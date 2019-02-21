Yüksek protein içeren beslenme düzeni sanıldığı gibi sağlıklı olmayabilir

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Birçok kişi fazla protein tüketiminin yararlı olduğu görüşüne sahip lakin bu tüketim çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Aşırı protein tüketimi halk arasında padişah hastalığı da denilen gut monoartritine sebebiyet verebiliyor ve birçok değişik sağlık sorunlarına sebep olabiliyor.
Araştırmacılar proteinden zengin diyetin yaşam süresi üzerindeki etkilerini incelemek için kurtlar ve meyve sinekleri üzerinde deney yaptı. Sonuçlara göre protein sentezi ne kadar hızlanırsa sentez sırasında o kadar fazla hata da beraberinde geliyor ve bu hatalar da organizmaların yaşam sürelerini azaltabiliyor.
Protein sentezinin aşamaları
Öncelikle hücrenin çekirdeğinde bulunan DNA replikasyona uğruyor yani kendini eşliyor. Bu olaydan sonra DNA üzerindeki genetik bilgi transkripsiyon ile RNA'ya aktarılıyor ve mRNA denilen mesajcı RNA oluşuyor. Akabinde mRNA hücre sitoplazmasında bulunan ribozomlara gidiyor ve ribozomların iki ünitesi arasına yerleşiyor. Bu işlemi takiben translasyon yani protein sentezi aşaması başlıyor.
Hücre sitoplazmasında bulunan ve taşıyıcı RNA olarak adlandırılan tRNA dizileri de ribozoma geliyor ve uygun dizilimle yerleşiyorlar. Bu dizilimden sonra tRNA'lara bağlı aminoasitler birbirleriyle birleşerek protein zincirlerini oluşturuyorlar.
Bilim camiası proteinden zengin beslenmenin yaşam süresini kısalttığını biliyordu. Yapılan araştırmalarla çok fazla protein tüketmenin sentez sırasındaki bozulmaya bağlı yaşam süresini kısalttığını göstermiş oldu. Araştırmayı yöneten isim Profesör Christopher Proud takımıyla beraber hücrelerdeki protein sentezi basamaklarını hızlandırdı ve hızlanan bu süreçte çeşitli hatalar gözlemledi.
Karbonhidrattan zengin diyet daha sağlıklı
Current Biology dergisinde de yayımlanan araştırmaya göre düşük protein ve yüksek karbonhidrat miktarı içeren diyet daha uzun ve sağlıklı yaşamı da beraberinde getiriyor. Karbonhidratların kötü üne sahip olduğunu belirten Proud, iyi ve kötü olarak nitelendirilen karbonhidratlar arasındaki dengenin kurulmasına dikkat çekti.
Meyvelerde,sebzelerde ve işlenmemiş tohumlarda bulunan yüksek lif içeren karbonhidratların tüketimi vücut için birçok yararı da beraberinde getiriyor. Ek olarak Proud uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı olarak anılan Akdeniz diyetinin bu tarz beslenme ile benzerliğini vurguladı.
Beslenme düzeni coğrafyadan coğrafyaya,kültürden kültüre,kişiden kişiye bir hayli değişebiliyor. Dolayısıyla önemli olan nokta besinler arasındaki dengeyi doğru ayarlayabilmek ve besinleri kararında tüketebilmek. Gelecekte yapılacak çalışmalar doğru bildiğimiz birçok kavramı değiştirecek gibi görünüyor.
https://medicalxpress.com/news/2019-02-high-protein-diets-unhealthy.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Trans yağ olmayacak yediğiniz yağ, buna dikkat edin.
Aslında ulaşılabilirlik açısından yenebilir yağlar; zeytin yağı ve tereyağı.
Burada dikkat edilmesi gereken ise zeytin yağının riviera yazanlarından, sıcak lezzetler yazanlarından uzak durmak. Bunlar 200 C derece üzeri sıcaklıklarda ısıl işlem görmüş ve damar endoteline zarar verecek forma dönüşmüş yağ asitleri içeriyor.
Özet:
1. Soğuk sıkım zeytinyağı
2. Doğal tereyağı
Not:
1. Yağı ocakta pişirmede kullanırken herzaman kısık ya da orta ateşte pişirin.
Zeytin yağı yaklaşık 180 C derecede, tereyağı yaklaşık 165 C derecede yanar, yağı yakarsanız yemeyin, dökün!
2. Tereyağı ise buzdolabında bile 1 aydan çok da fazla dayanmaz bozulur (buzlukta değil), bozulmuyorsa değiştirin, katkı maddelidir.
3. Zeytinyağını karanlıkta ve O2 ile temas etmeyecek şekilde saklayın (oda sıcaklığında saklanabilir)
Kardiyoloji uzmanı Dr Özcan Yücel'in üşenmeyip yazdığı, sitesinde ücretsiz paylaştığı, yağ içerikli beslenmeyle ilgili, anlaşılır, bilimsel, okuması keyifli kitabının linkini buyrun.son şansınız olabilir
Bir de vegan dolar milyarderleri birleşip zaman zaman böyle et yemeyin ölürsünüz onun yerine carb yiyin türünden sözde araştırmalara destek verirler.
Gerçek çok farklı. Neyse ki insanlar artık yavaş yavaş uyanıyor. İnsan için en sağlıklı yiyecek et ve yağdır. (seed yağları değil, tereyağı, zeytinyağı vs. olacak)
İyi ya da kötü karbonhidrat ayrımı yoktur. Karbonhidrat zehirdir, çukurdur, ölümdür. Sizi kazanda ısınan su içindeki kurbağa gibi yavaş yavaş öldürür. Ne olduğunu anlayamazsınız, bir bakmışsınız 50'nize geldiğinizde şeker hastası olmuşsunuz.. Uzak durun.
Tabi ki herkesten uzman olması beklenemez, haberin uydurma oldugunu anlamak icin referans gösterilen orjinal makaleye ulasıp detaylı sekilde okumak lazım. Malesef bircok bilimsel makale üyelik gerektirdiginden elde etmek zor olabiliyor.
Gel gelelim orjinal makaleye. Herkesin anlayacagı sekilde yazıyorum:
1- Diyet kelimesi sadece 1 kere kullanılmıs ve deneyde kullanilan solucanlara yedirilen bakterilerin hazirlanısı anlatılmıs.
2- Makalenin icinde: beslenme, protein tüketimi, karbonhidrat, lif gibi konulardan hic bahsedilmiyor, bu kelimeler hic kullanılmamıs.
3-Makalenin özeti: Protein sentezi (beslenme ve protein tüketimden tamamen bagımsız olarak) hızlandıgında hatalar olusabiliyor ve bu durum deneyde kullanılan solucanların ömrünü kısaltıyor.
Protein sentezi ne zaman hızlanır:
1-Enflamasyon.
2-Vücuda kimyasal ve organik moleküllerin girmesi (solunum, sindirim ve difüzyon).
3-Hormonal degisimler (stress, mutluluk,heyecan)
Yani gün boyu defalarca bu hızlanmaya maruz kalıyoruz, önemli olan bunlarin uzun süreli olmaması. Yani uzun süren stress, kronik hastalıklar, dengesiz/bozuk beslenme ömrü kısaltıyor. Ve bunu da zaten biliyoruz.