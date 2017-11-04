Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zorlu Holding, telefon ve nikel üretim fabrikalarının açılışını yaptı

Zorlu Holding, Manisa’da Meta Nikel Kobalt Fabrikası ile Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası’nın açılışını yaptı. Meta Nikel Kobalt Fabrikası'nda elektrikli otomobil bataryası üretilecek.
1 yıl
8,5b
1
100
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zorlu Holding, telefon ve nikel üretim fabrikalarının açılışını yaptı
Tam Boyutta Gör

Bünyesinde bulunan Vestel markasıyla, yerli otomobili üretecek 5 yerli firmadan biri olan Zorlu Holding, Meta Nikel Kobalt Fabrikası ile Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikasının açılışını yaptı.

Türkiye’nin İlk Nikel-kobalt İşletme Tesisi

Zorlu Holding’in ilk fazı için 360 milyon dolarlık yatırım yaptığı Meta Nikel tesisi, 2023 yılına kadar faaliyete geçirilecek yeni yatırımlar ile 20 bin ton nikel metal kapasitesine ulaşacak. Manisa Gördes’e kurulan fabrika Türkiye’nin ilk nikel-kobalt işletme tesisi olurken üretim kapasitesiyle kuzey yarım kürede tek, dünyada ise ilk 10 tesis içinde yer alıyor.

Meta Nikel Tesisi’nde üretilen nikel, paslanmaz çelik sektörü, kimya, porselen, cam, otomotiv, gemi ve uçak sanayi gibi yaygın bir kullanım alanına sahip.

Oksitlenme direnci göstermesinden dolayı bugünün özellikle süper alaşımların üretiminde yaygın olarak kullanılan nikel, elektrikli otomobillerin kalbi olarak nitelendirilebilecek bataryaların ana maddelerinden biri olması dolayısıyla her geçen gün daha da fazla ilgi çekiyor.

Avrupa’nın Tek Akıllı Telefon Üretim Fabrikası

Zorlu Holding'in bir diğer yeni fabrikası Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası’nın da açılışı yapıldı. Yaklaşık 120 milyon Euro yatırımla Vestel City'ye kurulan fabrika, Endüstri 4.0 akıllı fabrika özellikleri ile ileri teknolojiye dayalı üretim hattına sahip. Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası, Avrupa’nın tek akıllı telefon üretim fabrikası olarak dikkat çekiyor.

Yüksek yerlilik oranı ile üretim yapılması planlanan Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası, Türkiye pazarına sunacağı yenilikçi akıllı ürünler ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine yapılması hedeflenen ihracat ile cari açığın azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Fabrika yıllık 10 milyon adet üretim kapasitesine ve 700 kişilik iş gücüne sahip.

 

http://aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/finans/zorlu-holding-iki-buyuk-acilisi-ayni-gunde-yapti/639409 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ac1DBuRN 1 yıl en beğenilen
Umarım dışardan al-monte et değil, gerçek bir üretim tesisi olur ve ülkemize katma değer katar.
2 Yanıt Yanıtla +155
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre_virüs 1 yıl
Vestel bir Samsung neden olmasın?
Kendi ekran ve batarya teknolojilerini geliştirir ise büyük bir eşiği atlamış olur. Onun ötesinde de işlemci ve bellekler var.
Bu alanda yerli/milli çözümler sunarsa alacak ciddi bir kitle olacaktır.
Gerisi çorap söküğü gibi kendiliğinden gelecektir.
Vestel bir Samsung neden olmasın?Kendi ekran ve batarya teknolojilerini geliştirir ise büyük bir eşiği atlamış olur. Onun ötesinde de işlemci ve bellekler...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +116
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluemersini 1 yıl sınav_testmis_kanka
sınav_testmis_kanka

Zorlu'nun zihniyeti belli.

Yine inşallahçı maşallahçı tayfa ön saflarda yer almış.

Birileri haber veriyor sanki bunlara.


