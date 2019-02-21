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Yüksek protein içeren beslenme düzeni sanıldığı gibi sağlıklı olmayabilir

Güney Avustralya'daki araştırmacılar yüksek protein içeren diyetin sağlıklı olmadığı ve yaşam süresini kısalttığı görüşüne sahipler. Fazla protein tüketimi çeşitli sorunları beraberinde getirebiliyor.
2 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Birçok kişi fazla protein tüketiminin yararlı olduğu görüşüne sahip lakin bu tüketim çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Aşırı protein tüketimi halk arasında padişah hastalığı da denilen gut monoartritine sebebiyet verebiliyor ve birçok değişik sağlık sorunlarına sebep olabiliyor.

Araştırmacılar proteinden zengin diyetin yaşam süresi üzerindeki etkilerini incelemek için kurtlar ve meyve sinekleri üzerinde deney yaptı. Sonuçlara göre protein sentezi ne kadar hızlanırsa sentez sırasında o kadar fazla hata da beraberinde geliyor ve bu hatalar da organizmaların yaşam sürelerini azaltabiliyor.

Protein sentezinin aşamaları

Yüksek protein içeren beslenme düzeni sanıldığı gibi sağlıklı olmayabilir
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Öncelikle hücrenin çekirdeğinde bulunan DNA replikasyona uğruyor yani kendini eşliyor. Bu olaydan sonra DNA üzerindeki genetik bilgi transkripsiyon ile RNA'ya aktarılıyor ve mRNA denilen mesajcı RNA oluşuyor. Akabinde mRNA hücre sitoplazmasında bulunan ribozomlara gidiyor ve ribozomların iki ünitesi arasına yerleşiyor. Bu işlemi takiben translasyon yani protein sentezi aşaması başlıyor.
Hücre sitoplazmasında bulunan ve taşıyıcı RNA olarak adlandırılan tRNA dizileri de ribozoma geliyor ve uygun dizilimle yerleşiyorlar. Bu dizilimden sonra tRNA'lara bağlı aminoasitler birbirleriyle birleşerek protein zincirlerini oluşturuyorlar.
Bilim camiası proteinden zengin beslenmenin yaşam süresini kısalttığını biliyordu. Yapılan araştırmalarla çok fazla protein tüketmenin sentez sırasındaki bozulmaya bağlı yaşam süresini kısalttığını göstermiş oldu. Araştırmayı yöneten isim Profesör Christopher Proud takımıyla beraber hücrelerdeki protein sentezi basamaklarını hızlandırdı ve hızlanan bu süreçte çeşitli hatalar gözlemledi.

Karbonhidrattan zengin diyet daha sağlıklı

Current Biology dergisinde de yayımlanan araştırmaya göre düşük protein ve yüksek karbonhidrat miktarı içeren diyet daha uzun ve sağlıklı yaşamı da beraberinde getiriyor. Karbonhidratların kötü üne sahip olduğunu belirten Proud, iyi ve kötü olarak nitelendirilen karbonhidratlar arasındaki dengenin kurulmasına dikkat çekti.
Meyvelerde,sebzelerde ve işlenmemiş tohumlarda bulunan yüksek lif içeren karbonhidratların tüketimi vücut için birçok yararı da beraberinde getiriyor. Ek olarak Proud uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı olarak anılan Akdeniz diyetinin bu tarz beslenme ile benzerliğini vurguladı.
Beslenme düzeni coğrafyadan coğrafyaya,kültürden kültüre,kişiden kişiye bir hayli değişebiliyor. Dolayısıyla önemli olan nokta besinler arasındaki dengeyi doğru ayarlayabilmek ve besinleri kararında tüketebilmek. Gelecekte yapılacak çalışmalar doğru bildiğimiz birçok kavramı değiştirecek gibi görünüyor.

