 bin lirayı aşan içerik üreticilerinin kazançları vergilendiriliyor. Devletin ilgili birimleri bu kişilerin banka hesaplarını yakından takip ediyor.
10 ay
5,6b
1
26
sosyal medya
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Youtube'daki kanallar vergi takibi altında
 

Youtube üzerinden kazanç sağlayan video içerik üreticilerinin vergi ödemesi gerektiği epeydir gündemde. Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada Youtuber’lardan vergi alınmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı bildirilmişti. Gelen bilgilere göre bu kişiler devletin yakın markajı altında.

Banka hesap hareketleri takip ediliyor 

Facebook, Instagram ve Twitter’ın yanı sıra Youtube’da oluşturulan kanallarda gelirleri 26 bin lirayı aşan fenomen ve içerik üreticilerinin kazançlarının vergilendirildiği, devletin ilgili birimlerinin bu kişilerin banka hesap hareketlerini, yapılan işlemleri takip ettiği ve suistimallerin anında denetlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Ege Bölge Başkanı Alaattin Çağıl, bütün video platformlarında elde edilen gelirlere vergi konulmasının tartışıldığını söyledi. Çağıl, vergilendirmenin Gelir Vergisi Kanunu’na dayandığını, kanalda bireysel faaliyetler gerçekleşiyorsa serbest meslek sahipliğinin söz konusu olduğunu aktardı.

Kanalını büyüten ve profesyonel bir ekiple çalışmalarını sürdürenlerin elde ettiği gelirlerin ticari kazanç sayıldığını belirten Çağıl şunları söyledi; Oluşturduğu kanalda geniş bir ekip, kurgu montaj, kameraman, dublaj sanatçısı kullananların elde etmiş olduğu gelirler kanuna göre ticari kazanç sayılıyor. Ticari kazanç sayılmasından dolayı vergilendirilmesi gerekli oluyor. YouTube'taki işlerin değerlendirilmesi sürecinde ise uzun bir süreç olması şart. Süreklilik söz konusu olmadan herhangi bir vergilendirme söz konusu olmuyor.

18 yaşın altında olması vergiye engel değil 

Kanal sahiplerinin birçoğunun 18 yaş altındaki gençlerden oluştuğuna değinen Çağıl, “Kanunlara göre 18 yaşından küçük biri de olsa bu durum vergi ödemesine hiçbir şekilde engel olmuyor. Bu nedenle gerçekleştirilen faaliyetlerde herhangi bir şekilde yaş durumu ya da özel durumlar söz konusu olmuyor. Vergilendirme işlemleri her türlü gerçekleştirilebiliyor.” şeklinde konuştu.


https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/youtuberlara-vergi-takibi/1197720 Yorum Yaz
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Erwin-Rommel 10 ay en beğenilen
Asgari ücretten bile vergi kesintisi yapıldığı ortam da aylık 15-20 bin TL kazanan adamlardan vergi alınmakta geç bile kalındı. Sadece YouTube değil Twitter ve instagram fenomenleri de vergiye tabii tutulmalı. Aylık 50-60 bin TL kazanan instagram fenomenleri var. Çok büyük paralar dönüyor sosyal medya işlerinde.
Asgari ücretten bile vergi kesintisi yapıldığı ortam da aylık 15-20 bin TL kazanan adamlardan vergi alınmakta geç bile kalındı. Sadece YouTube değil Twitter ve...
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TheStarBox 10 ay
Sonunda, enes batur çatur çutur da vergi ödesin artık yahu :D
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simbolmina 10 ay
Milletvekillerinden, Dev şirketlerden, esnaftan vergi toplamayı öğrensinler de sıra onlara da gelir.
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nachi06 4 ay
Bu adamları takip ediyorum, daha önce hurda indirimi videosu yapmıştılar. adamlar üşenmemiş youtuber nasıl vergi verir diye video yapmış! youtu.be/...
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DH Misafiri 9 ay
Böyle saçma bir açıklama olamaz. Geliri 26.000 geçenler ne ya? İyide kardeşim bu yıllık mı yoksa ömür boyu mu ne bu? Ömür boyuysa zaten tam bir saçmalık. Adam belki o kadar parayı 10 senede kazanıyor. Ayrıca adam 26.000'e ulaştığını nereden anlayacak ta gelir bildirimi yapacak? Bankalar bile o kadar geriye dönük dekont vermiyor. Bir de şu var. Youtube paraları İrlanda üzerinden yatar. Zaten yatırılan ücrete oradaki hükumet vergi kesiyor. Ee şimdi bir de Türkiyeden mi kesilecek? Eee bu durum Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmasına aykırı. Devlet kendi kanunlarını mı çiğneyecek? Yapılan açıklama kafa karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor.
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Feeldevotion 10 ay
''gelirleri 26 bin lirayı aşan'' günlük gelir mi yoksa aylık mı ya da yıllık mı? Düzgün yazın lütfen şu haberleri.
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DH Misafiri 10 ay
ülkenin altyapısına el atsalar bari alınan vergilerle
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SEO-Uzmanı 10 ay
+
mikrofonu olamadan video yapanlar bile var yaw :)

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fhrstw 10 ay
Darısı taksicilere ve sanayicilere olsun ne diyelim. Darısı tüm statükoya :)
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WarSaw 10 ay
ne saçma bir haber. 26bin tl aylık gelir mi yıllık gelir mi ? nedir bunun süresi ve bu 26bin tl sadece youtube için mi geçerli ? internet üzerinden herhangi birşekilde gelir elde eden herkes için bu 26bin tl rakamı onadamı geçerli ?
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bytradm 10 ay
milyon dolarlık fulbolculardanda alsınlar gelir arayanlar.
gerçi almasalarda olur nasıl olsa adaletsizliği kabullenmişiz.
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reDsbLacKSK 10 ay
Beyler zaten hesabınıza düzenli bi miktar para girsin masak takibe alır sonra sizden çatır çatır alır vergiyi, siz büyük yayıncıların vergi vermediğinimi sanıyorsunuz.
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Tengrist 10 ay
Öyle bir dengesiz gençlik var ki ülkede normal hayatta bi baltaya sap olamamış bireylerin youtube ta çektikleri saçma sapan videolarına prim verip para sahibi olmalarına sebeb oluyorlar 3 liralık köfte vs 70 liralık köfte ingiltere de pahalı kahvaltı Amerika da hamburger yedim Amerika da ev fiyatları videoları bunu yaptım bu oldu zeka seviyesinin altında videolar izleyip beğenenlerin de zeka seviyesi ortada youtube bu fenomenleri destekliyor sizce neden ? çünki ortak bir kültür yaratılıyor dünyada Tüketime dayalı koyunlar sürüsü yaratılıyor Tv işlevini yitirdi bundan sonra yeryüzünde yaşayanları görsel açıdan video plartformu üzerinden yönlendirecekler
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