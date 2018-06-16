ASUS, VR/AR odaklı telefonu ZenFone Ares'i tanıttı!

Geçtiğimiz yıl dünyanın ilk 8 GB RAM'e sahip telefonu olma unvanıyla tanıtılan ZenFone AR'ın güncellenmiş versiyonu ZenFone Ares, ZS572KL model numarasıyla sessiz sedasız Tayvan'da piyasaya sürüldü. ZenFone AR ile hemen hemen aynı teknik özelliklere sahip ZenFone Ares, VR (Sanal Gerçeklik) ve AR (Artırılmış Gerçeklik) üzerine odaklanıyor.

Ekran: 5.7 inç boyutunda 2560 x 1440 (WQHD) çözünürlüklü Super AMOLED ekran

5.7 inç boyutunda 2560 x 1440 (WQHD) çözünürlüklü Super AMOLED ekran Boyut ve ağırlık: 158.67 x 77.4 x 8.95 mm ~ 170 g



158.67 x 77.4 x 8.95 mm ~ 170 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 821 (4x 2.4GHz)

Qualcomm Snapdragon 821 (4x 2.4GHz) RAM: 8 GB

8 GB Depolama kapasitesi: 128 GB + 2TB'a kadar microSD kart desteği

128 GB + 2TB'a kadar microSD kart desteği Arka kamera: 23 MP (f/2.0)

23 MP (f/2.0) Ön kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 3300 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli)

3300 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli) İşletim sistemi: Android Nougat

Android Nougat Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık konnektörü

5.7 inç büyüklüğünde 16: 9 ekran/görüntü formatına sahip 2K çözünürlüklü ekran ile gelen ZenFone Ares'in ekranı yansıma engelleyici, parmak izi tutmayan ve yağ geçirmez antifouling kaplama ve Tru2life teknolojilerini bünyesinde barındırıyor.

Snapdragon 821 ile birlikte Adreno 530 yongasından beslenen ZenFone Ares, LPDDR4 teknolojili 8 GB RAM ve UFS 2.0 standardını destekleyen 128 GB dahili depolama birimine sahip tek bir versiyonla geliyor. 2TB'a kadar microSD kart desteği de sunan telefon, Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 3300 mAh'lık bataryadan güç alıyor. Bu donanımların Google'ın ARCore teknolojisiyle uyumlu olduğunu da ekleyelim.

Yüksek çözünürlüklü PixelMaster 3.0 lensli 23 MP çözünürlüğünde Sony imzası taşıyan IMX318 kamera sensörüne ev sahipliği yapan ZenFone Ares'in arka kamerası üç boyutlu efektler için hareket izleme ve derinlik algılama yeteneğine sahip. Ön tarafta ise 8 MP'lik bir sensör konumlandırılmış.

Telefonun multimedya deneyimi arttırmak isteyen ASUS, SonicMaster 3.0, Hi-Res Audio 384kHz ve DTS 7.1 surround teknolojilerini de unutmamış. Son olarak parmak izi sensörünün ön tarafta bulunan Home tuşuna entegre edildiğini söyleyip, çokça merak edilen fiyat kısmına geçelim.

ZenFone Ares fiyatı ve çıkış tarihi

Şimdilik 9,999 TWD (333 dolar) fiyat etiketiyle Tayvan'da satışa çıkan ZenFone Ares, Android Nougat ile kutudan çıkarken, telefonun küresel pazara çıkış yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.