https://medicalxpress.com/news/2019-02-high-protein-diets-unhealthy.html Yorum Yaz
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isosonsuz 2 ay en beğenilen
Yağ yiyin. Asıl sağlıklı yaşam, yağda!
Trans yağ olmayacak yediğiniz yağ, buna dikkat edin.
Aslında ulaşılabilirlik açısından yenebilir yağlar; zeytin yağı ve tereyağı.
Burada dikkat edilmesi gereken ise zeytin yağının riviera yazanlarından, sıcak lezzetler yazanlarından uzak durmak. Bunlar 200 C derece üzeri sıcaklıklarda ısıl işlem görmüş ve damar endoteline zarar verecek forma dönüşmüş yağ asitleri içeriyor.
Özet:
1. Soğuk sıkım zeytinyağı
2. Doğal tereyağı
Not:
1. Yağı ocakta pişirmede kullanırken herzaman kısık ya da orta ateşte pişirin.
Zeytin yağı yaklaşık 180 C derecede, tereyağı yaklaşık 165 C derecede yanar, yağı yakarsanız yemeyin, dökün!
2. Tereyağı ise buzdolabında bile 1 aydan çok da fazla dayanmaz bozulur (buzlukta değil), bozulmuyorsa değiştirin, katkı maddelidir.
3. Zeytinyağını karanlıkta ve O2 ile temas etmeyecek şekilde saklayın (oda sıcaklığında saklanabilir)
Kardiyoloji uzmanı Dr Özcan Yücel'in üşenmeyip yazdığı, sitesinde ücretsiz paylaştığı, yağ içerikli beslenmeyle ilgili, anlaşılır, bilimsel, okuması keyifli kitabının linkini buyrun.son şansınız olabilir
Yağ yiyin. Asıl sağlıklı yaşam, yağda!Trans yağ olmayacak yediğiniz yağ, buna dikkat edin.Aslında ulaşılabilirlik açısından yenebilir yağlar; zeytin ya...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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:ArHaus: 2 ay
Karbonhidrat daha sağlıklı diyen araştırmalar çoğunlukla ya işlenmiş gıda/carb satan Nestle, Kellogs, Unilever gibi şirketler ya da insulin hormonu satarak para kazanan ilaç şirketleri tarafından fonlanmış araştırmalardır. İtibar etmeyin yani.

Bir de vegan dolar milyarderleri birleşip zaman zaman böyle et yemeyin ölürsünüz onun yerine carb yiyin türünden sözde araştırmalara destek verirler.
Gerçek çok farklı. Neyse ki insanlar artık yavaş yavaş uyanıyor. İnsan için en sağlıklı yiyecek et ve yağdır. (seed yağları değil, tereyağı, zeytinyağı vs. olacak)
İyi ya da kötü karbonhidrat ayrımı yoktur. Karbonhidrat zehirdir, çukurdur, ölümdür. Sizi kazanda ısınan su içindeki kurbağa gibi yavaş yavaş öldürür. Ne olduğunu anlayamazsınız, bir bakmışsınız 50'nize geldiğinizde şeker hastası olmuşsunuz.. Uzak durun.

Karbonhidrat daha sağlıklı diyen araştırmalar çoğunlukla ya işlenmiş gıda/carb satan Nestle, Kellogs, Unilever gibi şirketler ya da insulin hormonu satarak par...
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Yanıtla +13
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viper 2 ay
medicalexpress.com daki, biyoloji bilgisi magazin programlarıyla sınırlı kalmıs yazar'ın yaptıgı "sansasyonel" haberin, konu üzerinde bilgisi kısıtlı diger yazarlar tarafından aktarılmasi sonucu buraya kadar gelmis.
Tabi ki herkesten uzman olması beklenemez, haberin uydurma oldugunu anlamak icin referans gösterilen orjinal makaleye ulasıp detaylı sekilde okumak lazım. Malesef bircok bilimsel makale üyelik gerektirdiginden elde etmek zor olabiliyor.