Madem Türkiye'den bu kadar çok nefret ediyorsun, defol git madem, ayak bağı oluyorsun, bu siteye de girmek zorunda değilsin. Senin yorumlarını istemiyoruz. Gereksiz insansın.
sınav_testmis_kankaZorlu'nun zihniyeti belli.Yine inşallahçı maşallahçı tayfa ön saflarda yer almış.Birileri hab...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +76
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ulfast 1 yıl
Türkiye'nin yıllık Nikel satın alma kotası kaç? O kadar Nikel işlenebilecek mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Savnma sanayi ile ilgili ülkeyi küçümsemeye çalışan varsa mail atsın 554 (650 olacak yakında ) proje hakkında bilgi vereyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Ben 1977 doğumluyum ve orta okulu lastik ayakkabı ile gitmiş insanlarız. Devletin 5 kuruşa muhtaç olduğu günleri biliriz. Yeni yetmeler yatırım nedir, istihtam nedir bilmezler. Onlar ülkeyi hep böyle olduğunu zannederler ve yarım milyar dolarlık yatırıma çamur atmaktan çekinmezler.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omertalord 1 yıl
bu zorlu yandas mi?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 1 yıl omertalord
günaydın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isakoc 1 yıl omertalord
Bu Zorlu vatan yandaşı. Eli yahudinin eline bakanların değil. Yatırımını bu ülke için yapıyor. Eğer sadece cebini düşünse idi geçmişte koçların öküzlerin yaptığı gibi birilerinin elini öper ve onun ürettiği ürünleri bu ülkede ondan başkası satamaz, onun ürettiği ürünleri de 10 katı fiyatla alırdın. Geçmişte koç holdingin dandik murat 124, 131 gibi arabaları mercedes fiyatına sattığı gibi. Üstelik aynalar fiyata dahil değil, çünkü onlar lükse girdiği için sonradan ekstre yedek parça olarak satılırdı. Sence vatanını seven bir insan avrupada tam satılan bir aracın, aynalarını arabaya takmayıp sonradan ayrı bir ücret alarak satar mı? Bu arabalar İtalya'da da satıldı ama orada aynalarını söküp sonradan satmadılar. 100 yıla yakındır bu ülkedeler ama hep ithal ürünle uğraştılar. Ancak bir vatan dostu elini taşın altına sokupta bir fabrika kurunca onlar da o zaman ya fiyat kırdılar, fiyat kırmanın yetmediği yerlerde fabrika açtılar. Geçmişte bu ülkenin askeri tüm araçları dışarıdan gelirdi, o araçların ülkede büyük bölümünün de tamirini yapan ve yedek parçasını lisansla koç holdingin kurduğu fabrikalar üretirdi, tuzla jip fabrikası gibi. Bu kadar yıldır hiç mi birşeyleri komple bu ülke için üreteyim demek aklına gelmedi. İstese geçmiş kazançlarıyla fazla fazla yapardı.
Siz devlete bağlılığı ak parti yalakalığı sanıyorsunuz ama farkında olmadan aklınızı ingilizin, israilin emrine yandaşlık yaptırıyorsunuz, farkında değilsiniz. Sözüm sırf sana değil, sizin gibi düşünenlerin topuna.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erturkcan2 1 yıl
Kıytırık telefonları üretmeye devam mı yoksa alınabilecek kaliteli ve uygun fiyatlı bir şeyler mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
k2fg9 1 yıl
Vestel altın üretse elimi sürmem.

Sebebine gelince;

1- Telefonlara gelen vestel vergisi.
2- Vestel vergisi gelmeden önce aldığım çamaşır makinesinin çöp çıkması. Çamaşır makinesi değil resmen azer bülbül reyizin ruhu mk. Keşke 300 lira fazla verip profilo alsaydım...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bob Seger 1 yıl
Vestel ne olursa olsun bir turk markasi.%100 yerli telefon goruruz umarim yakin zamanda.Sadece islemci Qualcomm olsa kalani yerli olsa bile gercekten guzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnurKayra 1 yıl
Umarım dahada büyür maşallah. türkiyenin böyle değerlere çok ihtiyacı var
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kabus87 1 yıl
Vestel

Nerde bir Vestel konusu görsem yazmasam olmaz...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KARAKAY 1 yıl Kabus87
Kabus87
Vestel

Nerde bir Vestel konusu görsem yazmasam olmaz...


