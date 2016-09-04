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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE ülkemizde vites yükseltmek istiyor: Beşiktaş ile görüşüyorlar

Ülkemizdeki operatör telefonlarının pek çoğuna imza atan ZTE, kendi markasını ön plana çıkaracak girişimlerine son dönemde hız verdi. Şirketin ülkemizle ilgili büyüme planında ilginç detaylar var.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,6b
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20
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Blade V6 ile ülkemizdeki marka varlığını belli etmeye başlayan ve Blade V7 serisi ile daha fazla görünür olan ZTE'yi önümüzdeki günlerde daha fazla duyacak ve daha çok konuşacağız gibi. Axon serisi üst seviye akıllı telefon modellerini, Ekim ayında satışa sunmayı planlayan Çin merkezli şirket, tanıtım faaliyetlerine de hız veriyor.
ZTE ülkemizde vites yükseltmek istiyor: Beşiktaş ile görüşüyorlar
 
Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2016 Fuarı'nda ZTE'nin standı önemli bir misafiri ağırladı. Teknoloji tutkunları ve basın mensuplarının ziyaret ettiği stand, aynı zamanda Beşiktaş başkanı Fikret Ormanı da ağırladı. Aslında sayın başkan teknolojiyi uzak değil hatta bir teknoloji yayın olarak Donanım Haber'e de röportaj vermişti.
Tahmin edebileceğiniz üzere sayın Fikret Orman'ıni, ZTE standını gezmesindeki birinci öncelik teknoloji merakı değil, yeni işbirlikleri için toplantı gerçekleştirmekti. Kapalı kapılar ardında neredeyse 1 saate yakın süren görüşmede, ZTE ve BJK, çeşitli işbirliği modelleri üzerinde görüşürken, çeşitli sponsorluk opsiyonları üzerinde fikir alışverişi yapıldı.
ZTE ülkemizde vites yükseltmek istiyor: Beşiktaş ile görüşüyorlar
 
Editörümüz Erdi Özüağ, bu önemli görüşmeyi yerinde takip etti. 
Fuar alanında işittiğimiz olası bazı ortak çalışma modelleri olsa da, henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmadığından, şu aşamada paylaşmak doğru olmayabilir. Futbola ciddi yatırım yapan ZTE, daha önce İspanya'da Sevilla ve Almanya'da da Borussia Mönchengladbach takımlarıyla sponsorluk anlaşması imzalamıştı.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça, buradan paylaşmaya devam edeceğiz.  

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GrıezmaNN 3 yıl en beğenilen Escapetolife
Escapetolife

Sponsor ve reklama milyon dolarlar harcayacağına o parayı telefonda indirim olarak sunsa, kulaktan kulağa yayılır zaten şu fiyata şu özelliklerde telefon var diye. Xiaomi Türkiye'de hiç reklam yapmadığı halde bir çok kişinin gözünde apple gibi marka.

Yav he he. Xiaomi Türkiye'de Apple gibi markaymış.

Sokağa çık gençlerin %75'ine sor, Xiaomi'yi YU-MA-TU gibi bişey sanarlar. Yaş büyüdükçe bu tanımamazlık oranı daha da artar.

Bişeyi abartmanın da bir derecesi var. Xiaomi Apple'la aynı kalitede telefon yapıyor dersin anlarım. Birçok kişinin gözünde Apple gibi marka demek komik kaçıyor.
EscapetolifeSponsor ve reklama milyon dolarlar harcayacağına o parayı telefonda indirim olarak sunsa, kulaktan kulağa yayılır zaten şu f...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Escapetolife 3 yıl
Sponsor ve reklama milyon dolarlar harcayacağına o parayı telefonda indirim olarak sunsa, kulaktan kulağa yayılır zaten şu fiyata şu özelliklerde telefon var diye. Xiaomi Türkiye'de hiç reklam yapmadığı halde bir çok kişinin gözünde apple gibi marka.
Sponsor ve reklama milyon dolarlar harcayacağına o parayı telefonda indirim olarak sunsa, kulaktan kulağa yayılır zaten şu fiyata şu özelliklerde telefon var di...
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3 Yanıt Yanıtla +17
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XPerience 3 yıl
Adam kulüp başkanı değil ki bildiğin ticaret uzmanı.
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DH Misafiri 3 yıl
Fiko başkan ZTE'yi kiralar çinlilerin ruhu bile duymaz :)
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personalcomputer 3 yıl
Büyük takımlarla anlaşmak teknoloji şirketleri için önemli bir strateji.
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murat-smsk 3 yıl
Başkan gaza geldi iyice zte yi bonservissiz alır
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ufuk172 3 yıl
O değilde axon 7 bjk special edition, siyah gövde+sd820+4gbram+64gb hafıza+çubuklu forma şeklinde kılıfla, 1999tlden bir gelse.
Alınır.
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kadirirdem 3 yıl
güzel taktik ama bununla uğraşmayıp bu harcayacakları parayı telefon fiyatlarını düşürseler ve iddaa'lı bir model çıkarsalar bence daha çok duyulurlar...
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xxxx1 3 yıl
bir renkte bunlar kor formaya,gelen giden bir renk yapıştırıyor bjk ye...
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hidrojennn 3 yıl
zte yanlış yapmış milli takımı destekleyecekti. GS,FB,TS, v.b. taraftarlar bu beşiktaşın sponsoru diye mesafe koyar markaya.
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eskibirkurt 3 yıl
Donanım haber ölücüsü gibi ucuz transfer yapıyor denen Fikret Orman ve DH editörü yanyana :)
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XPerience 3 yıl
Adam kulüp başkanı değil ki bildiğin ticaret uzmanı.
Yanıtla +4
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Escapetolife 3 yıl
Sponsor ve reklama milyon dolarlar harcayacağına o parayı telefonda indirim olarak sunsa, kulaktan kulağa yayılır zaten şu fiyata şu özelliklerde telefon var diye. Xiaomi Türkiye'de hiç reklam yapmadığı halde bir çok kişinin gözünde apple gibi marka.
3 Yanıt Yanıtla +17
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GrıezmaNN 3 yıl Escapetolife
Escapetolife

Sponsor ve reklama milyon dolarlar harcayacağına o parayı telefonda indirim olarak sunsa, kulaktan kulağa yayılır zaten şu fiyata şu özelliklerde telefon var diye. Xiaomi Türkiye'de hiç reklam yapmadığı halde bir çok kişinin gözünde apple gibi marka.

Yav he he. Xiaomi Türkiye'de Apple gibi markaymış.

Sokağa çık gençlerin %75'ine sor, Xiaomi'yi YU-MA-TU gibi bişey sanarlar. Yaş büyüdükçe bu tanımamazlık oranı daha da artar.

Bişeyi abartmanın da bir derecesi var. Xiaomi Apple'la aynı kalitede telefon yapıyor dersin anlarım. Birçok kişinin gözünde Apple gibi marka demek komik kaçıyor.
1 Yanıt Yanıtla +26
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Sasaki Kojiro 3 yıl Escapetolife
Eğer dediğinizi yaparsa insanların akıllarında f/p telefonu olarak yer edinir ki bu da LG'nin başını bugün bile hala ağrıtan bir durum.
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DARBE 3 yıl Escapetolife
Escapetolife
Sponsor ve reklama milyon dolarlar harcayacağına o parayı telefonda indirim olarak sunsa, kulaktan kulağa yayılır zaten şu fiyata şu özelliklerde telefon var diye. Xiaomi Türkiye'de hiç reklam yapmadığı halde bir çok kişinin gözünde apple gibi marka.

Benim gözümde ayfondan da zamsungdan da önde. En azından kaliteyi ucuza sunuyor ve insanların istediği cihazları üretiyor.
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