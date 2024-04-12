Sony Xperia 1 VI’in tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Xperia markası ile mobil teknoloji pazarında varlığına devam eden Sony, Xperia 1 serisinin yeni ürünü üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bir süredir sızıntılara konu olan bu cihazın tasarımı ortaya çıktı.

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Xperia 1 VI görüntülendi

Güvenilir sızıntıları ile bilinen OnLeaks, Android Headlines üzerinde Xperia 1 VI’nın tasarımını paylaştı. Görüntüler, cihazın önceki nesillerden biraz daha kısa ve kalın olacağını gösteriyor. Bunun dışında cihaz, üçlü kamera sistemi ve köşeli tasarımı ile Xperia 1 V’e büyük oranda benziyor. Ayrıca cihazın kamera sistemine ZEISS damgası tekrar eklenmiş.

Sızıntılara göre Xperia’nın yeni gözdesi, 6.5 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak. Cihazın boyutu ise 161.9 x 74.5 x 8.4mm olarak verilmiş. İddialara göre Xperia 1 VI ile Sony, Xperia cihazlarında kullandığı 21:9 en boy oranını terk edecek. Xperia 1 VI’nın daha standart olan 19.5:9 oranına sahip olması bekleniyor. Teknik detayları henüz belli olmayan cihazın önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.



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