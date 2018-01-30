Tambu klavyesi için özel bir reklam filmi hazırlandı

Türk Telekom’un en çok indirilen klavye uygulamaları arasında yerini alan yerli dijital klavyesi Tambu özelinde hazırladığı filmi izleyicilerin beğenisine sundu. Filmde, tipik bir Türk mahallesinde geçen olaylar ve diyaloglar eğlenceli bir dille anlatılıyor.

Tambu neler sunuyor?

Tambu’da yer alan ve kültürümüzü yansıtan hareketli çıkartmalar, eğlenceli GIF'ler, atasözleri, anında çeviri gibi özellikler günlük hayata uyarlanıyor ve tipik bir Türk mahallesinde geçen eğlenceli diyaloglarla birlikte bir gencin gözünden konu ediliyor.

Filmin sonunda da tüm akıllı telefonlarda kullanılabilen Tambu Klavyenin günün her saati yaşadığınız duygulara ve olaylara tercüman olacağı mesajı veriliyor.

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Yerli öğelere sahip ve milli bir mobil uygulama kullanmak isteyen herkese açık olan Tambu, dijital dünyadaki pek çok yeniliği bir arada sunan ‘ilk yerli dijital platform’.

Ayrıca, öğrenen sistem ile yapay zekanın kapılarını aralayan ilk yerli dijital platform Tambu ile lokasyon bildirimi, başka dillere çeviri, konuş yaz imkanı gibi birçok özellik tek bir arayüz üzerinde sunuluyor. Hatırlanacağı üzere firma WhatsApp'ın kendi özelliklerini kopyaladığını iddia etmişti.

Tambu'nun en sevilen özelliklerinden olan yerelleştirilmiş çıkartmalarda ince belli bardakta çay, simit, nazar boncuğu, saz ve darbuka gibi kültürümüze özgü seçenekler bulunuyor.