Valla ne yalan bende aynı fikirdeyim.Bu firmanın ürünleri sadece beni sevmiyor sanıyordum oysa ki

Yapsınlar tabi,yapana niye yaptın demek olmaz,en ufak bir yenilikçi fikir bile kardır ama,benden uzak tutsunlar yaptıklarını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8470 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vestel, vestel venus ve
12 etiket daha telefon fabrikası nikel fabrikası nikel kobalt meta nikel kobalt fabrikası venus akıllı telefon fabrikası Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş Cep Telefonları MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl PlayStation Kupaları ile PSN kredisi kazanmak artık mümkün 1 yıl Thor: Ragnarok gişedeki yolculuğuna hızlı başladı 1 yıl NRA ödüllü Türk yapımı tüfeğin üretim aşamalarını görüntüledik, atış yaptık 1 yıl Tesla, Semi elektrikli tırı için yeni bir davetiye görseli yayınladı 1 yıl Lamborghini pazartesi günü MIT'de yeni bir konsept tanıtacak 1 yıl Yaani 1 haftada 1 milyon indirildi 1 yıl YouTube uygulamasındaki HDR videolar artık maksimum 1080p'de oynatılabiliyor 1 yıl Akıllı şehirlerin geleceği en büyük teknoloji fuarında şekillendirilecek 1 yıl Çin'in kanatlı uzay aracı yatay olarak kalkış yapacak 1 yıl Facebook yaklaşık 270 milyon sahte hesap barındırıyor 1 yıl Facebook'a anket oluşturma özelliği geldi 1 yıl Google’a telefon karşılaştırma özelliği eklendi 1 yıl Blockchain teknolojisi delillerin toplanması ve doğrulanması için kullanılabilir 1 yıl Sony: Yazılım satışları konsol döngüsünün risklerini ortadan kaldırıyor 1 yıl ABD'den iklim raporu: İklim değişikliğinin asıl sebebi insanlar 1 yıl Asus ROG Chimera satışa çıkıyor 1 yıl Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası AkınRobotics açıldı 1 yıl StarCraft II'nin hikaye modu 14 Kasım'dan itibaren ücretsiz! 1 yıl Dünyanın en değerli petrol şirketinden alternatif enerjilere 1 milyar dolarlık yatırım 1 yıl Apple uyardı: iPhone X'da "ekran yanması" sorunu yaşanabilir 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Zorlu Holding, telefon ve nikel üretim fabrikalarının açılışını yaptı Sonraki Amazon'un patronu Jeff Bezos, 1.1 milyar dolarlık hisse sattı 1 yıl Güney Kore’de 1 milyondan fazla Galaxy Note 8 satıldı 1 yıl Yerli Otomobil ve Sony'den oyun şovu | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Yeni telefon çıkarmayı düşünmeyen Microsoft, Android telefon satmaya devam ediyor 1 yıl iPhone X’un tamir edilebilirlik puanı belli oldu 1 yıl Tim Cook: “iPhone X kahve parası bile değil” 1 yıl Qualcomm, ticari sırlarını Intel ile paylaşan Apple'a dava açtı 1 yıl Yüzüklerin Efendisi dizisi için hazırlıklar başladı 1 yıl OnePlus 5T’nin neye benzeyeceği ortaya çıktı: Oppo R11s 1 yıl Popüler bitcoin borsası Coinbase'e 24 saatte 100.000 kişi kayıt oldu 1 yıl YouTube Kids yaşa göre içerik listeleyecek 1 yıl Kingsman - The Secret Service ile farklı bir bakış açısı 1 yıl Büyük sürpriz: Qualcomm satılabilir! 1 yıl Çerçevesiz Asus Pegasus 4S duyuruldu 1 yıl Nvidia RGB aydınlatmalı bir Titan modeli üzerinde çalışıyor 1 yıl Casper VIA P2'nin kutusunu açtık "20MP özçekim kamerası mı?" 1 yıl Estonya akıllı kimlik kartlarının kullanımını kısa bir süreliğine yasaklıyor 1 yıl 2018 Mercedes A-Serisi kamuflajsız olarak görüntülendi 1 yıl Pixel 2 XL'lerden bazıları müşterilere Android yüklü olmadan gönderilmiş 1 yıl Elon Musk, Tesla'nın otomatik pilot donanımından emin Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim