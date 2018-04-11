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Yurt dışından alışverişlerde gümrük vergisi sınırı düştü

Yurt dışından alışverişlerde gümrük vergisi sınırı resmi olarak düştü. Aliexpress, Amazon, Gearbest vb. yurt dışı alışveriş sitelerinden yapılan alışverişlerde gümrük vergisi sınırı ne kadar oldu?
1 yıl
85,5b
3
289
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışından alışverişlerde vergi muafiyeti sınırı 30 euro’dan 22 euro’ya düştü. Kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte 22 euro’yu aşan alışverişlerden gümrük vergisi alınacak.


Gümrük vergisi sınırı  ne kadar?

Posta ve kargo şirketlerinin, 4458 Sayılı Gümrük Kanununda yapılan bu değişikliğe uyum sağlayabilmesi için 15 günlük geçiş dönemi belirlendi. Vergi muafiyeti sınırını 22 euro’ya düşüren karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. O tarihten itibaren verilecek 22 euro’yu aşan siparişlerden gümrük vergisi alınacak.

Yurt dışından alışverişlerde gümrük muafiyeti 2016 yılında 75 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü. Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak bu oranın 22 Euro olarak uygulanması nedeniyle söz konusu değişikliğin hazırlandığı belirtiliyor.

Gümrük vergisi nasıl hesaplanır?

Sipariş tutarı 22 euro’yu (bugünkü kura göre 112 lira) aşan alışverişlerde gönderim yapılan ülke AB üyesi ise yüzde 18, diğer ülkelerde ise yüzde 20 gümrük vergisi alınır.



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hareketliperde 1 yıl en beğenilen
Bir şey değişmedi ki. 2 ay öncede 112 ₺ alışveriş vergi sınırındaydı şimdi de 112₺ vergi sınırında.
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TNTB 1 yıl
Fotoğraftaki bozuk para en az 100 lira
3 Yanıt Yanıtla +254
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No Way Out 1 yıl
Bu ülkede bir gün ya bir gün iyi birşey olmaz mı?
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8 Avatar Avatar Avatar
mikropzoft 1 hf.
Artık kargolar 6 aya anca gelir heralde
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Huysuz İhtiyar 1 hf.
- Ozetle, artik tum AliExpress siparisleri gumruge takilacak👏🏻
- Pasaporta IMEI kayit hakki periyodu da iki yildan uc yila cikarildi
- Daha yeni cep telefonunda OTV %50’ye cekilmisti. Dunyada telefon alirken toplamda %80 vergi odeyen tek toplumuz
GARA GARA dusunuyoruz.
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alphecca 1 hf.
Yani kısaca bize şöyle geçiriyorlar... Burası çok önemli [>:]
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rebelpirate 1 hf.
şansa bak xiaominin akıllı ürünlerini almıştım 20 tane ürün yolda inşallah 15 gün içinde gelir yoksa hepsine vergi vereceğim. işin tuhaf tarafı vergi versem bile ülkemizde satılanlardan çok çok ucuza gelecek.
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McCarty 1 hf.
bugun itibariyle 16 siparişim vardı.
nisan başındaki haftadan 3 siparişim vardı. biri bugun geldi. diğeride akşam üstü Türkiyeye giriş yapmış

kaldı 14
31 mayıs'a kadar gelenler geldi yoksa hazirana kalanlar vergili...
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GOXIN 1 hf.
Bu hızla gidilirse "Neden yurt dışından ürün almıyorsunuz diye almadığımız ürünler üzerinden %18 vergi kesilecek."
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boyka06 1 hf.
Vay be.. kelimelerin bittiği andır şu an..döviz işlemlerine de kambiyo vergisi gelmiş bugün.. AliExpresi de bitirdiler..ulan şu denk geldiğimiz döneme bakın bi ya..
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SUAVI 1 hf.
Öbür yeni başlıktan devam edilmeli...
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Bar_Fedaisi 1 hf.
Bir zamanlar 150 Euro sınır vardı. Bu bile bize yetmezken 22 Euroya kadar düşürdüler. Şimdi bu sınırı da kaldırmışlar öyle mi? Gerçi kaldırdıkları sınır mı başka bir şey mi belli değil. Vatandaşa sürekli bir şeyler kaldırıyorlar.
Anayasa referandumunda EVET diyerek, bütün ülkenin geleceğini bir adamın iki dudağı arasına bıraktığımız gün her şey bitmişti zaten. TBMM çalışmıyor ya da çalıştırılmıyor, sadece bir adamın iki dudağı ne derse o oluyor. Geçmiş olsun...
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