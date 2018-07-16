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ZTE, ABD yasağının resmen kaldırıldığını açıkladı: Anlaşmanın bedeli 1.4 milyar dolar

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ZTE'ye verilen yedi yıllık ihracat yasağının resmen kaldırıldığı açıklandı. Gelişmenin detayları haberimizde.
10 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Telekominikasyon ekipmanları ve akıllı telefon üreticisi ZTE, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen ihracat yasağının ABD Ticaret Bakanlığı tarafından resmen kaldırıldığını açıkladı.

ZTE, ABD'ye toplamda 1.4 milyar dolar ödedi

Çinli teknoloji şirketinin ABD'deki ana iş faaliyetlerine devam etmesini sağlayan bu gelişme, anlaşıldığı yönünde sızan haberlerin hemen ertesinde gerçekleşti. ZTE anlaşmanın parçası olarak ödediği 1 milyar dolarlık cezaya ek olarak bir emanet hesaba 400 milyon dolar daha yatırdığı ifade edildi.
Toplamda 1.4 milyar dolarlık ödeme sonucunda ZTE, ABD'deki tedarikçilerine yeniden erişim sağladığını açıkladı. Şirketin tekrar ABD'nin yasaklarını delmesi sonucunda ise emanet hesaba yatırılan paraya el konulacağı belirtiliyor. Anlaşma kapsamında ZTE'nin şirket yönetim kurulunu yeniden oluşturduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gizmochina.com/2018/07/16/zte-us-ban-officially-lifted/ Yorum Yaz
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deoks 10 ay en beğenilen
21. Yüzyılda haraç böyle oluyormuş demekki
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dere.beyi 10 ay
dünya lideri dediğin böyle olur işte
lafta değil...
2 Yanıt Yanıtla +14
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brshr 10 ay
Ona dünya lideri değil haydut denir. Aynısı Türkiye'de olsa diktatör dersiniz.
1 Yanıt Yanıtla +8
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homebird 10 ay
Dh forumu iyice Amerikan hayranı dolmuş. Bu kadar propaganda sağanağı altında, çok da şaşırtıcı bir sonuç değil.
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The Hollow 10 ay
Hocam alıntı yapmakla hata yaptınız. Ben bilerek o hataya düşmedim. Cümlelerin hepsi birbirinden komik.. Ama, kaç yıldır bu forumun üyesiyim şu belki gördüğüm en saçma cümle olabilir.
"Mesela bir İngilize Amerikan edebiyatı dediğinde yüzündeki küçümseyici ifadeyi anında yakalarsın." Gecenin bir yarısı kahkaha attım ya.
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homebird 10 ay The Hollow
Amerikan şairlerinin hepsini toplasan bir "William Shakespeare" etmez. Tüm romancılarını toplasan bir "Dosdoyevski" etmez. Sen boşver bu konuları Hamburgerini ye , kolanı iç, Hoolywood filmini izle. Bu konular sana fazla gelir. Gülmek istersen de bir ayna bul.
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The Hollow 10 ay
Sıkıyı gördüklerinde darmadağan olacak insanlardan oluşmuşmuş.. İyi güldüm. Ne görmüş acaba zenciye ateş açan polis videolarını izlemişte mi böyle bir kanıya varmış.
Bu kafayı yaşayan bir insan zaten mutsuz olmaz bu hayatta. Bir yönden güzel birşey aslında. Konuda bahsedilen Çin menşeli ZTE şirketini geçtim.. Hindistan'ın borusu ötmeye başlayacakmış. Hindistan önce aç karnını doyursun. Mühendislerini, zeki vatandaşlarını ABD'ye kaptırmayı engellesin. O zaman rakip olabilir belki..
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Quard 10 ay
BM'de 5 büyük var diyoruz ya aslında tek büyük ülke var o da ABD.
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homebird 10 ay
ABD'nin elindeki ekonomi ve silah gücü sizi aldatmasın. İki yüz yıllık geçmişe sahip, köksüz, özgün bir kültürü ve millet geleneği olmayan toplama bir ülkedir kendileri. Bakmayın hollywood filmlerinde caka sattıklarına, sıkıyı gördüklerinde hepsi darmadağın olacak insanlardan oluşmuş bir ülkedir.

Bundan 50 -100 yıl sonra durum tersine dönecek, Çin'in hatta Hindistan'ın borusu ötmeye başlayacak. O zaman ABD bu günlerini çok arayacak.
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denizaya 10 ay homebird
Ne cahilce bir mesaj, siz tarihi nerede öğreniyorsunuz? köksüzmüş de, toplama bir ülkeymiş de, hepsi darmadağın olacakmış da...
Sen Amerika iç savaşı ve öncesini okudun mu? fransız, ingiliz, ispanyol, portekiz avrupalılar amerikan topraklarına gelip koloniler halinde kasabalar oluşturduklarında öyle zorluklarla yaşamışlar ki, yıllar sonra bir vücut olmuşlar, iç savaştan sonrada dünya üzerinde görülmemiş bir milliyetçilik ve ülkeye bağlılık refleksi geliştirmişler...ülkedeki tüm eski ataları ingilizleri ispanyolalrı savaşarak kovmuşlar..çin hindistan mı amerikaya kafa tutacak, sen en son savaş bütçelerine bak..
ulan maeirka yıkıldı diyelim süper güç arapalrın veya türklerin içinden mi çıkcak? yine maerikalıların içinden çıkcak.
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Jon SNOW 37 10 ay
Mok icinde yasayan hintliler cinliler amerikayi gececekmis hahahaha

Ya abi yeter su kaynaksiz abd batacak kolpalariniz

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deoks 10 ay en beğenilen
21. Yüzyılda haraç böyle oluyormuş demekki
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__Nikolaus__ 10 ay
1.4 milyar dolar karı amerikada ne kadar zamanda yapabilir acaba zte ? Çok ciddi bir miktar.
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danner 10 ay __Nikolaus__
Hocam aslında şöyle bir konu var sadece amerika olarak bakmamak lazım. Amerika yasaklar geri yardakçılarıda yasaklar o yüzden abd 100 ülkelik bir pazar olarak bakmakta fayda var.
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dere.beyi 10 ay
dünya lideri dediğin böyle olur işte
lafta değil...
2 Yanıt Yanıtla +14
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TearsForFears 10 ay dere.beyi
Amerikanın lideri kim olursa olsun herkese her istediğini yaptırabilir. Amerika yahu bu dünyayı yöneten ülkelerden biri.
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brshr 10 ay
Ona dünya lideri değil haydut denir. Aynısı Türkiye'de olsa diktatör dersiniz.
1 Yanıt Yanıtla +8
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zte, yasak ve
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