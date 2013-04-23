Zeiss, üç yeni E-Mount lensini 7 Mayıs tarihinde duyuruyor

Dünyanın önde gelen optik üreticileri arasında yer alan Zeiss, öğrenilen son bilgilere göre üç yeni lensini 7 Mayıs tarihinde kullanıcılar karşısına çıkartacak.

Sony'in E-Mount bağlantı yapısına sahip NEX serisi aynasız fotoğraf makineleri için geliştirildiği belirtilen lens modellerinin sabit odak uzaklıklarına ve diyaframa sahip Planar 32mm F/1.8, Distagon 12mm F/2.8 ve Macro Planar 50mm F/2.8 modelleri olduğu ve bu lenslerin tam kare değil, APS-C sensör yapısına göre hazırlandığı belirtiliyor.

Duyurulacak olan lenslerden Planar 32mm F/1.8, ve Distagon 12mm F/2.8 modellerinin Haziran ayında, Macro Planar 50mm F/2.8 modelinin ise 2013'ün sonuna doğru piyasa çıkacağı belirtiliyor. Lenslerin fiyatları hakkında ise tahminler haricinde resmi bilgiler henüz ortada yok.

http://www.sonyalpharumors.com/sr5-zeiss-will-announce-the-three-e-mount-primes-on-may-7/