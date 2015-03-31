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Zenfone 3 parmak izi okuyucusuna sahip olacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Zenfone 3 parmak izi okuyucusuna sahip olacak
 
Jerry Shen 
Yıl başından beri ilgiyle beklenen Zenfone 2 bazı pazarlarda satışa girmeye başladı. Geçtiğimiz hafta da Çin'de Zenfone 2 lansmanı düzenlenirken, Asus CEO'su Jerry Shen de bazı sorulara yanıt verdi.
Çin kaynaklı bir sitede yer alan habere göre Zenfone 3 ile ilgili soruya da cevap veren CEO bu modelde parmak izi okuyucusu bulunacağı bilgisini paylaştı. Henüz Zenfone 2 piyasaya çıkmışken Zenfone 3 hakkında böyle bir açıklama yapılması ise kafalarda soru işareti oluşturdu. 
Şirket Zenfone 2 satışına başlamasıyla hemen Zenfone 3 için çalışmalara başladı mı? Yoksa bu sadece yöneticinin koyduğu bir hedef mi henüz bilinmiyor. Diğer taraftan günümüzde giderek yaygınlaşan parmak izi okuyucu sensörünün yeni nesil Zenfone ile birlikte gelmesi de şaşırtıcı sayılmaz.

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gcb1903 4 yıl
Koymayın ya ne gerek var. Ne kadar çok özellik o kadar yüksek fiyat hele ki bizim ülkemizde.
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Master_Evil 4 yıl
gereksiz yere fiyat arttıran özellikler, hiç koymasınlar daha iyi
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donanımcı123 4 yıl
kimsenin aklına gelmeyecek birşey vay be parmak izi okuyucusu demek !
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matmuhendisi 4 yıl donanımcı123
donanımcı123
kimsenin aklına gelmeyecek birşey vay be parmak izi okuyucusu demek !

250$ a o donanımda telefon satmak kimsenin aklına gelmiyor
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Biggest Star 4 yıl
parmak izi okuyucu, led bildirim ışığı gibi aranan bir özellik olacak ve bunu kullanan cihazlar avantajlı konuma geçecek
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