Android telefonlardaki parmak izi güvenliği aşılabiliyor!

Tencent Labs ve Zhejiang Üniversitesi'ndenaraştırmacılar, Android akıllı telefonlardaki parmak izi kilidini, bir şifreyi, kodu veya başka bir güvenlik koruma biçimini bulmak için çok sayıda deneme yapılması anlamına gelen kaba kuvvet saldırısı kullanarak aşabileceklerini keşfettiler.
iOS güvenli ama Android savunmasız
İyi haber şu ki bu, gerçekleştirilmesi en kolay saldırı türü değil. Birisinin sadece hedef telefona fiziksel erişime ve biraz zamana değil, aynı zamanda biyometrik veri sızıntılarından veya bir parmak izi veritabanına erişime de ihtiyacı bulunmakta. Öte yandan kolluk kuvvetlerinin veya devlet kurumlarının bu açıklardan kolayca yararlanabileceği belirtiliyor.
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.