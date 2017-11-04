Zorlu Holding, telefon ve nikel üretim fabrikalarının açılışını yaptı

Türkiye’nin İlk Nikel-kobalt İşletme Tesisi
Zorlu Holding’in ilk fazı için 360 milyon dolarlık yatırım yaptığı Meta Nikel tesisi, 2023 yılına kadar faaliyete geçirilecek yeni yatırımlar ile 20 bin ton nikel metal kapasitesine ulaşacak. Manisa Gördes’e kurulan fabrika Türkiye’nin ilk nikel-kobalt işletme tesisi olurken üretim kapasitesiyle kuzey yarım kürede tek, dünyada ise ilk 10 tesis içinde yer alıyor.
Oksitlenme direnci göstermesinden dolayı bugünün özellikle süper alaşımların üretiminde yaygın olarak kullanılan nikel, elektrikli otomobillerin kalbi olarak nitelendirilebilecek bataryaların ana maddelerinden biri olması dolayısıyla her geçen gün daha da fazla ilgi çekiyor.
Avrupa’nın Tek Akıllı Telefon Üretim Fabrikası
Zorlu Holding'in bir diğer yeni fabrikası Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası’nın da açılışı yapıldı. Yaklaşık 120 milyon Euro yatırımla Vestel City'ye kurulan fabrika, Endüstri 4.0 akıllı fabrika özellikleri ile ileri teknolojiye dayalı üretim hattına sahip. Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası, Avrupa’nın tek akıllı telefon üretim fabrikası olarak dikkat çekiyor.
Yüksek yerlilik oranı ile üretim yapılması planlanan Venus Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası, Türkiye pazarına sunacağı yenilikçi akıllı ürünler ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine yapılması hedeflenen ihracat ile cari açığın azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Fabrika yıllık 10 milyon adet üretim kapasitesine ve 700 kişilik iş gücüne sahip.
http://aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/finans/zorlu-holding-iki-buyuk-acilisi-ayni-gunde-yapti/639409 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kendi ekran ve batarya teknolojilerini geliştirir ise büyük bir eşiği atlamış olur. Onun ötesinde de işlemci ve bellekler var.
Bu alanda yerli/milli çözümler sunarsa alacak ciddi bir kitle olacaktır.
Gerisi çorap söküğü gibi kendiliğinden gelecektir.
Madem Türkiye'den bu kadar çok nefret ediyorsun, defol git madem, ayak bağı oluyorsun, bu siteye de girmek zorunda değilsin. Senin yorumlarını istemiyoruz. Gereksiz insansın.