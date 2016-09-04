ZTE ülkemizde vites yükseltmek istiyor: Beşiktaş ile görüşüyorlar

Blade V6 ile ülkemizdeki marka varlığını belli etmeye başlayan ve Blade V7 serisi ile daha fazla görünür olan ZTE'yi önümüzdeki günlerde daha fazla duyacak ve daha çok konuşacağız gibi. Axon serisi üst seviye akıllı telefon modellerini, Ekim ayında satışa sunmayı planlayan Çin merkezli şirket, tanıtım faaliyetlerine de hız veriyor.

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2016 Fuarı'nda ZTE'nin standı önemli bir misafiri ağırladı. Teknoloji tutkunları ve basın mensuplarının ziyaret ettiği stand, aynı zamanda Beşiktaş başkanı Fikret Ormanı da ağırladı. Aslında sayın başkan teknolojiyi uzak değil hatta bir teknoloji yayın olarak Donanım Haber'e de röportaj vermişti.

Tahmin edebileceğiniz üzere sayın Fikret Orman'ıni, ZTE standını gezmesindeki birinci öncelik teknoloji merakı değil, yeni işbirlikleri için toplantı gerçekleştirmekti. Kapalı kapılar ardında neredeyse 1 saate yakın süren görüşmede, ZTE ve BJK, çeşitli işbirliği modelleri üzerinde görüşürken, çeşitli sponsorluk opsiyonları üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Editörümüz Erdi Özüağ, bu önemli görüşmeyi yerinde takip etti.

Fuar alanında işittiğimiz olası bazı ortak çalışma modelleri olsa da, henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmadığından, şu aşamada paylaşmak doğru olmayabilir. Futbola ciddi yatırım yapan ZTE, daha önce İspanya'da Sevilla ve Almanya'da da Borussia Mönchengladbach takımlarıyla sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

Konuyla ilgili gelişmeler oldukça, buradan paylaşmaya devam edeceğiz.