Zorlu Holding, telefon ve nikel üretim fabrikalarının açılışını yaptı

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Bünyesinde bulunan Vestel markasıyla, yerli otomobili üretecek 5 yerli firmadan biri olan Zorlu Holding, Meta Nikel Kobalt Fabrikası ile Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikasının açılışını yaptı.

Türkiye’nin İlk Nikel-kobalt İşletme Tesisi

Zorlu Holding’in ilk fazı için 360 milyon dolarlık yatırım yaptığı Meta Nikel tesisi, 2023 yılına kadar faaliyete geçirilecek yeni yatırımlar ile 20 bin ton nikel metal kapasitesine ulaşacak. Manisa Gördes’e kurulan fabrika Türkiye’nin ilk nikel-kobalt işletme tesisi olurken üretim kapasitesiyle kuzey yarım kürede tek, dünyada ise ilk 10 tesis içinde yer alıyor.

Meta Nikel Tesisi’nde üretilen nikel, paslanmaz çelik sektörü, kimya, porselen, cam, otomotiv, gemi ve uçak sanayi gibi yaygın bir kullanım alanına sahip.

Oksitlenme direnci göstermesinden dolayı bugünün özellikle süper alaşımların üretiminde yaygın olarak kullanılan nikel, elektrikli otomobillerin kalbi olarak nitelendirilebilecek bataryaların ana maddelerinden biri olması dolayısıyla her geçen gün daha da fazla ilgi çekiyor.

Avrupa’nın Tek Akıllı Telefon Üretim Fabrikası

Zorlu Holding'in bir diğer yeni fabrikası Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası’nın da açılışı yapıldı. Yaklaşık 120 milyon Euro yatırımla Vestel City'ye kurulan fabrika, Endüstri 4.0 akıllı fabrika özellikleri ile ileri teknolojiye dayalı üretim hattına sahip. Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası, Avrupa’nın tek akıllı telefon üretim fabrikası olarak dikkat çekiyor.

Yüksek yerlilik oranı ile üretim yapılması planlanan Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası, Türkiye pazarına sunacağı yenilikçi akıllı ürünler ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine yapılması hedeflenen ihracat ile cari açığın azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Fabrika yıllık 10 milyon adet üretim kapasitesine ve 700 kişilik iş gücüne sahip.