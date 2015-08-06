Youtube'un 301+ görüntülenme sayısı tarih oluyor

Dünyanın en popüler video servisi Youtube'da bir çoğumuz "301+" izlenme sayısını görmüşüzdür. Bu durum aslında bir hata değil botların izlenme sayısını yükseltmesine karşı bir engel. Kısa sürede yüksek izlenme sayılarına ulaşan videolarda 301+'da takılan sayaç daha sonra geliştirilen algoritmanın yaptığı analizler sonucu gerçek değeri göstermeye başlıyordu.

Yeni geliştirilen algoritma ise bu durumu ortadan kaldırıyor. Artık gösterim sırasında izleyicilerin gerçek insanlar mı yoksa botlar mı olduğunu anlayacak yeni sistem ile birlikte sayaç da takılmadan ilerleyebilecek.

Hatırlanacağı üzere Youtube geçtiğimiz günlerde uzun zamandan beri kullandığı video oynatıcısını da değiştirmişti. Bu yeniliklerin ardından bir süredir oyun yayınlarına ilgi gösteren video servisinin bu konuda bir atılım yapması da sürpriz olmayacaktır.

https://twitter.com/YTCreators/status/628958720953819136