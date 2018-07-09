Youtube'daki kanallar vergi takibi altında

Youtube üzerinden kazanç sağlayan video içerik üreticilerinin vergi ödemesi gerektiği epeydir gündemde. Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada Youtuber’lardan vergi alınmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı bildirilmişti. Gelen bilgilere göre bu kişiler devletin yakın markajı altında.

Banka hesap hareketleri takip ediliyor

Facebook, Instagram ve Twitter’ın yanı sıra Youtube’da oluşturulan kanallarda gelirleri 26 bin lirayı aşan fenomen ve içerik üreticilerinin kazançlarının vergilendirildiği, devletin ilgili birimlerinin bu kişilerin banka hesap hareketlerini, yapılan işlemleri takip ettiği ve suistimallerin anında denetlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Ege Bölge Başkanı Alaattin Çağıl, bütün video platformlarında elde edilen gelirlere vergi konulmasının tartışıldığını söyledi. Çağıl, vergilendirmenin Gelir Vergisi Kanunu’na dayandığını, kanalda bireysel faaliyetler gerçekleşiyorsa serbest meslek sahipliğinin söz konusu olduğunu aktardı.

Kanalını büyüten ve profesyonel bir ekiple çalışmalarını sürdürenlerin elde ettiği gelirlerin ticari kazanç sayıldığını belirten Çağıl şunları söyledi; “Oluşturduğu kanalda geniş bir ekip, kurgu montaj, kameraman, dublaj sanatçısı kullananların elde etmiş olduğu gelirler kanuna göre ticari kazanç sayılıyor. Ticari kazanç sayılmasından dolayı vergilendirilmesi gerekli oluyor. YouTube'taki işlerin değerlendirilmesi sürecinde ise uzun bir süreç olması şart. Süreklilik söz konusu olmadan herhangi bir vergilendirme söz konusu olmuyor.”

18 yaşın altında olması vergiye engel değil

Kanal sahiplerinin birçoğunun 18 yaş altındaki gençlerden oluştuğuna değinen Çağıl, “Kanunlara göre 18 yaşından küçük biri de olsa bu durum vergi ödemesine hiçbir şekilde engel olmuyor. Bu nedenle gerçekleştirilen faaliyetlerde herhangi bir şekilde yaş durumu ya da özel durumlar söz konusu olmuyor. Vergilendirme işlemleri her türlü gerçekleştirilebiliyor.” şeklinde konuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/youtuberlara-vergi-takibi/1197720