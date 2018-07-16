ZTE, ABD yasağının resmen kaldırıldığını açıkladı: Anlaşmanın bedeli 1.4 milyar dolar

Teknoloji Editörü
Telekominikasyon ekipmanları ve akıllı telefon üreticisi ZTE, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen ihracat yasağının ABD Ticaret Bakanlığı tarafından resmen kaldırıldığını açıkladı.
ZTE, ABD'ye toplamda 1.4 milyar dolar ödedi
Çinli teknoloji şirketinin ABD'deki ana iş faaliyetlerine devam etmesini sağlayan bu gelişme, anlaşıldığı yönünde sızan haberlerin hemen ertesinde gerçekleşti. ZTE anlaşmanın parçası olarak ödediği 1 milyar dolarlık cezaya ek olarak bir emanet hesaba 400 milyon dolar daha yatırdığı ifade edildi.Toplamda 1.4 milyar dolarlık ödeme sonucunda ZTE, ABD'deki tedarikçilerine yeniden erişim sağladığını açıkladı. Şirketin tekrar ABD'nin yasaklarını delmesi sonucunda ise emanet hesaba yatırılan paraya el konulacağı belirtiliyor. Anlaşma kapsamında ZTE'nin şirket yönetim kurulunu yeniden oluşturduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
https://www.gizmochina.com/2018/07/16/zte-us-ban-officially-lifted/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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