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Youtube'un çevrimdışı video özelliği daha fazla ülkeye açılıyor

Google popüler video paylaşım platformu YouTube'un mobil uygulamarına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Eklenen son özellik videoların çevrimdışıyken izlenmesine olanak sağlıyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Metehan Göktaş
Yazar
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Popüler video paylaşım sitesi YouTube geliştirilmeye devam ediyor. Google'ın eklediği son eklediği özellik sınırsız internete erişimi kısıtlı olan kullanıcıların yüzünü güldüreceğe benziyor. Videoların çevrimdışı kulanımını sağlayan seçenek henüz bütün ülkelerde erişime açık olmasa da Levant bölgesi olarak tabir edilen bölgede ve Orta Doğudaki bir kaç ülkede kullanılabiliyor.

Henüz hangi ülkelerde geçerli olduğu bilinmeyen yeni özellik kullanıma açık olduğu durumda başlığın altındaki segmentte bir indirme butonu beliriyor ve bu bölüme tıklandığında videonun indirmek istediğiniz çözünürlüğünü seçerek işlemi başlatabiliyorsunuz.

Müzik videolarında geçerli değil


Süreci ister bildirim çubuğundan isterseniz de Kütüphane bölümüne yeni eklenen ''İndirmeler'' sekmesi altından takip edebiliyorsunuz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra intternet bağlantısı olmaksızın görüntülenebilen videolar bu sayede tarifenizi kullanmıyor. Ek olarak yeni özelliğin müzik videolarında geçerli olmadığını da belirtelim.
http://www.androidpolice.com/2018/01/30/youtubes-offline-video-downloads-rolling-countries/ Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Tam da müzik için kullanılacak özellik. Neyse.
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ltrg 1 yıl
Zaten %50 sini anne baba bide kız cocuklu sacma salak videolar olusturdugu icin.Telefonumdan kaldirdim.Logosunu gormeye dayanamiyorum.Rezil platform.Para vermeyi kessinde o zaman 1 video kaliyormu bak.Danisikli dovus bunlarinki.İlk ciktigi zaman ne guzeldi.
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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Tam da müzik için kullanılacak özellik. Neyse.
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Fx_57,5 1 yıl
bu özellik gelsin reklamdan arındırılmış modu youtube uygulamasını bile kullanmam.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Benim net hiç çekmiyo ki nasıl indircem
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orientem 1 yıl
Hiçbir işe yaramıyor çünkü video üreticilerine seçenek olarak sunuluyor bu özellik ve hiçbiri de açmıyor. Biara daha sonra izleye aldığın videoları kendisi indiriyordu en azından o her videoda işe yarıyodu. Neyse bunlara hiç gerek yok zaten bir sürü uygulama var arka planda müzik de dinliyorum istediğim videoyu da indiriyorum.
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ozbey08 1 yıl
youtube kendi bacağına sıkmaya başladı. önce 4000 saat video izlenmesi olmayan kanalların gelirini kapatacağım dedi, sonra videoları indirtip sonradan izletrek youtuberların gelirini iyice düşürmeye başladı.
ey youtube küçük balıkları yokedersen büyük balıklar da aç kalır. büyük balıklar küçük balıkları yiyerek yaşamını sürdürür. yani milyonluk izlenme alan youtuberlar kimler üzerinden o yüksek izlenmeleri alıyor. tabiki küçük kanallar onlara özenerek bi şeyler yapmaya çalıştıkları için. küçük kanalları saha dışına itersen 1 milyonluk izlenme alan kanallar 500 binlere düşer.
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qooqie 1 yıl
Türkiye'de yaşadığımız için bizi ilgilendiren haber
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