ZTE, Intel işlemci kullanan düşük maliyetli Android telefon hazırlıyor

Çin merkezli akıllı cihaz üreticilerinden ZTE, yılın ikinci yarısında Intel platformunu kullanan düşük maliyetli akıllı telefon sunmayı planlıyor. Mobil Dünya Kongresi'nde, ZTE ile işbirliği yapacağını açıklayan Intel, Z2xxx serisi Atom işlemcileriyle akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda yaygınlık kazanmayı hedefliyor. Bu noktada ZTE'nin piyasaya sunacağı düşük maliyetli model, Qualcomm ve Nvidia gibi güçlü rakiplere karşı Intel'in bir nevi nabız yoklayacağı ürün olabilir.

Gelen bilgilere göre Çin pazarında 160 dolar civarında bir fiyatlandırma ile sunulacak olan ZTE üretimi telefon, Atom Z2000 işlemcisinden güç alacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 512 Kb Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan tek çekirdekli işlemcide güçlü bir grafik/video biriminin olacağı ifade ediliyor. 1GHz çalışma frekansına sahip olacak işlemci ayrıca yine bir Intel çözümü olan XMM 6265 3G HSPA+ modem (2G, 3G çift SIM kart desteği) ile kullanılabilecek.

ZTE'nin düşük maliyetli Intel telefonun kesinleşmiş çıkış tarihi şu an için bilinmiyor.