Zombiewood, yılbaşı temalı içeriklerle güncellendi

Ekim ayında Android ve iOS platformları için yayınlanan zombi temalı dual stick shooter oyunu Zombiewood’un İos versiyonu yılbaşı teması ve bu temaya uygun içeriklerle güncellendi.

https://itunes.apple.com/tr/app/zombiewood/id467452023?l=tr&mt=8

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