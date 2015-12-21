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Zen mimarisi, AMD'nin sonraki 5 yılına damga vuracak

Gelecek yıl işlemci pazarında AMD'nin en büyük kozu olacak Zen mimarisi, sadece bir yıllık değil birkaç yıllık bir planın ürünü. Önümüzdeki yıllarda Zen mimarisini yeni nesilleri ile göreceğiz.
3 yıl
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26
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Zen mimarisi, AMD'nin sonraki 5 yılına damga vuracak


Hem grafik hem de işlemci tarafında beklediği çıkışı bir türlü yakalayamayan AMD, pazar payının büyük kısmını rakiplerine kaptırmış durumda. Firma gelecek yıl iki koldan büyük atılımlar yaparak kaybettiği müşteri potansiyelini geri kazanmak istiyor. Grafik birimi tarafında iki yeni GCN tabanlı ekran kartı serisi planlayan firma, işlemci tarafında da Zen mimarisine güveniyor. 

AMD'nin üzerine adeta titrediği ve sıfırdan titizlikle tasarladığı Zen mimarisi, gelecek yıl Intel işlemcilerin karşısına çıkarak AMD'yi eski günlerine döndürmeye çalışacak. Watt başına performansta önceki nesle göre iki kat artış vadeden Zen mimarisi, AMD'nin önümüzdeki 5 yılına da damga vuracak. 

Bir konferansta konuşan firmanın patronu Lisa Su, Zen mimarisini birden fazla nesil ile devam ettireceklerinin müjdesini verdi. Zen mimarisi uzun yıllara yayılmış bir stratejinin ilk adımı olacak. Ana akım bilgisayar ve dizüstü modellerine yönelik olan ilk nesil Zen mimarisinin ardından Zen+ adıyla sunuculara yönelik bir platform piyasaya sürülecek. Tabii bunun olabilmesi için 3-5 yıl arasında bir zaman dilimi geçmesi gerekiyor. 

AMD'nin Zen mimarisini temel alan FX işlemcileri gelecek yılın sonlarına doğru piyasada olacak. Raven Ridge APU ailesini ise en erken 2017 başlarında görebileceğiz. Muhtemelen 2018 yılına kadar ilk nesil Zen mimarisi farklı ürünler ile piyasada boy gösterecek. 2018 yılından sonra ise Zen+ mimarisini konuşmaya başlayacağız. Sunucuların ağır yükünü kaldırmayı amaçlayan Zen+ mimarisi ile aynı dönemde ana akım bilgisayar tarafında da AMD'nin farklı çözümler sunması bekleniyor.  

http://hexus.net/tech/news/cpu/89015-amd-ceo-dr-lisa-su-talks-zen-processor-development/ Yorum Yaz
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ounomaus 3 yıl en beğenilen
pc toplayacak adam aldı inteli sen neyin derdine düştün amd birde vaatlar üstelik daha bir ürün yok dahasıda 2017 de ölme eşeğim bahar da taze ot geliyor
işin garip yanı şuan ki ısıtıp ısıtıp önümüze sunan intelde eli boş duracak değil ya ilk nesil fx işlemcilerde olduğu gibi amd piyasaya çıkarana kadar intel yine daha performanslı serileri sunar ör:fx 8100 serisi varken intelde 2000 serisi vardı üstüne 3000 serisi piyasaya sunuldu zaten daha performanslı iken daha ileriye gitti durum artık günümüzde i5 ler ile yarışabiiyorlar i7 lere rakip bile olamıyorlar
amd nin şuan piyasaya sunsa çok iyi satışlar yapar şuan amd sistem toplasan (ekran kartından anakartına işlemcisine ) işlemcinin performans zayıflığı yüzünden istenilen framrateleri alamzsın zaten
intelin daha ilk gün demiştim skylake işlemcileri fason diye adam akıllı performans artışı vermiyor üstelik yamulma gibi sorunları var dahası dolar kuru nedeniyle pahallılar işin özeti 14nm fason üretim 22nm i7 3770k 77w tdp 22nm 4790k 88w tdp 14nm 6700k 91w tdp 14nm ile iş bitmiyor mimari olarak cacık adamlar amd rakip olamıyor diye ısıtıp ısıtıp veriyorlar piyasaya
pc toplayacak adam aldı inteli sen neyin derdine düştün amd birde vaatlar üstelik daha bir ürün yok dahasıda 2017 de ölme eşeğim bahar da taze ot geliyori...
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Selçuk ALAGÖZ 3 yıl
AMD ye intel den daha fazla sempati duyan bir insanım. Ancak ben bile AMD bu söylemlerinden sıkılmaya başladım. Bu saatten sonra vaat değil icraat bekliyoruz. Bundan sonra yapılacak tek şey işlemcinin piyasaya çıkıp Donanım Editörleri tarafından test edilerek güzel sonuçlar alınması. Bizim için değil senin menfaatin için AMD.

