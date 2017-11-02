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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli otomobilde resmi adım: Aracı üretecek isimler belli oldu

Birçok tartışmaya sebep olan yerli otomobil konusu sonunda resmi bir çehreye bürünüyor. Aracı üretecek isimler ve üretime dair detaylar sonunda resmiyet kazandı. İşte tüm detaylar:
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli otomobilde resmi adım: Aracı üretecek isimler belli oldu
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Duyurulduğu ve kamuflajlı görüntüler paylaşıldığı günden beri bazı çevrelerden eleştiri alan bazı çevrelerdense güzel bir adım olarak görülüp desteklenen yerli otomobil konusu sonunda resmi bir zemine oturtuluyor. Tübitak ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ortak çalışmaları ile ARGE süreci devam eden aracı üretecek isimler de Cumhurbaşkanı tarafından resmen açıklandı.


Ülkenin otomotiv sektöründe tecrübe sahibi 5 isminden olan bir konsorsiyumun üretimini üstleneceği ortaklıkta Anadolu Grubu (ISUZU), BMC, Vestel, Karsan (Kıraça Holding) ve Turkcell yer alıyor. Turkcell dışındaki diğer dört isim zaten epey dile gelmişti ancak beşinci isim olarak Turkcell'i görmek epey şaşırtıcı oldu. Türkiye'nin en önemli teknoloji şirketlerinden biri olarak çok önemli adımlar atan Turkcell, sadece operatör olmaktan çıkıp, Türkiye'nin hatta dünyanun en komplike teknoloji şirketi hüviyetine bürünebilir.

Otomobil üretiminde Avrupa’da beşinci, dünyada 15. sırada yer alan Türkiye, otomobil sanayisinde 10 yıl içinde ciroyu 10 yılda iki katına çıkarma hedefi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Açıklama:

Cumhurbaşkanı, üretimi, teknolojisi, pazarlama faaliyeti gibi her adımıyla “Türk” olan bir aracın üretileceğini belirtti. “Türkiye’nin Otomobili” duyurusu ile açıklanan projede girişim grubunun üreteceği ilk otomobili parasını ödeyerek kendisinin satın alacağını ifade etti.


2021’de ticari satış başlayacak olan otomobil ile ilgili çalışmalar 2018’de tamamlanacak. Hiçbir gecikme olmayacak. Bu konuda doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı bir komite kurulacak ve üretim aşamasındaki tüm bürokratik engellerin aşılması kolaylaştırılacak.


Girişim grubu ilk etapta fosil yakıtlı versiyonlar üzerinde üretim çalışmalarını yürütecek. Elektrikli ve hibrit versiyonlar konusundaysa Girişim Grubu’nun almış olduğu bir karar bulunmuyor ancak yapılan açıklamada bu konudada bir beklenti içinde olunduğuna vurgu yapıldı. Erdoğan Girişim Grubu’nun yanı sıra Türkiye’de yerli otomobil için üretim yapmak isteyen farklı isimler olursa bunlara da destek olunacağının altını çiziyor.

Anadolu Grubu

Temelleri 1950 yılında Atılan Anadolu Grubu’nun 50 binden fazla çalışanı bulunuyor ve 80’den fazla şirket bünyesinde yer alıyor.


BMC

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticisi olan BMC, savunma sanayiindeki adımlarını yerli otomobile taşıyarak önemli bir sürece giriyor. BMC, kısa bir süre önce el değiştirmiş ve Katar ortaklığı ile Ethem Sancak’a geçmişti.


Kıraça Holding (Karsan)

Yarım asırın üzerinde bir süredir otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Kıraça Holding, Karsan ile Türkiye’nin en önemli isimleri arasında yer alıyor.


Turkcell

Cumhurbaşkanı’nın Turkcell’i yazılım tecrübesi ile öne çıkarması, şirketin yerli otomobil üretiminde yazılım tecrübesi ile işin içinde olacağına bir işaret olabilir.


Zorlu Holding (Vestel)

Türkiye’nin elektronik alanındaki en büyük markası konumunda olan Vestel, projenin elektronik aksamları ile ilgili etkin rol oynayacak isimlerinden olabilir.


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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Türkcell den yerli araba tarifesi
10000km 1000sms 1000dak 5gb
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MustafaC53 1 yıl
zero fear

Yerli otomobil %100 yerli olursa tüm aksamları, bir solcu olarak oyum AKP'yedir.

