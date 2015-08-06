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Youtube'un 301+ görüntülenme sayısı tarih oluyor

3 yıl
3,2b
1
11
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Dünyanın en popüler video servisi Youtube'da bir çoğumuz "301+" izlenme sayısını görmüşüzdür. Bu durum aslında bir hata değil botların izlenme sayısını yükseltmesine karşı bir engel. Kısa sürede yüksek izlenme sayılarına ulaşan videolarda 301+'da takılan sayaç daha sonra geliştirilen algoritmanın yaptığı analizler sonucu gerçek değeri göstermeye başlıyordu.
Yeni geliştirilen algoritma ise bu durumu ortadan kaldırıyor. Artık gösterim sırasında izleyicilerin gerçek insanlar mı yoksa botlar mı olduğunu anlayacak yeni sistem ile birlikte sayaç da takılmadan ilerleyebilecek.
Hatırlanacağı üzere Youtube geçtiğimiz günlerde uzun zamandan beri kullandığı video oynatıcısını da değiştirmişti. Bu yeniliklerin ardından bir süredir oyun yayınlarına ilgi gösteren video servisinin bu konuda bir atılım yapması da sürpriz olmayacaktır.

https://twitter.com/YTCreators/status/628958720953819136 Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Hmm... Böylece bir şey daha öğrenmiş olduk. İyi haber.
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THUGGER 3 yıl
Guzel bir yenilik.
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kadirirdem 3 yıl
tarih olması iyi oldu sayaç çok geç yenileniyordu....
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doctor_bey 3 yıl
Hiçte rahatsız değildim bu +301'den,zaten hiç 200 izlemeyi geçen videom olmadı


Ama tabikide kaldırılması iyi, hatta YouTube'u geliştirecekse atılan her adım iyidir
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surfcasting 3 yıl
Bir de Youtubenin rahatsız eden reklemlarından kurtulmanın bir yolu olsa çok iyi olacak.
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UltimateEchelon 3 yıl
bir youtuber olarak cidden çok sinir bozucu bir durumdu bu 301 olayı. inşallah bununla birlikte spam çalışan kanallarda kökten çözülür.Milletin telifli içeriğini bir şekilde youtube'a kabul ettirerek 3 senede 150 bin lira kazanan insanlar tanıyorum. Telifli içerik ve spam herşeyden önce etik değildir .Gerçekten ayıp
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ShadowofDeath06 3 yıl
Guzel haber. Youtube kendini yenilemeye devam ediyor.
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Hmm... Böylece bir şey daha öğrenmiş olduk. İyi haber.
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CON VAYNE 3 yıl
Daha da kötü olmaz umarım
Mevcut sistemde bile nasıl bir şey uyguluyorlarsa izleyen sayısı sıfır iken beğenme sayısı 5 görünebiliyor.
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