Gel gelelim orjinal makaleye. Herkesin anlayacagı sekilde yazıyorum:
1- Diyet kelimesi sadece 1 kere kullanılmıs ve deneyde kullanilan solucanlara yedirilen bakterilerin hazirlanısı anlatılmıs.
2- Makalenin icinde: beslenme, protein tüketimi, karbonhidrat, lif gibi konulardan hic bahsedilmiyor, bu kelimeler hic kullanılmamıs.
3-Makalenin özeti: Protein sentezi (beslenme ve protein tüketimden tamamen bagımsız olarak) hızlandıgında hatalar olusabiliyor ve bu durum deneyde kullanılan solucanların ömrünü kısaltıyor.
Protein sentezi ne zaman hızlanır:
1-Enflamasyon.
2-Vücuda kimyasal ve organik moleküllerin girmesi (solunum, sindirim ve difüzyon).
3-Hormonal degisimler (stress, mutluluk,heyecan)
Yani gün boyu defalarca bu hızlanmaya maruz kalıyoruz, önemli olan bunlarin uzun süreli olmaması. Yani uzun süren stress, kronik hastalıklar, dengesiz/bozuk beslenme ömrü kısaltıyor. Ve bunu da zaten biliyoruz.
medicalexpress.com daki, biyoloji bilgisi magazin programlarıyla sınırlı kalmıs yazar'ın yaptıgı "sansasyonel" haberin, konu üzerinde bilgisi kısıtlı diger yaza...
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DH Misafiri 2 ay
Netflix te bununla ilgili bir belgeseli (FORK OVER KNİVES® 2011) izledikten sonra vejetaryen oldum. Sadece sebze ve tahılla besleniyorum. İnanın kabızlık sorunum kalmadı, enerjim arttı ki bu sex yaşantıma da farkettirdi. Ayrıca hiç açlık hissetmiyorsunuz. Valla ben hayvansal empati sebebiyle değil daha çok uzun ve sağlıklı yaşamak için seçtim. Sebze veya tahıl bulamazsam babamı bile yerim :)) Şaka bir yana az etcil bol otcul olun.
Written by Ömer
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JuliusStrasser 2 ay
Bulgur pilavı ve eriştede zararlımı karbonhidrat olduğundan?
karbonhidrat asyalı bir insan olunca zararlı olmuyormu nası çinliler ve japonlar baya fazla pirinç tüketerek ölümsüz kalabiliyorlar?
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:ArHaus: 2 ay
Carbleri tabi ki sıfırlayamazsın, amaç mümkün olduğunca düşük seviyede tutmak.

Şu an Beslenme ve Diyetetik bölümüde öğretilen zırvalar 50 yıllık denenmiş ve işe yaramadığı görülmüş, 50 yılın sonunda insanlara diyabet ve kalp hastalıkları, inflamasyon olarak geri dönmüş öğretiler.
50 yıldır hatta daha fazla süredir size hep düşük yağlı beslenip, bol tahıl, bol meyve, sebze yemeniz gerektiği söylendi, Kırmızı et ise kalp hastalığına ve kansere neden oluyormuş! Yani kısacası bol bol karbonhidrat yedirdiler. Geldiğimiz nokta da burası.
Carnivore hareketi şu an özellikle yurt dışında doktorlar, beslenme uzmanları, bilim insanları tarafından oldukça rağbet görüyor. İnsanlar yavaş yavaş tahılların, karbonhidratların hatta bazı sebzelerin kendileri için toksik olduğunu öğreniyorlar. Bunları hayatlarında çıkardıkları için daha sağlıklı yaşıyorlar.
Size de tavsiye ederim, karbonhidratları, şekeri, tahılı vs. hayatınızdan çıkardığınız an kendinizi daha iyi hissedeceksiniz, daha sağlıklı yaşayacaksınız.

#Yes2Meat
#MeatHeals
Bir de bu Vegan sapkınların sizi kara propagandalarıyla etkilemelerine izin vermeyin.

