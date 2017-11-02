Yerli otomobilde resmi adım: Aracı üretecek isimler belli oldu

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Duyurulduğu ve kamuflajlı görüntüler paylaşıldığı günden beri bazı çevrelerden eleştiri alan bazı çevrelerdense güzel bir adım olarak görülüp desteklenen yerli otomobil konusu sonunda resmi bir zemine oturtuluyor. Tübitak ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ortak çalışmaları ile ARGE süreci devam eden aracı üretecek isimler de Cumhurbaşkanı tarafından resmen açıklandı.





Ülkenin otomotiv sektöründe tecrübe sahibi 5 isminden olan bir konsorsiyumun üretimini üstleneceği ortaklıkta Anadolu Grubu (ISUZU), BMC, Vestel, Karsan (Kıraça Holding) ve Turkcell yer alıyor. Turkcell dışındaki diğer dört isim zaten epey dile gelmişti ancak beşinci isim olarak Turkcell'i görmek epey şaşırtıcı oldu. Türkiye'nin en önemli teknoloji şirketlerinden biri olarak çok önemli adımlar atan Turkcell, sadece operatör olmaktan çıkıp, Türkiye'nin hatta dünyanun en komplike teknoloji şirketi hüviyetine bürünebilir.

Otomobil üretiminde Avrupa’da beşinci, dünyada 15. sırada yer alan Türkiye, otomobil sanayisinde 10 yıl içinde ciroyu 10 yılda iki katına çıkarma hedefi bulunuyor. Tam Boyutta Gör

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Açıklama: Cumhurbaşkanı, üretimi, teknolojisi, pazarlama faaliyeti gibi her adımıyla “Türk” olan bir aracın üretileceğini belirtti. “Türkiye’nin Otomobili” duyurusu ile açıklanan projede girişim grubunun üreteceği ilk otomobili parasını ödeyerek kendisinin satın alacağını ifade etti.

2021’de ticari satış başlayacak olan otomobil ile ilgili çalışmalar 2018’de tamamlanacak. Hiçbir gecikme olmayacak. Bu konuda doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı bir komite kurulacak ve üretim aşamasındaki tüm bürokratik engellerin aşılması kolaylaştırılacak.

Girişim grubu ilk etapta fosil yakıtlı versiyonlar üzerinde üretim çalışmalarını yürütecek. Elektrikli ve hibrit versiyonlar konusundaysa Girişim Grubu’nun almış olduğu bir karar bulunmuyor ancak yapılan açıklamada bu konudada bir beklenti içinde olunduğuna vurgu yapıldı. Erdoğan Girişim Grubu’nun yanı sıra Türkiye’de yerli otomobil için üretim yapmak isteyen farklı isimler olursa bunlara da destek olunacağının altını çiziyor.

Anadolu Grubu Temelleri 1950 yılında Atılan Anadolu Grubu’nun 50 binden fazla çalışanı bulunuyor ve 80’den fazla şirket bünyesinde yer alıyor.

BMC Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticisi olan BMC, savunma sanayiindeki adımlarını yerli otomobile taşıyarak önemli bir sürece giriyor. BMC, kısa bir süre önce el değiştirmiş ve Katar ortaklığı ile Ethem Sancak’a geçmişti.

Kıraça Holding (Karsan) Yarım asırın üzerinde bir süredir otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Kıraça Holding, Karsan ile Türkiye’nin en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Turkcell Cumhurbaşkanı’nın Turkcell’i yazılım tecrübesi ile öne çıkarması, şirketin yerli otomobil üretiminde yazılım tecrübesi ile işin içinde olacağına bir işaret olabilir.

Zorlu Holding (Vestel) Türkiye’nin elektronik alanındaki en büyük markası konumunda olan Vestel, projenin elektronik aksamları ile ilgili etkin rol oynayacak isimlerinden olabilir.