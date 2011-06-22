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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE'den Android 2.3.4 işletim sistemli yeni telefon; Libra

7 yıl
10,3b
1
15
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli telefon üreticilerinden ZTE, ilk defa Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gördüğümüz Libra isimli yeni akıllı telefonunu detaylandırdı. Android işletim sisteminin 2.3.4 sürümüyle çalışan ve Qualcomm'un 600MHz hızındaki MSM7227-1 işlemcisinden güç alan telefon, 3.5-inç boyutunda ve WVGA çözünürlüğünde ekrana sahip.
 X880 kod adıyla da tanınan telefon ZTE Libra'da 3 Megapiksel çözünürlüğünde, oto-fokus yapabilen bir kamera bulunuyor. Dİğer özellikler arasında WiFi, akselometre, yakınlık sensörü, dijital pusulaya ve a-GPS özelliğine yer verilen Android tabanlı telefon, çalışmak için ihtiyaç duyduğu gücü üzerinde yer alan 1300 mAh kapasiteli pilden alıyor. 
Asya pazarında yeni yeni satışa sunulan ZTE Libra'nın (X880) diğer pazarlara ne zaman geleceği ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise sunulacağı ise bilinmiyor.

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uLtRaTRim 7 yıl en beğenilen
Bunu iphone'a benzetenlere bir öneri: Hemen en yakınınızdaki optiğe koşun.
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Tanarri 7 yıl
Juan Pablo Montoya
MEMO1 ayfon çakması
Yok artık Lebron James.

bu yoruma alışın artık
saat haberinden tutunda araba haberine artık favori sözcük bu fanboy lar sağolsun dilimize doladılar bu lafı günlük yaşamımda dlime dolandı örnek: artık aa abi şu kız xxx mankene benziyo. Pehh ayfon çaması xDDD suratta aşalıycı bi tavırla xDDD
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lazloo 7 yıl

Tanarri

Juan Pablo Montoya

MEMO1 ayfon çakması
Yok artık Lebron James.


bu yoruma alışın artık
saat haberinden tutunda araba haberine artık favori sözcük bu fanboy lar sağolsun dilimize doladılar bu lafı günlük yaşamımda dlime dolandı örnek: artık aa abi şu kız xxx mankene benziyo. Pehh ayfon çaması xDDD suratta aşalıycı bi tavırla xDDD


O zaman karşılığında da Yok aryık Lebron James denir buna. :D
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neo01470 7 yıl
Vodafone 945 v2.0
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jakops. 7 yıl
aaferin ona, oto-fokus yapabiliyomuş :D :D
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depeche35 7 yıl
Piyasada rekabet bize yarayacaktır.
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xemreeex 7 yıl
uLtRaTRim
Bunu iphonea benzetenlere bir öneri: Hemen en yakınınızdaki optiğe koşun.

Hahaha güzeldi dostum :)
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Volkanbaba 7 yıl
Düşük model giriş seviyesi ancak olabilir.
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yunuss.10 7 yıl
Bu telefonu neresi sattıracak acaba ?

Ne özellikleri iyi nede tasarımı ilgi çekici.

Ancak çok ucuz olursa satılır
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uLtRaTRim 7 yıl en beğenilen
Bunu iphone'a benzetenlere bir öneri: Hemen en yakınınızdaki optiğe koşun.
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Bukalemun 7 yıl
ZTE önce VDF 945 E ANDORİD 2,2 FROYO çıkarsın , 600mhz ve bu özelliklerde zaten 2/3 tane cihazı var , hatta bu cihaz 100/150 dolar seviyesinde çıksa bile donanımsal olarak çok kötü . ancak T10 a rakip olur yada VDF 845 e.
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Skörtıl_Nimo 7 yıl
ayfon çakması
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lazloo 7 yıl

MEMO1

ayfon çakması

Yok artık Lebron James.
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blazer95 7 yıl
fiyati uygun olmazsa yanina bile yaklasilmaz :)
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acbold 7 yıl
o a5 yazısını tasarlamak için çok uğraşmışlar anlaşılan...
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