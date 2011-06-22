ZTE'den Android 2.3.4 işletim sistemli yeni telefon; Libra

Çin merkezli telefon üreticilerinden ZTE, ilk defa Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gördüğümüz Libra isimli yeni akıllı telefonunu detaylandırdı. Android işletim sisteminin 2.3.4 sürümüyle çalışan ve Qualcomm'un 600MHz hızındaki MSM7227-1 işlemcisinden güç alan telefon, 3.5-inç boyutunda ve WVGA çözünürlüğünde ekrana sahip.

X880 kod adıyla da tanınan telefon ZTE Libra'da 3 Megapiksel çözünürlüğünde, oto-fokus yapabilen bir kamera bulunuyor. Dİğer özellikler arasında WiFi, akselometre, yakınlık sensörü, dijital pusulaya ve a-GPS özelliğine yer verilen Android tabanlı telefon, çalışmak için ihtiyaç duyduğu gücü üzerinde yer alan 1300 mAh kapasiteli pilden alıyor.

Asya pazarında yeni yeni satışa sunulan ZTE Libra'nın (X880) diğer pazarlara ne zaman geleceği ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise sunulacağı ise bilinmiyor.