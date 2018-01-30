Youtube'un çevrimdışı video özelliği daha fazla ülkeye açılıyor

Henüz hangi ülkelerde geçerli olduğu bilinmeyen yeni özellik kullanıma açık olduğu durumda başlığın altındaki segmentte bir indirme butonu beliriyor ve bu bölüme tıklandığında videonun indirmek istediğiniz çözünürlüğünü seçerek işlemi başlatabiliyorsunuz.

Müzik videolarında geçerli değil

http://www.androidpolice.com/2018/01/30/youtubes-offline-video-downloads-rolling-countries/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Popüler video paylaşım sitesigeliştirilmeye devam ediyor.eklediği son eklediği özellik sınırsız internete erişimi kısıtlı olan kullanıcıların yüzünü güldüreceğe benziyor. Videoların çevrimdışı kulanımını sağlayan seçenek henüz bütün ülkelerde erişime açık olmasa daolarak tabir edilen bölgede vebir kaç ülkede kullanılabiliyor.Süreci ister bildirim çubuğundan isterseniz de Kütüphane bölümüne yeni eklenensekmesi altından takip edebiliyorsunuz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonragörüntülenebilen videolar bu sayede tarifenizi kullanmıyor. Ek olarak yeni özelliğinda belirtelim.