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ZTE, Intel işlemci kullanan düşük maliyetli Android telefon hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,7b
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17
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli akıllı cihaz üreticilerinden ZTE, yılın ikinci yarısında Intel platformunu kullanan düşük maliyetli akıllı telefon sunmayı planlıyor. Mobil Dünya Kongresi'nde, ZTE ile işbirliği yapacağını açıklayan Intel, Z2xxx serisi Atom işlemcileriyle akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda yaygınlık kazanmayı hedefliyor. Bu noktada ZTE'nin piyasaya sunacağı düşük maliyetli model, Qualcomm ve Nvidia gibi güçlü rakiplere karşı Intel'in bir nevi nabız yoklayacağı ürün olabilir.
Gelen bilgilere göre Çin pazarında 160 dolar civarında bir fiyatlandırma ile sunulacak olan ZTE üretimi telefon, Atom Z2000 işlemcisinden güç alacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 512 Kb Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan tek çekirdekli işlemcide güçlü bir grafik/video biriminin olacağı ifade ediliyor. 1GHz çalışma frekansına sahip olacak işlemci ayrıca yine bir Intel çözümü olan XMM 6265 3G HSPA+ modem (2G, 3G çift SIM kart desteği) ile kullanılabilecek.
ZTE'nin düşük maliyetli Intel telefonun kesinleşmiş çıkış tarihi şu an için bilinmiyor. 

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gamershell 7 yıl en beğenilen
intel ve düşük maliyet sizede komik gelmiyor mu ?
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Dovahkiin 7 yıl
Intel hâlâ anlamadın mı Atom'un 5 para etmediğini! Neden bu kadar ısrarcılar anlamıyorum.
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Recharged 7 yıl
Bana pekte uzun ömürlü olacakmış gibi gelmiyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Yoklasın bakalım piyasanın nabzını Intel sonu pek iyi olmıyıcak ama iyi bir alıştırm aiçin iyi seçilmiş bir frma..
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vidoko 7 yıl
(tr için)fiyatı 400 tl yi geçmesin win8 phone yazılımıyla gelsin birazda malzeme kalitesi olduktan sonra neden alınmasın?
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savinelli 7 yıl
Intel mi? Şarjı kaç dk gidecek? Kaç adet fan olacak? :)
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napolyon94 7 yıl savinelli
ahmetaktas
Intel mi? Şarjı kaç dk gidecek? Kaç adet fan olacak? :)

Aktif kullanımda 520 dk, beklemede 9 gün, malesef fan yok
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sesslayt 7 yıl
başı hotel işlemci kollaniyön telefonda windows 7yada windows 8 ile çalışsın o zaman kral olur at telefon
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Yaratık00 7 yıl
photoshop cs4 ü açmışlar, iphone almışlar, bir android telefondanda tuşları almışlar ve google görsellerden intel logo yazıp logoyuda yapıştırdınmı "ZTE, Intel işlemci kullanan düşük maliyetli Android telefon hazırlıyor" olmuş :D
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-Ege 7 yıl Yaratık00
Yaratık00
photoshop cs4 ü açmışlar, iphone almışlar, bir android telefondanda tuşları almışlar ve google görsellerden intel logo yazıp logoyuda yapıştırdınmı "ZTE, Intel işlemci kullanan düşük maliyetli Android telefon hazırlıyor" olmuş :D

Ne bu şimdi? Dalga mı geçiyorsun?
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.mert 7 yıl Yaratık00
Yaratık00
photoshop cs4 ü açmışlar, iphone almışlar, bir android telefondanda tuşları almışlar ve google görsellerden intel logo yazıp logoyuda yapıştırdınmı "ZTE, Intel işlemci kullanan düşük maliyetli Android telefon hazırlıyor" olmuş :D

Ahahahahaha

















Cok komik
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DH Misafiri 7 yıl
güç tüketim değerleri önemli olan, notebook gibi 4-5 saatte bir şarj edilecekse bir anlamı yok.
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söny 7 yıl
DualQuad core'lu çin telefonlarından sonra bunları görmek gayet güzel türkiyeye gelmez sanırım ama çinlilerin akıllı telefon pazarından korkucaksın hdc gooaplle lar falan
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gamershell 7 yıl en beğenilen
intel ve düşük maliyet sizede komik gelmiyor mu ?
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dirokzan 7 yıl
keşke ülkemizde de böyle orta halli uygun fiyata telefonlar olsaydı.bıktık artık şu fahiş fiyatlardan...
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