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    Çinli çip üreticileri, ASML ve Zeiss gibi şirketlerin çalışanlarına 3 kat maaş teklif ediyor

    Çinli şirketler, çip üretim araçları üretiminde kalifiye eleman eksikliğini gidermek için, ASML ve Zeiss gibi şirketlerin çalışanlarına yüksek maaş teklif ederek kendilerine çekmeye çalışıyor.
    Çinli çip üreticileri, Batılı şirketlerin çalışanlarına göz dikti Tam Boyutta Gör
    Çinli şirketlerin kendi çip üretim ekipmanlarını geliştirmede karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri, üst düzey litografi ve optik gibi alanlarda deneyimli profesyonellerin eksik olması. Huawei gibi Çinli şirketler, bu eksikliklerini gidermek için, ASML ve Zeiss gibi şirketlerin çalışanlarına yüksek maaş teklif ederek kendilerine çekmeye çalışıyor.

    Alman istihbaratı soruşturma başlattı

    Wall Street Journal'ın haberine göre Huawei, ASML'nin litografi makineleri için optikler üreten Alman Zeiss SMT şirketindeki çalışanlara maaşlarının üç katına kadar teklifler sunarak bünyesine katmaya çalışıyor. Zeiss çalışanları bu çabaları işaret ettikten sonra Alman istihbaratı, hassas teknolojik bilgilerin ele geçirilebileceği endişesiyle soruşturma başlattı. Huawei'nin ayrıca çip üretimi için lazer amplifikatörleri geliştiren Trumpf gibi diğer Alman şirketlerini de hedef aldığı belirtiliyor.

    İki yıl önce, ABD hükümeti, Çin yarı iletken sektöründe belirli ürünler üzerinde çalışmak isteyen ABD vatandaşlarını ve yeşil kart sahiplerini lisans başvurusunda bulunmaya zorladı ve bu da AMEC, Huawei ve Naura gibi şirketlerden ABD'li çalışanların ayrılmasına sebep oldu.  Sonuç olarak, Çinli şirketler hedefini Avrupa'ya yöneltti. Huawei ve diğer Çinli firmalar, ASML ve Zeiss gibi şirketlerden gelişmiş optik ve litografi konusunda uzman düzinelerce mühendis işe aldı ve bazılarının ticari sırları Çinli şirketlere getirdiği bildirildi.

    Tayvan ve Güney Kore cezaları arttırdı

    Tayvan, Güney Kore ve ABD gibi ülkeler bu tür işe alımlara karşı harekete geçti. Tayvan, 2020'den bu yana yaklaşık 90 teknoloji kaçırma vakasını araştırdı ve kritik yarı iletken teknolojilerinin sızdırılması durumunda 12 yıla kadar hapis cezası gibi katı yaptırımlar uyguladı. Güney Kore ise hassas teknolojileri kopyalamak için Çinli şirketlere yardım eden eski çalışanları hedef alarak, izinsiz teknoloji transferleri konusunda cezaları artırdı

    Kontrollere rağmen, Asya, Avrupa ve hatta ABD'deki mühendisler, Çinli firmaların işe alım tekliflerine karşı nispeten açık kalmaya devam ediyor. Bu durum, Huawei gibi şirketlerin, bazen Çin kökenlerini gizleyen aracılar veya yerel girişimler aracılığıyla mühendislerle sürekli iletişime geçmesine olanak sağlıyor. Bu çabalara, geniş bir kitleye ulaşıp az sayıda başarılı işe alım yapmayı hedefledikleri için "spray and pray" (geniş çaplı dene ve bekle) stratejileri deniyor. Çin merkezli çip üretim araçları üreticileri genellikle hükümet tarafından finanse edildiğinden, Batılı firmaların ödeyebileceğinden çok daha yüksek maaşlar teklif edebiliyor.

    Birçok mühendis itibar riski ve kültürel endişeler nedeniyle bu teklifleri reddederken, bazıları kabul ediyor ve böylece değerli uzmanlıklarını, bilgi birikimlerini ve hatta daha önce çalıştıkları şirketlerin ticari sırlarını Çin'e aktarıyor. 

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/chinese-companies-poach-staff-from-asml-and-zeiss-with-three-times-higher-pay-employees-needed-to-design-and-build-chipmaking-tools-amid-sanctions https://www.wsj.com/world/china-tech-poaching-job-offer-pay-raise-f8ceac5b
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    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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