Artık dünyada %100 yerli diye bi kavram kalmadı Solcu kardeş. Dünya ilk yayınlanan Komünist manifestodan bu yana (1848) çok değişti...
zero fearYerli otomobil %100 yerli olursa tüm aksamları, bir solcu olarak oyum AKP'yedir.Artık dünyada %100 yerli diye...
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3 Yanıt Yanıtla +246
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zero fear 1 yıl
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DH Misafiri 5 ay
KARDEŞİM TÜRKİYEDE GÜZEL İŞLER YAPILIYOR %100 TANIMINA DÜNYADA UYAN TEK İNSAN MAKİNA MÜHENDİSİ (ÖNDER YOL) ARAŞTIRMANI VE TAKİP ETMESİ İSTERİM FATİH ALTAYLIYA 2 DEFA KONUK OLDU 2 PROĞRAMIDA İZLEMENİ TAVSİYE EDERİM.
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DH Misafiri 1 yıl
Bunada %100 vergi alın
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DH Misafiri 1 yıl
Yine karatroller ve karamsar iflah olmazlar sarmış etrafı. Ne zaman bir proje duyrulsa ... böcekleri gibi üşüşüp olamazlığı, yapılamazlığı ne bilmem ... şeyi sıralayıp dururlar. Bazen gecikme olsada bir bir hayata geçince şişip kalırlar. İfade ettiğim kişiler bir yunan alsa idi rahat rahat küfürde ederdik ama onlar bizim vatandaşlarımız yola gelirler diye sabrettek lağzım. Biz bu günler için 100 yıl beklemişiz 3-5 yılmı bekliyemiyeceğiz. Altay Tankı, ATAK T129, Hürkuş, Anka, Milgem, MPT-76, füze sistemleri gibi nice proje gibi buda olacak. Vestelin ürünlerini siz almayın Dünya alıyor ve bu araçlarıda alacak merak etmeyin.
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Guest-02D0AD92F 1 yıl DH Misafiri
yine bom boş bir yazı. "gecikme olsa da" lafına. çok hızlı değişen bir otomobil sektörü var. örnek olarak bundan 10-15 sene önce dünyada japon rüzgarları esiyordu. aradan 5 sene geçti o rüzgar dindi. şimdi kore idi çin idi o rüzgarlar başladı. otomobil sanayi denince 5 sene çok uzun bir süre. yani geç oldu ama yaptık lafı aslında yapmasak daha iyiydi olarak dönebilir.
Bunu şöyle açıklayayım 5 sene sonra piyasada satılan araçların %80'i elektrikli olacak. Ve bunları üreten firmaların yıllık üretim adetleri milyar adetler. kendi aralarında geliştirme anlaşmaları ile alt yapı ve bilgi birikimi paylaşıyorlar. farklı modeller-markalar arası ortak platform, ortak parça kullanımı ile dip yapmış maliyetleri var. senin ise üretim adedin en fazla milyon adet ile sınırlı kalacak. 4 model için toplam olarak bahsediyorum. daha önce araç geliştirmiş değilsin yani mühendislik olarak aranda çok ciddi bir bilgi birikimi farkı var. bütün bunları topladığında maliyet olarak dünyaca büyük bir markadan daha düşük veya aynı seviyede olmasını beklemek iyimserlik olur. verilen süreye bakalım 2021. otomobil sektöründe çalışıyorsan sıfırdan bu aracı 3 senede yapmanın ne kadar zor olduğunu bilirsin, bana göre çok çok zor. sadece kalıpların imalatı ve devreye alması en az 8ay sürer. yan parçaların geliştirme süreci için 2 sene daha koy üzerine. konsept tasarım ve tüm parçaların mühendislik tasarımı bir 2 sene daha koy. en iyimser tahmin ile 2023 yılı daha gerçekçi olur.