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scorpion20 2 ay
ne yersen ye yeterki doğal olsun
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Fenomenon 2 ay
Anlamiyordun ki biri diyor sadece protein ye diğeri diyor yeme. Biri diyor yağ ye diğeri diyor kesinlikle yeme..
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GoldPunch 2 ay
Tum karbonhidratlar zehirdir yazan arkadaş olmuş. Bu etobur olmak demek yani sadece protein ve yağ yemek demek. Yani bu bakışla salatalık, marul, brokoli, lahana domates, havuç gibi sebzeler de yasak. Bunlar da hep karbonhidrat. Bir besin ya yağdır ya protein ya da karbonhidrat.
Sen tüm karbonhidratlar zehirdir dersen bu çok yanlış olur. Üstelik çoğu doktorun akdeniz diyetini Alzheimer ve kalp hastalıklarından korunmak için önermesine rağmen.
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isosonsuz 2 ay GoldPunch
Yanlış anlaşılma var. İçinde karbonhidrat olan doğal yiyecekler belli miktarda alınmalı (günlük 100 gr karbonhidrat alımı öneriliyor), ancak ekmek gibi ya da bir süpermarketin raflarındaki paketli karbonhidratlı ürünler (bisküvi, çukulata...v.b.) yenmemeli.
Ya da yenecekse de yenmemesi gerektiğini bilerek az yenmeli.
Fruktoz içeriyor tüm meyveler. Akdeniz diyeti süper diye yiyince meyveleri fütursuzca yine yağ, ürik asit birikimiyle sonuçlanıyor süreç.
Aslında insanın ne yiyeceğini tam olarak şu kadar gram bundan, şu kadar gram bundan yiyeyim diyerek yemesi hiç sürdürülebilirliği olan bir yaklaşım değil, hiç kolay değil, eğlenceli de değil.
Köyde yaşayan yaşı 80 in üstündeki dedelere nenelere sorarsan be yediniz bunca yıl diye, geneli şöyle cevaplar; sabah çorba pişer ekmekle yenir, bide ikindi yemek pişer ne pişerse o yenir. Domates salatalık meyve ne bulunursa o yenir biraz da arada derede.
Önemli olan ağzına ne koyduğunun farkında olarak yemek yemek... film izlerken yenilen ıvır zıvırın hiç farkında olmadan haddi hesabı olmuyor...
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sendemail 2 ay
Yahu dikkat ediyorum ,
Özellikle balıkla beslenen ve dağdaki ırmaktan doğadan vs. tüketen toplumlarda elemanlar son derece sağlıklı oluyor,
bakınız ,
-iskandinav ülkeleri
-japonlar
(japon denizciler tüm pasifiğin içine etti bu arada...)
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Paetzold 2 ay sendemail
Aynen belgeselini izlemiştim bunun. Japonlarda saç dökülmesi diye birşey yok mesela. Deniz ürünleri tüketiyorlar. Deniz ürünlerinde hile yapmakta imkansız. Katkısız, doğal besleniyor adamlar.
Yanıtla +1
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:ArHaus: 2 ay
Karbonhidrat daha sağlıklı diyen araştırmalar çoğunlukla ya işlenmiş gıda/carb satan Nestle, Kellogs, Unilever gibi şirketler ya da insulin hormonu satarak para kazanan ilaç şirketleri tarafından fonlanmış araştırmalardır. İtibar etmeyin yani.

Bir de vegan dolar milyarderleri birleşip zaman zaman böyle et yemeyin ölürsünüz onun yerine carb yiyin türünden sözde araştırmalara destek verirler.
Gerçek çok farklı. Neyse ki insanlar artık yavaş yavaş uyanıyor. İnsan için en sağlıklı yiyecek et ve yağdır. (seed yağları değil, tereyağı, zeytinyağı vs. olacak)
İyi ya da kötü karbonhidrat ayrımı yoktur. Karbonhidrat zehirdir, çukurdur, ölümdür. Sizi kazanda ısınan su içindeki kurbağa gibi yavaş yavaş öldürür. Ne olduğunu anlayamazsınız, bir bakmışsınız 50'nize geldiğinizde şeker hastası olmuşsunuz.. Uzak durun.

Yanıtla +13
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serafon 2 ay
Az yiyin, öz yiyin. Arada bir oruç tutun. Hareketi eksik etmeyin. Temizliğe dikkat edin. Uykuyu doğru zamanlarda ve yeterince uyuyun. Gerisine fazla kafayı takmayın!
Yanıtla +5
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Boldrex 2 ay
Türkiyede sorun olmaz, protein değeri yüksek gıdalar çok pahalı.
Yanıtla +1
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