Zenfone 3 parmak izi okuyucusuna sahip olacak

Jerry Shen

Yıl başından beri ilgiyle beklenen Zenfone 2 bazı pazarlarda satışa girmeye başladı. Geçtiğimiz hafta da Çin'de Zenfone 2 lansmanı düzenlenirken, Asus CEO'su Jerry Shen de bazı sorulara yanıt verdi.

Çin kaynaklı bir sitede yer alan habere göre Zenfone 3 ile ilgili soruya da cevap veren CEO bu modelde parmak izi okuyucusu bulunacağı bilgisini paylaştı. Henüz Zenfone 2 piyasaya çıkmışken Zenfone 3 hakkında böyle bir açıklama yapılması ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

Şirket Zenfone 2 satışına başlamasıyla hemen Zenfone 3 için çalışmalara başladı mı? Yoksa bu sadece yöneticinin koyduğu bir hedef mi henüz bilinmiyor. Diğer taraftan günümüzde giderek yaygınlaşan parmak izi okuyucu sensörünün yeni nesil Zenfone ile birlikte gelmesi de şaşırtıcı sayılmaz.