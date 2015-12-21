Zen mimarisi, AMD'nin sonraki 5 yılına damga vuracak





Hem grafik hem de işlemci tarafında beklediği çıkışı bir türlü yakalayamayan AMD, pazar payının büyük kısmını rakiplerine kaptırmış durumda. Firma gelecek yıl iki koldan büyük atılımlar yaparak kaybettiği müşteri potansiyelini geri kazanmak istiyor. Grafik birimi tarafında iki yeni GCN tabanlı ekran kartı serisi planlayan firma, işlemci tarafında da Zen mimarisine güveniyor.





AMD'nin üzerine adeta titrediği ve sıfırdan titizlikle tasarladığı Zen mimarisi, gelecek yıl Intel işlemcilerin karşısına çıkarak AMD'yi eski günlerine döndürmeye çalışacak. Watt başına performansta önceki nesle göre iki kat artış vadeden Zen mimarisi, AMD'nin önümüzdeki 5 yılına da damga vuracak.





Bir konferansta konuşan firmanın patronu Lisa Su, Zen mimarisini birden fazla nesil ile devam ettireceklerinin müjdesini verdi. Zen mimarisi uzun yıllara yayılmış bir stratejinin ilk adımı olacak. Ana akım bilgisayar ve dizüstü modellerine yönelik olan ilk nesil Zen mimarisinin ardından Zen+ adıyla sunuculara yönelik bir platform piyasaya sürülecek. Tabii bunun olabilmesi için 3-5 yıl arasında bir zaman dilimi geçmesi gerekiyor.





AMD'nin Zen mimarisini temel alan FX işlemcileri gelecek yılın sonlarına doğru piyasada olacak. Raven Ridge APU ailesini ise en erken 2017 başlarında görebileceğiz. Muhtemelen 2018 yılına kadar ilk nesil Zen mimarisi farklı ürünler ile piyasada boy gösterecek. 2018 yılından sonra ise Zen+ mimarisini konuşmaya başlayacağız. Sunucuların ağır yükünü kaldırmayı amaçlayan Zen+ mimarisi ile aynı dönemde ana akım bilgisayar tarafında da AMD'nin farklı çözümler sunması bekleniyor.

http://hexus.net/tech/news/cpu/89015-amd-ceo-dr-lisa-su-talks-zen-processor-development/