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Zombiewood, yılbaşı temalı içeriklerle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ekim ayında Android ve iOS platformları için yayınlanan zombi temalı dual stick shooter oyunu Zombiewood’un İos versiyonu yılbaşı teması ve bu temaya uygun içeriklerle güncellendi.

Zombilerin Amerika’nın Los Angeles şehrini istila etmesiyle birlikte kendimizi bu istiladan etkilenerek senaryo yazmaya başlayan Marty adlı yönetmenin film setinde baş rol oyuncusu olarak bulduğumuz yapıma güncellemeyle birlikte; Reindeer ve Santa adlı iki yeni kostüm, Zombie Santa ve Zombie Elf adlı iki yeni zombi, The Nutcracker ve The Snow Bully adlı iki yeni silah eklendi. Ayrıca, kış temalı mekanlar ve bu temaya uygun nesneler de güncellemenin getirdiği yenilikler arasında yer aldı.

Yılbaşı güncellemesiyle birlikte daha eğlenceli bir hale gelen yapımın İos versiyonuna Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. Hali hazırda Google Play üzerinden indirilebilir içerik olarak sunulan yapımın Android versiyonunun ilerleyen günlerde aynı içerikler ile güncelleneceği de belirtelim. 
https://itunes.apple.com/tr/app/zombiewood/id467452023?l=tr&mt=8 Yorum Yaz
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