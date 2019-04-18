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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Raja Khoduri’nin Samsung ziyareti kafaları karıştırdı

Gelecek yıl itibariyle harici ekran kartını duyurmaya hazırlanan Intel üretim tarafında işi şansa bırakmak istemiyor. Bu yüzden Samsung ve TSMC ile görüşmeler yapılıyor.
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in bağımsız bir ekran kartı geliştirmek için attığı adımlar herkesin malumu. AMD’nin efsane isimlerini çatısı altında toplayan Intel ekip anlamında istediğini almış durumda. Bununla birlikte üretim tarafında bazı sıkıntılar yaşanıyor olabilir.

Farklı dökümcü ihtimali

Geçtiğimiz günlerde Intel grafiklerinden sorumlu Raja Khoduri’nin Güney Kore’deki Samsung yarı iletken tesislerinden birisine ziyarette bulunması kafaları karıştırdı. Intel’in Xe kod adlı grafik kartını kendisinin üreteceği sanılıyordu ancak işler değişecek gibi duruyor.

Hali hazırda Apple ve Qualcomm’un anlaşması sonrasında Intel’in modem üretimini düşürmesi bekleniyor. Bu da 14nm sürecindeki Intel işlemcilerin üretim yetersizliği sorununu ortadan kaldıracak. Bununla birlikte halen 10nm sürecine geçilmiş değil.

Ayrıca Bkz. "Çekirdek seviyesinde güvenlik sunan yeni Intel işlemciler duyuruldu"

Intel’in üretim süreçlerinde daha verimli olduğu bilinen bir gerçek. 14nm sürecinin rakiplerin 10nm süreci ile hemen hemen aynı olduğu biliniyor. Bu bakımdan 10nm sürecine geçiş aslında rakiplerin 7nm sürecine geçiş gibi düşünülebilir.

Durum böyle olsa da firma 10nm sürecinde tam anlamıyla istediği noktaya gelebilmiş değil. Bu yüzden de 14nm sürecinde üretime devam etmek zorunda kaldı. Çıkışına kısa bir süre kalan harici ekran kartı da aynı sıkıntıya yakalanabilir. Bir taraftan işlemcilerin üretimi bir taraftan ekran kartı üretimi Intel’i oldukça zorlayacak gibi.

Raja’nın ziyareti 7nm veya 5nm sürecinde ekran kartı üretmek için alternatifler arandığını gösteriyor. Samsung kısa süre önce 5nm EUV üretim süreci geliştirmelerini başarıyla tamamladığını açıklamıştı. Gelecek yıl hacimli üretime geçmesi bekleniyor. Intel’in Samsung 5nm ile ürettiği bir ekran kartı sürpriz olmaz.

 

https://www.techpowerup.com/254720/intel-courting-samsung-to-manufacture-xe-gpus Yorum Yaz
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