Youtube'un mobil uygulaması 1440p (2K) çözünürlük desteği ile güncellendi

LG'nin yeni amiral gemisi G3, Oppo'nun Find 7'si ve Samsung'un anavatanı Güney Kore'de lanse ettiği Galaxy S5 LTE-A gibi cihazlar, 2K yani 2560 x 1440 piksel çözünürlüğündeki ekranları ile fark yaratmayı başarıyorlar. Çözünürlük konusunda bu denli iddialı olan lakin uyumlu içerik konusundaki sıkıntılar nedeniyle sahip olunan bu avantajı sergilemekte zorluk yaşayan cihazlara müjdeli haberi Google verdi ve Youtube'a 1440p (2K) desteği eklendiği bildirildi.

Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde önce 720p, ardından da 1080p video desteği ile güncellenen Youtube, 5.9 sürümü ile birlikte 1440p yani 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde video izlenmesine de olanak tanıyor. Tabi bunun için izlenmek istenen videonun aynı zamanda 1440p versiyonuna da sahip olması gerekiyor, eğer video sahibi bu çözünürlüğü sunmuyor ise izlemek malesef mümkün olmuyor. Markette yaptığım araştırma kapsamında Youtube'un yeni versiyonuna ilişkin güncelleme henüz resmi olarak görünmediği için, 1440p desteğinden istifade etmek isteyen kullanıcıların, ilgili sürümün .apk dosyasını bularak cihazına kurması gerekiyor.