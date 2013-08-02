Zaman tüneli oluşturma projesi Line.do hayata geçiyor





Türkiye'de girişimcilik konusunda geliştirdiği araçlar ve yeniliklerle kendisini tanıtan Startup Kitchen, Line.do adlı yeni projesini tanıttı.





Basit bir zaman tüneli oluşturma aracı olarak tanımlanan Line.do, web platformu üzerinden hizmet veren bir uygulama. Proje aslında temelini blogculuktan alıyor. Kullanıcılar tamamen hayalgüçlerine kalmış içeriklerle kendi zaman tünellerini oluşturabiliyor.





Proje bunun için sayısız üçüncü taraf platform ile işbirliği yapacak. Ancak şimdilik YouTube, Vimeo, SoundCloud üzerinden içerik eklenebiliyor. Proje şu anda davetiye yöntemiyle çalışıyor ve 20 adet örnek proje de sitede sergileniyor.





Örneğin Galatasaray'ın UEFA kupasına giden yoldaki tüm karşılaşmalarını stat, hakem bilgileri ile birlikte video olarak zaman tüneline ekleyebiliyorsunuz. Böylece hem kendiniz hem de ziyaretçileriniz için hoş bir tecrübe ortaya çıkıyor. Dilerseniz kendi yaşantınızın bir kesitinin de içeriklerle süsleyerek zaman tünelini oluşturabilirsiniz.





Proje sosyalleşmeye de önem veriyor. Zaman tünellerinizi paylaştıkça ziyaretçiler yorumlar yapabilecek ve size ilgili içerikler önerebilecek. Böylece zaman tüneliniz oldukça geniş bir kapsama sahip olacak.

http://line.do/