Youtube'un çevrimdışı video özelliği daha fazla ülkeye açılıyor

Popüler video paylaşım sitesi YouTube geliştirilmeye devam ediyor. Google'ın eklediği son eklediği özellik sınırsız internete erişimi kısıtlı olan kullanıcıların yüzünü güldüreceğe benziyor. Videoların çevrimdışı kulanımını sağlayan seçenek henüz bütün ülkelerde erişime açık olmasa da Levant bölgesi olarak tabir edilen bölgede ve Orta Doğudaki bir kaç ülkede kullanılabiliyor.
Henüz hangi ülkelerde geçerli olduğu bilinmeyen yeni özellik kullanıma açık olduğu durumda başlığın altındaki segmentte bir indirme butonu beliriyor ve bu bölüme tıklandığında videonun indirmek istediğiniz çözünürlüğünü seçerek işlemi başlatabiliyorsunuz.
Müzik videolarında geçerli değil
Süreci ister bildirim çubuğundan isterseniz de Kütüphane bölümüne yeni eklenen ''İndirmeler'' sekmesi altından takip edebiliyorsunuz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra intternet bağlantısı olmaksızın görüntülenebilen videolar bu sayede tarifenizi kullanmıyor. Ek olarak yeni özelliğin müzik videolarında geçerli olmadığını da belirtelim.
http://www.androidpolice.com/2018/01/30/youtubes-offline-video-downloads-rolling-countries/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ey youtube küçük balıkları yokedersen büyük balıklar da aç kalır. büyük balıklar küçük balıkları yiyerek yaşamını sürdürür. yani milyonluk izlenme alan youtuberlar kimler üzerinden o yüksek izlenmeleri alıyor. tabiki küçük kanallar onlara özenerek bi şeyler yapmaya çalıştıkları için. küçük kanalları saha dışına itersen 1 milyonluk izlenme alan kanallar 500 binlere düşer.