AMD ye intel den daha fazla sempati duyan bir insanım. Ancak ben bile AMD bu söylemlerinden sıkılmaya başladım. Bu saatten sonra vaat değil icraat bekliyoru...
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DraGonS 3 yıl
Sırf şu vâadler yüzünden yıllarca bulldozer mimarisini bekledim. Ne oldu fos çıktı. Kusura bakmasın, hayal bekleyemem icraat lazım artık. İnşallah güzel ürünler ortaya çıkarda athlon mimarisinde kurduğu üstünlüğü yeniden eline geçirerek f/p ürünleri görmeye başlarız inşallah.
Sırf şu vâadler yüzünden yıllarca bulldozer mimarisini bekledim. Ne oldu fos çıktı. Kusura bakmasın, hayal bekleyemem icraat lazım artık. İnşallah güzel ürünle...
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DH Misafiri 3 yıl
ya bu neyin kafası adamlar iyi algı oluşturdular intel olarak amd evet zayıf ama tüm işlemcileri tüm intel işlemcilerini düşündüğünüzde değil. algı operasyonu amd tüm işlemciler intelin en düşüğünü daği yenemez mi ? durum bu mu ? algı olarak evet bu gerçek farklı intelin iyi para ve destekcileri var. işte kesin burası doğru. birde ahmakca intel diyenler varki hakikaten onlar düşünmezler sadece intelciler. değişik bir intelcilerde var amd piyasaya işlemci sürsün o işlemci intelide geçsin yok o intelci o neyin kafasında hala çözülemedi.
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red01 3 yıl
Dayi cikarmasaydiniz ne gerek var 2017 ye ,2017 de zen cikarican heralde inteli skylake da bekleyecekler saniyor amd ciddi derecede pazarlama hatalari yapiyor.

İslemci uretime hazir degilse bile 2017 demek hatadir.
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ylmzsngl 3 yıl
Tüm eleştirilere rağmen ısrarla AMD diyenlerin açıklaması gereken noktalar var. Pazarın tamamen intel'in eline geçmesindense, rakabet olması ve harika sonuçlar veren ürünleri en azından dönem dönem kullanıcılarla buluşturması gerekir. Aksi halde intel pazarı ele geçirecek ve rekabet olmadığından ne sunarsa onu kullanmak zorunda kalacağız.
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V4LKyR 3 yıl
Yahu şu AMD bi batmadı gitti be. Eh, köklü ve stratejik bir şirket olduğu için arkasında hükümet var.
AMD işlemcileri çöptür. 100 - 200 TL daha fazla ver krallar gibi Intel işlemci ile yoluna devam et.
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ssbrutality 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Yahu şu AMD bi batmadı gitti be. Eh, köklü ve stratejik bir şirket olduğu için arkasında hükümet var.

AMD işlemcileri çöptür. 100 - 200 TL daha fazla ver krallar gibi Intel işlemci ile yoluna devam et.

