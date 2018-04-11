Yurt dışından alışverişlerde gümrük vergisi sınırı düştü

Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışından alışverişlerde vergi muafiyeti sınırı 30 euro’dan 22 euro’ya düştü. Kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte 22 euro’yu aşan alışverişlerden gümrük vergisi alınacak.





Gümrük vergisi sınırı ne kadar?

Posta ve kargo şirketlerinin, 4458 Sayılı Gümrük Kanununda yapılan bu değişikliğe uyum sağlayabilmesi için 15 günlük geçiş dönemi belirlendi. Vergi muafiyeti sınırını 22 euro’ya düşüren karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. O tarihten itibaren verilecek 22 euro’yu aşan siparişlerden gümrük vergisi alınacak.

Yurt dışından alışverişlerde gümrük muafiyeti 2016 yılında 75 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü. Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak bu oranın 22 Euro olarak uygulanması nedeniyle söz konusu değişikliğin hazırlandığı belirtiliyor.

Gümrük vergisi nasıl hesaplanır?

Sipariş tutarı 22 euro’yu (bugünkü kura göre 112 lira) aşan alışverişlerde gönderim yapılan ülke AB üyesi ise yüzde 18, diğer ülkelerde ise yüzde 20 gümrük vergisi alınır.