şimdi tüm bunları toplayınca sorun arabayı üretmek değil, rekabetçi bir fiyat ile üretmek ve ihraç etmek. ana endişe araba yapar mıyız değil, 5 sene sonra bu araç çıktığında satabilir miyiz?. 2019 seçilerinde bir prototip sunup sonra "ticari risk" nedeni ile proje rafa kaldırılmasın bundan korkuyorum.
ek olarka Volvo gibi bir markayı "ticari risk" nedeni ile almayan bu sanayiciler, şimdi o zamanki ticari riskten daha fazlasını almak durumunda. çünkü volvo alınsa idi ciddi bir bilgi birikimi de alınacak idi. ama şimdi o bilgi birikimi de olmadan daha da fazla bir riske giriyorsun. o zaman ticari riski bahane edenler bugün çok daha istekli gözüküyor. farkında değiller mi bu risklerin? farkındalar. burada bana ters gelen çok husus var.
bir de araba üretecek firmalara bakalım. vestel: 300 liralık telefona 1000 lira isteyen firma. ar-ge teşviği falan zaten maliyeti düşürmüş. üstüne "zarar ediyoruz" diye ithal telefonlara ek vergi koydurmuş. Turkcell: anlatmaya gerek yok zaten. Karsan: J9 gibi 60 modek bir aracı cıvatasına dokunmadan 30 sene satmış bir firma. bu adamlar düşük kar eden işlere hayatta girmezler. burada da kafa takılan çok konu var.
burada benim için mesele yerli arabaya köstek olmak değil. aksine herkesten fazla istiyorum. korkum yukarıda anlattığım sebeplerden 2 gün sonra, özellikle seçimlerden sonra projenin askıya alınması. ülke olarak yerli araca çok ihtiyacımız var.
Diğer konulara gelirsek Altay Tankı, 3 senedir motor olmadığından üretim yapılamıyor. Geliştirme süreci hakkında bazı konular var ama değmez burada anlatmaya. MPT-76, bunu internette araştır. ilginç bilgiler bulacaksın. ha kötü mü değil. neyse Fırtına Obüsleri, motoru alman olduğundan yabancı ülkelere ihraç edemiyoruz.
anka idi, milgem idi güzel gelişmeler. çok daha fazlasını yapmamız gerek. sonuna kadar da destekliyorum.
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DH Misafiri 1 yıl
Yaparız arkadaşlar yaparız, bizde insanız, bizimde beynimiz var, okumuş insanımız, bu işler için paramız var..aslında bunlar bir ölçüde hep vardı. az vardı , çok vardı ama vardı... ama bizde olmayan 2 şey vardı. irade ve kendimize güven. şimdi hızlı bir şekilde savunma sanayimiz büyüyor, büyüyen savunma sanayi ile kendimize güven geldi.. Biz yaparız arkadaş, ak partilisyle, chp siyle, dinlisi, dinsizi ile ne olduğunun önemi yok bayrağını, topraklarını seviyorsan bu ülkede bir şeylerin yapılmasınada seviniyorsundur.Bu projelerde çalışacak insanların tümü ak partilimi? tümü müslümanmmı, tümü türkmü. hayır . demekki hepimiz yapacağız. başka şekilde olması imkansız zaten. bence böyle konularda ideolojiyi bir milli maç izler gibi bir kenara koymalı birbirimize yardımcı olmalıyız. Bunu yapmayanlar ya kötü niyetlidir, yada ideoljik körlüğe batmış demektir. Biz bu toprağın insanıyız ve evet yaparız, hemde alasını yaparız.
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orhan1461 1 yıl
Yerli ineğin yok , et için ineği ithal ediyorsun. Yerli araba yapacaksın

