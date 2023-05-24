Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android telefonlardaki parmak izi güvenliği aşılabiliyor!

    Günümüz dünyasında cihazlarımızın ve verilerimizin güvenliğini sağlamak için pek çok kişi telefonlarını parmak izi kilidiyle koruyor. Ancak görünüşe göre bu çok da güvenli değil.
    Oy Ver
    Android telefonlardaki parmak izinin aşılabildiği keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Pek çoğumuz Android telefonlarımız kaybolduğunda ya da çalındığında, parmak izi kilidinin hassas verilerin güvende kalmasını sağlayacağına inanma eğilimindeyiz. Ancak Çinli araştırmacılar, kaba kuvvet saldırısı kullanarak bu korumayı aşmanın bir yolunu buldular.

    Tencent Labs ve Zhejiang Üniversitesi'ndenaraştırmacılar, Android akıllı telefonlardaki parmak izi kilidini, bir şifreyi, kodu veya başka bir güvenlik koruma biçimini bulmak için çok sayıda deneme yapılması anlamına gelen kaba kuvvet saldırısı kullanarak aşabileceklerini keşfettiler.

    iOS güvenli ama Android savunmasız

    Android telefonlardaki parmak izinin aşılabildiği keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Kaba kuvvet saldırılarına karşı korunmak için, Android telefonlarda genellikle bir kullanıcının yapabileceği deneme sayısını sınırlama ve canlılık algılama gibi önlemler bulunur. Ancak araştırmacılar, Cancel-After-Match-Fail (CAMF) ve Match-After-Lock (MAL) olarak adlandırılan iki güvenlik açığını kullanarak bu önlemleri atlamayı başardı.

    Android telefonlardaki parmak izinin aşılabildiği keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre parmak izi sensörlerinin Seri Çevresel Arayüzündeki (SPI) biyometrik verilerin kapsamlı bir korumadan yoksun olduğu ve böylece MITM saldırısının parmak izlerini çalmasına izin verdiği keşfedildi. Araştırmacılar BrutePrint adı verilen kaba kuvvet saldırısını on popüler akıllı telefon modeli üzerinde test ettiler. Android ve HarmonyOS (Huawei) telefonlarda sınırsız sayıda parmak izi giriş denemesi yapabildiler. iPhone SE ve iPhone 7'de yapılan denemelerde ise güvenlik önlemleri aşılamadı.
    Android telefonlardaki parmak izinin aşılabildiği keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Analize göre, BrutePrint yalnızca bir parmak izi ayarlanmış bir cihaza 2,9 ila 13,9 saat arasında girebiliyor. Birden fazla parmak izi olanlarda ise saldırganın eşleşme bulma şansı daha yüksek olduğundan başarı süresi 0,66 saat ile 2,78 saat arasına düşüyor.

    İyi haber şu ki bu, gerçekleştirilmesi en kolay saldırı türü değil. Birisinin sadece hedef telefona fiziksel erişime ve biraz zamana değil, aynı zamanda biyometrik veri sızıntılarından veya bir parmak izi veritabanına erişime de ihtiyacı bulunmakta. Öte yandan kolluk kuvvetlerinin veya devlet kurumlarının bu açıklardan kolayca yararlanabileceği belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    m3u8 link zyprexa kullananlar hakkındaki tüm sorular alında kıl çıkması xhcı hand off nedir english file pre-intermediate workbook (4th edition) answer key

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Plus
    Apple iPhone 14 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 82KD0041TX03
    Lenovo V15 82KD0041TX03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız