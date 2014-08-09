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Youtube'un mobil uygulaması 1440p (2K) çözünürlük desteği ile güncellendi

4 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Youtube'un mobil uygulaması 1440p (2K) çözünürlük desteği ile güncellendi
LG'nin yeni amiral gemisi G3, Oppo'nun Find 7'si ve Samsung'un anavatanı Güney Kore'de lanse ettiği Galaxy S5 LTE-A gibi cihazlar, 2K yani 2560 x 1440 piksel çözünürlüğündeki ekranları ile fark yaratmayı başarıyorlar. Çözünürlük konusunda bu denli iddialı olan lakin uyumlu içerik konusundaki sıkıntılar nedeniyle sahip olunan bu avantajı sergilemekte zorluk yaşayan cihazlara müjdeli haberi Google verdi ve Youtube'a 1440p (2K) desteği eklendiği bildirildi.
Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde önce 720p, ardından da 1080p video desteği ile güncellenen Youtube, 5.9 sürümü ile birlikte 1440p yani 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde video izlenmesine de olanak tanıyor. Tabi bunun için izlenmek istenen videonun aynı zamanda 1440p versiyonuna da sahip olması gerekiyor, eğer video sahibi bu çözünürlüğü sunmuyor ise izlemek malesef mümkün olmuyor. Markette yaptığım araştırma kapsamında Youtube'un yeni versiyonuna ilişkin güncelleme henüz resmi olarak görünmediği için, 1440p desteğinden istifade etmek isteyen kullanıcıların, ilgili sürümün .apk dosyasını bularak cihazına kurması gerekiyor.

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HAAltuntas 4 yıl en beğenilen
Ah bir de video izleme sırasında (özellikle müzik) ekran kilidini devreye sokunca video durmasa süper bir uygulama olacak..
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DH Misafiri 4 yıl
Küçücük ekranda 2K'lar 4K'lar. Aklım almıyor, anlayamıyorum.
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artcraft35 4 yıl
ikona bastıktan 10 sn sonra açılmasını da düzeltmelilier. tuş kilidi sorunu için de viral popup uygulamasını tavsiye ederim.
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Mr.Legend 4 yıl
Masaüstü Youtube'da 2K çözünürlük yok (ya da ben görmedim) adamlar mobil platforma getiriyor
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John Citizen 4 yıl
1080p izleyebilsem ona da razıyım.
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Shuizegetsu 4 yıl
144 yeter
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Srcn81 4 yıl
720p videoyu bile izleyemiyoruz.
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Chropy 4 yıl
4K geldi 2160 p bakın aramaya yazın
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nohackmove 4 yıl
13" ekranda 3200×1800 çözünürlükte minnacik menu cizgilerindeki hayal meyal gorunen cizgi tasmalarini kafaya takan insanlar var. Dpi %100 iken herhangi bir yazi okumak bile zorken üstelik. Ayni çözünürlük mobil cihazlarada gelir ve begenmeyenler olur mutlaka. Ve evet uretildikleri ulkede internet fiyatlari bizimkinin 20 de 1 i oldugu icin onlar cok memnundurlar.
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tenturdiot 4 yıl
cidden bizim internet hızlarıyla full hd videoyu durdurup dolmasını bekliyosak 2kyı durdurup bi film izleyip geri döneriz anca dolar heralde
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carter 4 yıl
Bir de onu oynatacak internet hızına sahip olsak mükemmel olacak.
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ploto 4 yıl
Yaw lg de kardeşi samsungun izinden gidiyor olmadık teknolojilerle göz boyuyorlar bunlar satış stratejisi bu ekrana ne pil dayanır ne işlemci. Hem 4 k tvlerde ben pikselleri göremedim küçücük ekranda nasıl görücem 720 p 1080p ekranlarda görünmüyor pikseller insan gözü algılayamz 2k ekranı saçmalık ve göz boyama
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thestell 4 yıl
500mb paketim var videonun v sini acamıyorum 2k ve mobil, turkiyede yan yana gelemez.
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