Geçiniz efenim , bu yalanlara ancak yandaşlar kanar , yandaş olmayanlar durumun farkında zaten...n
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sys3434 1 yıl
ülkemiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
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netadabuz 1 yıl
burda hiçbirşeyi beğenmeyen zihniyetin aynısı devrim üretilmeye çalışılırken de vardı
bu ülkede başarı cezalandırılır
yapamayız, edemeyiz, çalarız diye kendi ülkesini ve milletini aşağıylayan ama iş çalışmaya geldimi oturduğu koltuktan kalkmaya üşenen adamlara laf anlatmaya değmez gerçekten. sadece gülün ve geçin
adam cadillac'ın aynısı olacak diyor, öbürü de alıntılayıp dalga geçiyor
zeka seviyesi bu noktalarda, konuyu ne araştırmışlar ne de ilgilenip herhangi bir haberi izlemişler amaç sadece körü körüne muhalefet
daha arabının protipini geçtim üretim sözleşmesi bile imzalanmamış, fabrika için yer tahsis edilmemiş ama adam geliyor araç cadillac'ın aynısı diyor
utanmıyor da, birsürü kişide onu gerçek sanıp aynı tarzda yazılar yazıyor
ülkenin acil olarak bütün kalitesizliklerden kurtulması lazım. başta bu heryerinden vizyonsuzluk akan sığ muhalefet anlayışından
eleştirilmesi gereken şey eleştirilmeli, desteklenmesi gereken şey desteklenmeli. bunun ayrımını yapamayacak kalitesiz adamlarla zaman kaybetmemek lazım
5 yıl önce üniversitedeyken, elektrik enerjisinin depolanması konusunda araştırmalar yapılıyordu. birkaçına bende katılmıştım. ülkede bu konu üzerinde bir çok proje yürütülüyor
elon munsk - erdoğan görüşmesinde uzay araştırmaları dışında tesla işbirliğide konuşulmuş, oldukça heyecan verici bir gelişme
ülkenizin gelişmesi adına partilerden bağımsız bir şekilde heyecan duyun. çocuklarınızı yetiştireceğiniz, torunlarınıza tam bağımsız, en ileri modern yaşantı sunacak bir ülke için çalışın
kimler geldi, kimler geçti . hiçbir parti kalıcı değil, hiçbir insan ölümsüz değil
yapılacak her yatırım, yapılacak her bir yeni gelişme bu ülkeye yapılıyor unutma
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Guest-02D0AD92F 1 yıl netadabuz
birader biraz geç olacak ancak ben cevap vereceğim buna.
araç cadillac'ın aynısı olacak. olsun. yapsınlar da. gerekirse kopya olsun inan umurumda değil. ihraç edebilecek miyiz beni ilgilendiren kısmı bu. neden ihracat? yerli piyasayı beslersen sağ cebinden alır sol cebine koyarsın. ha dışarıdan ihraç edebilirsen ihraç ettiğin yerden alırsın cebine girer. ek gelirin olur.
ancak burada bazı sorularım var.
Öncelikle bu araç bundan 3-4 sene önce üretilse idi rakibi yoktu. yani önünde boş, istediğin gibi at koşturabileceğin bir pazarın vardı. Çünkü bu aracı sen Rusya ve genel olarak Asya ülkelerine satamazsın. Çin belki alır. Japonya, o da belki. Araplara satamazsın adamlarda petrol su'dan ucuz. neden alsın. Satabileceğin tek yer Avrupa. çünkü emisyona göre vergi veriyorlar. Amerika belki alır adamlarda tesla var, ek olarak benzin ucuz. ve ucuz araba istiyorlar.
gelelim risklere 3-4 sene önce rakibin yoktu. 3-4 sene sonra olacak. bugün tüm büyük otomobil üreticileri 2023'e kadar elektrikli araç üreteceklerini duyurdular. yani bugün rakibin yokken yarın dünya devleri ile rekabet ediyor olacaksın. ve bu dünya devleri kendi aralarında şimdiden ar-ge anlaşmaları yapıyorlar. ortak geliştirme vs. bu durumda zaten mevcut altyapıya sahip olmalarından bir bilgi birikimleri var. senden daha avantajlı konumdalar.
bu durumda benim korkum bu babayiğitlerin bundan 3 sene sonra çıkıp "bu işte risk çok kardeşim biz vazgeçtik" demeleri en kötü senaryo bu. ya da bu aracın piyasaya sürülmesi ancak yerli piyasada düşük pazara sahip olması. bu durumda da zaten 2-3 sene içinde üretim durur ve piyasadan çekilirler.
burada ana soru elektrikli tüm araçlardan ÖTV alınmayacak. 3 sene sonra bu araç piyasaya sürüldüğünde misal Passat EV ile bu aracın fiyatı aynı olursa piyasada ne kadar satılır. hadi ülke içinde sattın ihraç edebilir misin?
umarım bu işe girişenler, canı gönülden inanmış ve yürekli insanlardır. ve yerli araç üretilir. hatta tüm bakan vs makam aracı olarak bu aracı kullanır.
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OPTİMİST 1 yıl
İlgili arkadaşlar mutlaka izlesin, özellikle Önder beyin söyledikleri çok umut verici ve yeni bilgiler içeriyor.

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ufuk-34JD58 1 yıl
bu banayiğitler belliki kaymağın tadına bakmışlar.
acaba i20 den corolladan egeadan daha yerlimi olacak,zaten kandırılıyoruzda düşünelim bari

millet et ucuzladı diye seviniyor .yahu bimde zaten 17.5 olan et 15.5 olmuş,2 lira içinmi bukadar seviniyorsunuz.maaşınız her yıl %30 eriyor
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AsiretinMarjinalCocugu 1 yıl
Çok az kaldı.Hemde çok az.
2019-20 prototip, 2021 seri üretim planlaması var.
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