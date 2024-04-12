Sony Xperia 1 VI’in tasarımı ortaya çıktı

Xperia 1 VI görüntülendi
Güvenilir sızıntıları ile bilinen OnLeaks, Android Headlines üzerinde Xperia 1 VI’nın tasarımını paylaştı. Görüntüler, cihazın önceki nesillerden biraz daha kısa ve kalın olacağını gösteriyor. Bunun dışında cihaz, üçlü kamera sistemi ve köşeli tasarımı ile Xperia 1 V’e büyük oranda benziyor. Ayrıca cihazın kamera sistemine ZEISS damgası tekrar eklenmiş.
Sızıntılara göre Xperia’nın yeni gözdesi, 6.5 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak. Cihazın boyutu ise 161.9 x 74.5 x 8.4mm olarak verilmiş. İddialara göre Xperia 1 VI ile Sony, Xperia cihazlarında kullandığı 21:9 en boy oranını terk edecek. Xperia 1 VI’nın daha standart olan 19.5:9 oranına sahip olması bekleniyor. Teknik detayları henüz belli olmayan cihazın önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...