Yav He He..Hadi Uza.Kaç Para Veriyor Sana İntel ? Sen Müşterisin, En İyi Kaliteyi En Ucuza Almakla Mükellefsin..Yok Benim Kazık Yemek Hoşuma Gidiyor Diyorsan da Onu Bilemem..Bebe Belik Doldu Forum. Kurduğun Cümdeki Anlatım Bozuklukları ve Devrik Cümleler de Cabası..Hey Allahım.
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recebim59 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
Yahu şu AMD bi batmadı gitti be. Eh, köklü ve stratejik bir şirket olduğu için arkasında hükümet var.
AMD işlemcileri çöptür. 100 - 200 TL daha fazla ver krallar gibi Intel işlemci ile yoluna devam et.

Nasıl bir beyin var sizde,çok saçma bir yorum olmuş.
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ssbrutality 3 yıl
X-FI
simbolmina Cahilliğime verin. Şu anki amd işlemciler performans konusunda ev kullanıcısını tatmin etmiyor mu? Ev kullanıcı dediğim de oyun oynayan, hobi için foto video düzenleyen poweruser. Bu performans ihtiyacı ev kullanıcısını neden bağlıyor?
Aynen öyle etmiyor, oyun oynayanlar için daha çok. Oyuncular Intel CPU tercih ediyorlar. Bazen i3 CPU lar bile AMDnin üst seviye CPUsun dan çok daha iyi sonuçlar verebiliyor.

Şunu Eksileyecemde Buton Yok..
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Glorfindel1907 3 yıl
Gerçekten geç kaldı firma bunlar için bir sene daha şuanki FX serisi ile nasıl idare edecek bilmiyorum bari güzel bir indirim yapsada F/P oynasa ama oda yok.
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acmtncy 3 yıl
AMD sağolsun 2. nesil intel core işlemcileri hala eskimedi. İntel 5 senedir adam akıllı bir sıçrama yapmadı. Büyük ihtimalle geliştirip piyasaya sunmadılar yavaş yavaş satıyorlar. Eğer lazım olursa yine bir performans sıçraması görürüz ama lazım olacak gibi durmuyor maalesef.
AMD bence sadece gpu'ya odaklansın. Cpu pazarı için çok geç. Gpu pazarında hala güçlü. Eğer nvidia gibi düşük güç tüketen kartlar sunamazsa oradaki yerinden de olacak.
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simbolmina 3 yıl
Cahilliğime verin. Şu anki amd işlemciler performans konusunda ev kullanıcısını tatmin etmiyor mu? Ev kullanıcı dediğim de oyun oynayan, hobi için foto video düzenleyen poweruser. Bu performans ihtiyacı ev kullanıcısını neden bağlıyor?

intel ve nvidia kullacısıyım. sebebi de düşük enerji tüketimi oldu. gtx 960 ve i5 4440 sistemimde 350w psu yetiyor mesela. i5 4690k dan i5 4440'a geçtiğimde hiçbir fark hissetmedim. aynı şey amd'ye geçsem de geçerli değil midir diye düşünüyorum.
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lordakrep 3 yıl
Aynen,

Bana göre de AMD işlemcileri ev kullanıcılarının isteklerine cevap verir.
Ev kullanımı için fazla para vermeye gerek yok bence.
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X-FI 3 yıl simbolmina
simbolmina

Cahilliğime verin. Şu anki amd işlemciler performans konusunda ev kullanıcısını tatmin etmiyor mu? Ev kullanıcı dediğim de oyun oynayan, hobi için foto video düzenleyen poweruser. Bu performans ihtiyacı ev kullanıcısını neden bağlıyor?

Aynen öyle etmiyor, oyun oynayanlar için daha çok. Oyuncular Intel CPU tercih ediyorlar. Bazen i3 CPU lar bile AMD'nin üst seviye CPU'sun dan çok daha iyi sonuçlar verebiliyor.
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AL3ATROS 3 yıl
Umarım yazılım tarafıda destekler, Buldozerdeki gibi uyuyan çekirdekler olmaz,yoksa WİNTEL anamızı ağlatmaya devam eder.
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huseyincarnege 3 yıl
amdnin intel i7 4790k geçen işlemcisini görücezmi acaba
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senersongur 3 yıl
AMD yüksek GHZli sağlam işlemcilerle uygun fiyata geliyor gibi.
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