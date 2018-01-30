Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tambu klavyesi için özel bir reklam filmi hazırlandı

Kısa sürede milyonlarca kullanıcı tarafından indirilen Türk Telekom’un yerli dijital klavyesi Tambu için geleneksel ögelerle hazırlanmış bir reklam filmi yayına başladı.
1 yıl
1,8b
1
18
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türk Telekom’un en çok indirilen klavye uygulamaları arasında yerini alan yerli dijital klavyesi Tambu özelinde hazırladığı filmi izleyicilerin beğenisine sundu. Filmde, tipik bir Türk mahallesinde geçen olaylar ve diyaloglar eğlenceli bir dille anlatılıyor.

Tambu neler sunuyor?

Tambu’da yer alan ve kültürümüzü yansıtan hareketli çıkartmalar, eğlenceli GIF'ler, atasözleri, anında çeviri gibi özellikler günlük hayata uyarlanıyor ve tipik bir Türk mahallesinde geçen eğlenceli diyaloglarla birlikte bir gencin gözünden konu ediliyor.

Filmin sonunda da tüm akıllı telefonlarda kullanılabilen Tambu Klavyenin günün her saati yaşadığınız duygulara ve olaylara tercüman olacağı mesajı veriliyor.

Ayrıca Bkz. "Sosyal ağ takipçileri satan Devumi soruşturma geçiriyor"

Yerli öğelere sahip ve milli bir mobil uygulama kullanmak isteyen herkese açık olan Tambu, dijital dünyadaki pek çok yeniliği bir arada sunan ‘ilk yerli dijital platform’.

Ayrıca, öğrenen sistem ile yapay zekanın kapılarını aralayan ilk yerli dijital platform Tambu ile lokasyon bildirimi, başka dillere çeviri, konuş yaz imkanı gibi birçok özellik tek bir arayüz üzerinde sunuluyor. Hatırlanacağı üzere firma WhatsApp'ın kendi özelliklerini kopyaladığını iddia etmişti. 

Tambu'nun en sevilen özelliklerinden olan yerelleştirilmiş çıkartmalarda ince belli bardakta çay, simit, nazar boncuğu, saz ve darbuka gibi kültürümüze özgü seçenekler bulunuyor.

Tambu: Google Play II 

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kerim5100 1 yıl en beğenilen
O bıdık tipini sevdiğim Halil'i görmek bile indirmemem için yeter...
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nexi-Ma 1 yıl
Güzel bir reklam filmi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DineİnValhalla 1 yıl
Gereksiz bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 1 yıl
Yerli ve milli "keylogger"
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 1 yıl
sırf yerli diye yükledim. sıkıntısız kullanıyorum epeydir. illaki eksiklikeri vardır da diğer klavyelerde de sıkıntılar var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 1 yıl
O boktan altyapısıyla hizmet(?) veren şirketin bide klavyesini mi kullanayım? Uzak olsun!
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pastadanadam 1 yıl
"Stop making stupid people famous."
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canmania 1 yıl
Yerli ve milli klavye
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 1 yıl
Ben kullanıyorum gayet de memnunum , kullanmadan boş yapmayın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anekos 1 yıl
türk telekom kalitesi ne kadar yapmacıksa reklam da okadar yapmacık bari benzeseydi, reklamı bu kadar yapmacık olan uygulama kim bilir ne kadar sacmadır?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 1 yıl
Bu kadar bos bir uygulama gormedim.klavyesiz bizim telefonlar sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1811 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, tambu ve
4 etiket daha tambu klavye Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Apple, iOS 12'ye ekleyeceği yeni özellikleri 2019'a erteledi 1 yıl Giriş seviyesi cihazlara Helio P38 takviyesi 1 yıl Harley Davidson nihayet ilk elektrikli motosikletini onayladı 1 yıl Rolls-Royce otonom gemi Ar-Ge merkezi kurdu 1 yıl Yayıncılar için Razer Seiren Elite mikrofon 1 yıl HTC’nin Ar-Ge bölümünün bir kısmının Google’a transferi onaylandı 1 yıl Microsoft, Intel'in sorunlu Spectre yamasını devre dışı bırakan güncelleme yayınladı 1 yıl Ant-Man and the Wasp'ın ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Bitfinex mahkemeye çağrıldı 1 yıl Nokia yüksek kapasiteli ReefShark 5G yonga setlerini duyurdu 1 yıl Hyundai Santa Fe'nin taslak görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl EPYC işlemcisi X399 anakartta denendi 1 yıl Gearbest'ten Donanımhaber ve Gaming İstanbul'a özel indirim fırsatları 1 yıl Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz 1 yıl Samsung kripto para madenciliği için donanım üretecek 1 yıl Tesla Model X ve Model S'e bir özellik daha ekleniyor 1 yıl Youtube'un çevrimdışı video özelliği daha fazla ülkeye açılıyor 1 yıl Rusya şimdi de kripto para madenciliğine el atıyor 1 yıl BMW, X2 Convertible fikrine sıcak bakıyor 1 yıl Yerli askeri eğitim uçağı Hürkuş-B ilk uçuşunu bugün yaptı [Video] 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tambu klavyesi için özel bir reklam filmi hazırlandı Sonraki Microsoft, EA’yi satın alıyor iddiası 1 yıl Mazda'nın yeni benzinli motoru elektrikli motorlarla yarışacak 1 yıl Bayraktar TB-2 SİHA, MAM-L ile Suriye’de göreve çıktı 1 yıl Elektronik sigarada korkutucu rapor: Kanser riski ve kalp hastalıkları 1 yıl 2019 Jeep Renegade makyaj operasyonunda 1 yıl Soderbergh'in iPhone ile çektiği Unsane'in ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Volvo'nun ilk elektrikli aracı yakışıklı bir hatchback olacak 1 yıl Apple'ın kurucularından Steve Wozniak: Elon Musk'a veya Tesla'ya inanmıyorum 1 yıl Dijital kimlik ile vize ve pasaporta ihtiyaç duymadan yolculuk yapılabilir 1 yıl Sosyal ağ takipçileri satan Devumi soruşturma geçiriyor 1 yıl Alibaba ve Foxconn ortaklığından elektrikli araçlara dev yatırım 1 yıl Apple ve Spotify söz yazarlarına yüzde 44 daha yüksek ücret ödeyecek 1 yıl Apple, bir haftada 58 milyar dolar değer kaybetti! 1 yıl Ortaya çıkan kontrolcü patentleri yeni PS VR kaskına işaret ediyor 1 yıl Addlink S10 SSD incelemesi "Uygun fiyata DRAM'siz SSD deneyimi" 1 yıl Bitcoin'deki artış Google aramalarına bağlı olabilir 1 yıl Vivo Xplay 7 modeli 10GB RAM ile gelebilir 1 yıl Trump yönetimi, devlet tarafından işletilen 5G ağı oluşturabilir 1 yıl Qantas, hardal tohumundan üretilmiş biyoyakıtla uzun mesafeli uçuş gerçekleştirdi 1 yıl Rüzgar türbinleri üreten Çinli şirket, ABD'ye ait ticari sırları çalmakla suçlanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim