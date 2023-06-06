3.499 dolarlık Apple Vision Pro, gözlük kullananlara daha pahalıya mal olacak

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Apple dün akşam Vision Pro olarak adlandırılan ilk karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Devrim niteliğindeki cihaz kullanıcılara küçük bir servete mal olacak. Vision Pro'nun 2024 yılının başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.499 dolar fiyatla satışa sunulacağı açıklandı.

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Bu rakam günlük hayatta gözlük kullananlar için biraz daha pahalı hale gelecek. Zira Vision Pro'yu yüze oturma şekli nedeniyle gözlükle kullanmak mümlün değil. Ancak Cupertinolu teknoloji devi numaralı lenslere ihtiyaç duyanlar için bir çözüm sunmayı ihmal etmedi.

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Reçete karşılığında temin edilebilecek

Apple, kişinin görüşüne göre özelleştirilebilir lensler sunmak için Zeiss ile iş birliği yapacak. Söz konusu numaralı camlar Vision Pro'nun lenslerine mıknatıs sistemiyle manyetik olarak takılacak. Gözlük kullananlar, ayrı olarak satılacak bu ek optik bileşenleri sadece reçete karşılığında sipariş edebilecekler.

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Daha önce de belirttiğimiz üzere Apple optik eklerin ayrı olarak satılacağını doğruladı. Bu da numaralı gözlük kullananların Vision Pro satın alırken ekstra bir maliyetle karşı karşıya kalacakları anlamına geliyor. Fiyat belli değil ancak en az 100 dolar ekstra ödemeye hazırlıklı olunmalı.

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Apple Vision Pro, gözlük kullananlara daha pahalıya mal olacak